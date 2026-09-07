Precio del euro hoy en Perú: cotización de apertura del 7 de septiembre

En la apertura de la sesión, el euro se cotiza en **3,9 soles**, incrementándose un **0,14%** respecto al precio previo de **3,89 soles**. Dow Jones
En la última semana, el euro registró un avance de 0,03, mientras que en términos interanuales, su variación se sitúa en un incremento del 0,06%.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Más Noticias
Óscar Junior aclara su rol en la nueva etapa de La Bella Luz: “Mi papá es el dueño de la orquesta, yo soy el líder”
El hijo del Óscar Custodio aclaró que la presencia de su padre en los eventos continuará y explicó la razón de esta decisión
Erick Delgado le envió consejo a Alejandro Duarte tras error con Alianza Lima ante Juan Pablo II: “Le está jugando en contra”
El ‘Loco’, quien coincidió con el arquero ‘blanquiazul’ en Juan Aurich, se refirió a su actuación en Chongoyape y aprovechó para dejarle un mensaje
¿Despidos de maestros por evaluación de desempeño docente en el Perú? Minedu aclara su política de meritocracia
José Antonio Chang, titular del Ministerio de Educación, señaló que el proceso no será sancionador y servirá para detectar fortalezas y necesidades de mejora, además de orientar la capacitación y el reconocimiento en la carrera pública magisterial
Richard Concepción Carhuancho: “Esos fallos del TC sobre Fujimori y Humala han sido selectivos e invadieron la justicia ordinaria”
En entrevista con Infobae, el juez actualmente suspendido responde a Pier Figari, critica el criterio “impuesto por el TC con argumentos políticos” sobre los aportes de campaña, defiende su decisión de enviar a prisión preventiva a Keiko Fujimori y considera que es “altamente probable” que en la JNJ se proponga su destitución
Precio del dólar hoy en Perú: cotización de apertura del 7 de septiembre
<p>Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada </p>
MÁS NOTICIAS