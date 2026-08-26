El Paraíso, Pucllana y Campoy: los sitios arqueológicos de Lima que buscan ingresar a la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO

La Red Lima Milenaria plantea una selección preliminar que incluye El Paraíso, Pucllana, la fortaleza de Campoy y un segmento del canal Surco. La propuesta aún no constituye una nominación oficial ante la UNESCO. Composición: Infobae

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Lima vuelve la mirada hacia su pasado prehispánico con una iniciativa que busca llevar parte de su patrimonio arqueológico a la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. La propuesta surge desde la Red Lima Milenaria, organización integrada por especialistas y profesionales vinculados con la arqueología, arquitectura, historia, educación, gestión cultural y comunicación.

La iniciativa plantea seleccionar un conjunto de huacas y otros espacios arqueológicos que permitan mostrar la continuidad de una ocupación humana milenaria dentro del territorio urbano de la capital. Entre los lugares considerados en una primera relación figuran la huaca El Paraíso, la huaca Pucllana, la fortaleza de Campoy y un segmento del canal Surco.

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Según el registro del Ministerio de Cultura del Perú citado por la Red Lima Milenaria, Lima cuenta con más de 600 sitios arqueológicos prehispánicos. Parte de estos espacios permanece dentro de una ciudad que supera los once millones de habitantes, con viviendas, avenidas y edificaciones contemporáneas alrededor de estructuras que se remontan a distintos periodos de la historia prehispánica.

La propuesta adquiere relevancia ante las próximas Elecciones Regionales y Municipales 2026, previstas para el 4 de octubre. La Red Lima Milenaria busca incorporar la conservación y valoración de este patrimonio en la discusión sobre el modelo de ciudad que tendrá Lima durante el siguiente periodo político.

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Una selección de huacas con distintas etapas históricas

Huaca Pucllana. Difusión

La relación preliminar presentada por la Red Lima Milenaria reúne espacios con cronologías diferentes. La huaca El Paraíso, ubicada en San Martín de Porres, cuenta con una antigüedad aproximada de 2.000 años antes de Cristo. Su periodo corresponde a una etapa muy temprana de la arquitectura monumental en la costa peruana.

En Miraflores se encuentra la huaca Pucllana, cuya construcción se sitúa en el siglo V después de Cristo. El conjunto representa otra etapa de la ocupación prehispánica del territorio limeño y forma parte de los sitios arqueológicos que permanecen dentro del área urbana actual.

La fortaleza de Campoy, en San Juan de Lurigancho, corresponde al siglo XII después de Cristo. A esta relación se suma un segmento del canal Surco, ubicado en San Borja, con una antigüedad aproximada de 2.000 años.

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La propuesta todavía no constituye una nominación oficial ante la UNESCO. La Red Lima Milenaria prevé evaluar una selección preliminar de sitios de acuerdo con los criterios establecidos por el organismo internacional antes de presentar la iniciativa al Ministerio de Cultura.

Lima dentro de un grupo reducido de capitales

Segmento del canal Surco. Difusión

Una investigación elaborada por Javier Lizarzaburu para la Red Lima Milenaria en 2026 compara a Lima con otras capitales contemporáneas que conservan arquitectura de aproximadamente 4.000 años o más dentro de sus áreas urbanas o metropolitanas.

El documento incluye a Amán, Ereván, Jerusalén, El Cairo, Abu Dabi, Manama, Lima y Beirut. En el caso limeño, la referencia principal corresponde a El Paraíso y otros sitios arqueológicos ubicados en los tres valles de la capital, con evidencias que se remontan aproximadamente a 2.000 años antes de Cristo.

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La comparación menciona ejemplos como ‘Ain Ghazal, en Amán; Shengavit, en Ereván; construcciones de las Edades del Bronce en Jerusalén; y el conjunto monumental de Guiza en el área metropolitana de El Cairo.

De acuerdo con la revisión preliminar, Lima forma parte de un grupo reducido de capitales que conservan restos arquitectónicos de gran antigüedad dentro de territorios urbanos actuales.

Presión urbana sobre el patrimonio arqueológico

La Red Lima Milenaria señala que varios sitios arqueológicos afrontan presión por el crecimiento urbano y problemas de mantenimiento. Las huacas y los antiguos canales de riego forman parte de un territorio que experimentó sucesivas transformaciones mucho antes de la fundación española de Lima en 1535.

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El caso de El Paraíso permite dimensionar la antigüedad de algunos de estos espacios. Su construcción corresponde a una época en la que también se desarrollaban grandes civilizaciones en Egipto y Mesopotamia.

La propuesta ciudadana busca que estos lugares reciban mayor atención dentro de la planificación de Lima y que su presencia tenga una relación más directa con la vida urbana. El planteamiento incluye la protección, valoración e integración de los espacios arqueológicos como parte del patrimonio de la capital.

Red Lima Milenaria prepara la siguiente etapa

Fortaleza de Campoy. Difusión

Javier Lizarzaburu, impulsor de la Red Lima Milenaria, señaló que una eventual distinción internacional podría contribuir a una mayor visibilidad de estos espacios y planteó el desafío de fortalecer su reconocimiento entre los habitantes de Lima.

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“El reconocimiento de la UNESCO le daría mayor visibilidad internacional a este extraordinario patrimonio. Para los limeños, el verdadero desafío es reconocer las huacas como parte esencial de nuestra identidad e integrarlas en la vida de la ciudad”, señaló Lizarzaburu.

La Red Lima Milenaria inicia ahora una etapa pública destinada a reunir respaldo ciudadano y establecer alianzas con organizaciones vinculadas con el patrimonio. Durante los próximos meses, la organización prevé revisar los sitios incluidos en su propuesta preliminar con apoyo de especialistas y bajo los criterios de la UNESCO.

La etapa posterior contempla la presentación formal de la iniciativa ante el Ministerio de Cultura, entidad responsable de impulsar una eventual nominación del Estado peruano ante la UNESCO.

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