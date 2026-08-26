Christian Cueva ambiciona con el Sport Boys: “Campeonar sería una felicidad única, me encantaría ser parte de ello”

Christian Cueva, aclamado por los jóvenes en el Callao. - Crédito: ITEA

Guardar

El esplendoroso arranque del Sport Boys en el Torneo Clausura invita a la emoción. Por más que los jugadores quieran ir con pies de plomo, es inevitable que piensen en grande. Entre los más entusiasmados emerge un creciente Christian Cueva, que no ha ocultado su máximo deseo para el 2026.

“Campeonar con el Sport Boys sería una felicidad única y en un momento en el que el club no lo está pasando nada bien. Me encantaría ser parte de ello y después celebrar en el Callao abiertamente”, dijo Cueva en Hablemos de MAX.

Christian Cueva encontró la felicidad en el Callao. - Crédito: Sport Boys

“Es la ilusión grande de un jugador. Puedo decir que mi entrega será al máximo como la de todos mis compañeros. A veces no se da porque es parte del fútbol, pero uno debe quedar tranquilo por lo que dejaste en un club grande que te abrió las puertas. Partido a partido lo haré como en mi vida personal”, añadió.

PUBLICIDAD

Sobre la posibilidad de mantenerse por un periodo más en el Callao, respondió con claridad: Claro que me emociona ser parte del Centenario del club. Sí lo pensé. El grupo humano es muy bueno y la administración también está tratando de solucionar las cosas, porque se sabe que los problemas que se vienen presentando no son de ahora. Y lo digo por los puntos, las deudas y otras cosas que todos saben”.

El 'Cholito' piensa en grande en el Callao; el título es una obsesión. | VIDEO: L1MAX

La excelente dinámica que destila el Sport Boys, en muy buena medida, se debe a la conexión de Carlos Desio no solo con el plantel, también con la afición. Bajo la lectura de Christian Cueva, el argentino se diferencia por su trato humano con los futbolistas.

PUBLICIDAD

“Es un técnico que, más allá de los trabajos en campo, siempre trata de darte. Lo más difícil para un entrenador es manejar un grupo y recalcar que tiene un comando técnico espectacular. Eso es clave porque al ‘loco’ se le puede cruzar los cables, siempre por el bien del grupo, pero tiene gente a su lado que lo ayuda muchísimo”, cerró.

Christian Cueva se ilusiona con volver a la selección tras goleada de Sport Boys. Crédito: LFP

El sustancial cambio del Sport Boys

Nadie podía imaginar que la suerte del Sport Boys cambiaría después de un inicio desastroso con Jaime de la Pava a los mandos. El entrenador colombiano jamás dio con la tecla en el Callao y por más que el plantel languidecía en su mandato, se mantenía firme en la parcela técnica ignorando los serios cuestionamientos por su floja administración.

PUBLICIDAD

Advertidos por los notorios resultados adversos, los directivos del club ‘rosado’ dieron marcha atrás en su postura inicial y llegaron a un consenso para zanjar la continuidad del veterano profesional colombiano, quien se marchó sin pena ni gloria. Solucionada su salida, hubo un interinato corto para luego cerrar a su reemplazo: Carlos Desio.

Una tarde soñada para Sport Boys en el Callao. El equipo rosado remontó un marcador adverso y aplastó a Cienciano con un 5-1 inolvidable. Jesús Erustes fue la figura indiscutible del partido al anotar un póker de goles. ¡No te pierdas el resumen completo! | L1MAX

El argentino había dado claras muestras de sus capacidades en otros clubes del fútbol local y no tardó en volcar sus aptitudes en el Sport Boys, que sobre el transcurso de la Liga 1 2026 abrochó una serie de contrataciones contenciosas con Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Christian Cueva.

PUBLICIDAD

Lejos de vetarlos, Carlos Desio los incluyó en su planificación para que al poco tiempo los considerase como futbolistas capitales en su proyecto, en especial el ‘Cholito’, con quien tiene una enorme afinidad personal tras haber coincidido en el Santos y Cienciano.

Carlos Desio, de los pocos entrenadores que ha sido capaz de obtener el potencial de Christian Cueva. - Crédito: Sport Boys

No bien el plantel chalaco captó el estilo de juego propuesto por el argentino, dio inicio a un alza impresionante reflejada en el plausible desenvolvimiento demostrado en el Torneo Clausura 2026, donde se ubica en una zona inmejorable acechando a los líderes por un estrecho margen.

De ahí que cada uno de los futbolistas que componen el Sport Boys empiecen a soñar en grande, aunque la idea es ir paso a paso para que la algarabía excesiva no sea un limitante dentro de una marcha brillante en la actual temporada del fútbol peruano.

PUBLICIDAD