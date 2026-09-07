Mackeily Luján, Ariana Gonzáles, Fernanda Urbina y Anely Dávila de ‘La Bella Luz’ se muestran más unidas tras denuncia de Naldy Saldaña

Mackeily Luján, Ariana González, Fernanda Urbina y Anely Dávila se abrazaron tras el concierto de La Bella Luz en Los Olivos.

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Mackeily Luján, Ariana González, Fernanda Urbina y Anely Dávila protagonizaron un momento de unión al finalizar el concierto gratuito de ‘La Bella Luz’ en Los Olivos. De acuerdo con videos difundidos en redes sociales, las cantantes se reunieron tras el show, se abrazaron en grupo y se felicitaron por el esfuerzo desplegado durante el regreso de la orquesta a los escenarios.

Las imágenes circularon luego de la presentación que ‘La Bella Luz’ ofreció como parte de su retorno bajo el lema “Adiós Jamás”. En el registro, las artistas aparecen juntas al término del espectáculo, en una escena que fue interpretada por sus seguidores como una muestra de respaldo mutuo en medio de una etapa compleja para la agrupación.

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El reencuentro con el público llegó después de que Naldy Saldaña, exintegrante de la orquesta, denunciara al exdirector musical César Sánchez por presuntos tocamientos indebidos y acoso laboral. Tras conocerse la denuncia, La Bella Luz canceló varias de sus presentaciones y sus actuales integrantes se pronunciaron en redes sociales para señalar que no tenían conocimiento de lo ocurrido y expresar su respaldo a su excompañera.

Mackeily Luján, Ariana González, Fernanda Urbina y Anely Dávila de ‘La Bella Luz’ se muestran más unidas que nunca en concierto gratuito. TikTok

El abrazo de las cantantes tras el concierto gratuito

Mackeily Luján, Ariana González, Fernanda Urbina y Anely Dávila formaron parte del espectáculo con el que ‘La Bella Luz’ volvió a encontrarse con sus seguidores. Al finalizar la presentación, las cuatro se acercaron para protagonizar un abrazo grupal que quedó registrado por asistentes y usuarios que compartieron el momento en sus plataformas.

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La escena ocurrió después de una noche marcada por el despliegue musical de la orquesta, los cambios de vestuario y la interacción con el público. Las cantantes se mostraron sonrientes y cercanas entre sí, mientras los asistentes continuaban celebrando el regreso de la agrupación.

El gesto tuvo una carga especial por el contexto que rodea a La Bella Luz. En las últimas semanas, las integrantes del grupo habían quedado en el centro de comentarios y preguntas luego de la denuncia pública realizada por Naldy Saldaña contra César Sánchez, quien fue identificado en el material de base como exdirector musical de la agrupación.

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Tras la denuncia, las artistas expresaron mediante sus redes sociales que no conocían los hechos denunciados por Saldaña. También manifestaron su apoyo a la cantante. Sin embargo, de acuerdo con las declaraciones que la exintegrante brindó ante la División de Investigación Criminal de San Juan de Lurigancho, algunas de sus excompañeras habrían tenido conocimiento de situaciones vinculadas con su caso.

Fernanda Urbina fue una de las voces principales durante el concierto de regreso de La Bella Luz.

El regreso de La Bella Luz con “Adiós Jamás”

‘La Bella Luz’ realizó su regreso a los escenarios en el Parque Zonal Lloque Yupanqui, en Lima, con un espectáculo que convocó a sus seguidores y reunió a diversos artistas invitados. La presentación fue parte de las fechas anunciadas por la agrupación para septiembre en Lima y Chiclayo.

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La jornada contó con la participación de Somos Norte y Josimar, mientras que El Lobo de José Luis Arroyo estuvo a cargo del cierre. La Bella Luz concentró la atención de la noche con una producción que incluyó una entrada especial, música urbana, mezclas de DJ Peligro, efectos visuales y fuegos artificiales.

Los integrantes de la orquesta llegaron primero en dos vehículos y saludaron al público vestidos de gala. Después, ingresaron al escenario a bordo de una cuatrimoto. Las cantantes lucieron prendas plateadas, mientras que los músicos hombres utilizaron vestuarios negros durante esa parte del show.

Fernanda Urbina abrió el repertorio con “Y qué pasó”, una canción que supera las 20 millones de reproducciones en el canal de YouTube de La Bella Luz. La interpretación estuvo acompañada por fuegos artificiales y globos blancos, mientras el público recibió con entusiasmo a la agrupación.

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‘La Bella Luz’ regresó a los escenarios con gran concierto en Lima: fotos y videos

Canciones, cambios de vestuario y el protagonismo de Óscar Junior

‘La Bella Luz’ interpretó durante la noche el “Mix quiero ser feliz”, “Tú fuiste mi gran amor”, el “Mix hombre feliz” y el “Mix recuerdos”, entre otros temas. El público acompañó a los artistas durante un concierto que buscó recuperar la conexión de la orquesta con sus seguidores.

En otro momento, los cantantes bajaron de la tarima principal para dirigirse a una plataforma ubicada en el centro del local. Desde allí continuaron el espectáculo e interactuaron con las personas ubicadas en distintos sectores del recinto.

La agrupación realizó un cambio de vestuario antes de avanzar con el último tramo de la presentación. Óscar Junior tuvo uno de los momentos centrales al interpretar “Senderito” y lideró un cierre que estuvo acompañado por efectos pirotécnicos.

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Óscar Junior lideró el espectáculo y cerró la noche junto a Óscar Custodio y Pilar Torres. MegaMix.

Al finalizar el concierto, Óscar Custodio, fundador y dueño de La Bella Luz, subió al escenario junto a su esposa, Pilar Torres, para abrazar a su hijo. Óscar Junior estuvo a cargo del show y recibió el respaldo de sus padres en una de las postales finales de la noche.

El regreso de La Bella Luz dejó, además, otra imagen que llamó la atención: el abrazo entre Mackeily Luján, Ariana González, Fernanda Urbina y Anely Dávila. En medio de la nueva etapa de la agrupación, las cantantes se mostraron juntas frente a las cámaras y celebraron el esfuerzo compartido para volver a los escenarios.

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La Bella Luz se reencontró con sus seguidores como parte de la nueva etapa anunciada bajo el lema “Adiós Jamás”.