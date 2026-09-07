Perú

Precio del euro hoy en Perú: cotización de apertura del 7 de septiembre

La moneda europea experimentó un avance respecto a la jornada anterior

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En la apertura de la sesión, el euro se cotiza en **3,9 soles**, incrementándose un **0,14%** respecto al precio previo de **3,89 soles**. Dow Jones

En la última semana, el euro registró un avance de 0,03, mientras que en términos interanuales, su variación se sitúa en un incremento del 0,06%.

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