López Aliaga sobre gestión de Keiko Fujimori: “Un mes sin hacer nada, hasta Dina Boluarte sacaba decretos de urgencia”

Rafael López Aliaga cuestionó a Keiko Fujimori por no adoptar medidas contra la inseguridad durante su primer mes de gestión

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El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, volvió a cuestionar este viernes a la presidenta Keiko Fujimori, a quien reprochó no haber adoptado medidas contra la inseguridad durante su primer mes de gestión y comparó con la exmandataria Dina Boluarte (2023-2025).

El excalcalde de Lima reafirmó sus críticas durante un acto partidario en el distrito de San Luis, donde respondió al senador de Fuerza Popular Fernando Rospigliosi, quien cuestionó la propuesta de la comuna capitalina para crear una Guardia Metropolitana armada.

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“El señor Rospigliosi tiene la ostra (de criticar) cuando no hacen nada. Llevan un mes sin hacer absolutamente nada, sin ni un decreto de urgencia. Hasta Dina Boluarte sacaba decretos de urgencia a cada rato para buscar cómo solucionar a su manera —pésimo— sus temas”, señaló.

En ese contexto, respaldó a su sucesor en la Alcaldía de Lima, Renzo Reggiardo, luego de que la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec) autorizara a la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape) a utilizar armas de fuego en sus servicios de seguridad.

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El líder de Renovación Popular comparó la falta de decretos de urgencia con la administración de Dina Boluarte, a la que también criticó

López Aliaga refirió que cinco ingenieros municipales fueron asesinados por el cobro de cupos en los últimos años, por lo que defendió que cuenten con mecanismos de protección ante las amenazas criminales.

“Estos terroristas urbanos se han volado a cinco ingenieros de la Municipalidad de Lima. Renzo tiene todo el derecho de tener licencia de arma para que el ingeniero se defienda (...). Pero acá ni hacen ni dejan hacer. Entonces, déjennos trabajar, pues. Renzo tiene un plan. Tiene primero proteger la vida en las vías metropolitanas, que son su competencia”, sostuvo.

Asimismo, indicó que, si vuelve a ocupar el sillón municipal tras las elecciones de octubre próximo, prevé destinar 100 millones de soles a seguridad ciudadana. “Plata sí hay, pues. Ahora la municipalidad sí tiene plata, no está quebrada”, apuntó.

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El exburgomaestre ya había dicho el mes pasado que Fujimori es un remedo de Boluarte y lamentó haber respaldado su candidatura, al considerar que sus primeros días de gestión evidencian una continuidad, en especial frente a la lucha contra el crimen organizado.

El excalcalde de Lima respondió a Fernando Rospigliosi, quien había rechazado la propuesta de crear una Guardia Metropolitana armada

“Yo no quiero una Dina Boluarte 2 (...) Creo que igual que su padre, a los cinco días tenía que tener listo un shock de seguridad. Tenía que tener listo, no recién empezar a pensar y armar (...) Hasta ahora, lamentablemente, es una continuidad”, dijo en una entrevista televisada.

“Que Petroperú a no lo paren en seco y no corrijan de frente, es una locura”, añadió al plantear que el Ejecutivo debería cortar el auxilio de 2.000 millones de dólares autorizado por su antecesor, José María Balcázar, y destinar esos recursos a la lucha contra el crimen.

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Posteriormente, el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, sostuvo que los cuestionamientos del dirigente de Renovación Popular no reflejan la situación del país y rechazó que el Ejecutivo permanezca inactivo frente a la inseguridad.

“Él tiene un estilo, en la campaña le costó su posición política, y creo que su opinión no corresponde a la realidad, porque creo que consideran que no se hace lo que ellos creen que se puede hacer”, respondió.