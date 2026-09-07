Perú

Precio del dólar hoy en Perú: cotización de apertura del 7 de septiembre

<p>Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada </p>

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En la apertura del día, el dólar estadounidense se cotiza en promedio a 3,35 soles peruanos, manteniéndose sin cambios con respecto al cierre previo de 3,35, lo que representa una variación porcentual de -0,02% en comparación con la sesión anterior. Fuente: Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense registró un descenso del -0,38%, mientras que su variación interanual muestra una caída del -4,15%.

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El tipo de cambio dólar a sol peruano ha mostrado una tendencia negativa durante los últimos tres días, reflejando una presión en la moneda local. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 3,6%, por debajo de la volatilidad de referencia de 6,67%, lo que indica una fase de estabilidad en el mercado cambiario.

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