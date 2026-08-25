Ministro de Cultura, Alberto Beingolea, se pronunció sobre el MUNA y cuestionó sus problemas técnicos, acceso y falta de guion museográfico

Alberto Beingolea expone detalladamente las razones por las cuales el proyecto del Museo Nacional del Perú (MUNA) estuvo mal concebido desde su inicio, abordando problemas de planificación, ejecución y la elección del terreno en Lurín. Facebook: Alberto Beingolea

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El futuro del Museo Nacional del Perú (MUNA) permanece bajo revisión del Ministerio de Cultura, mientras las autoridades evalúan qué hacer con una infraestructura de gran escala que sigue sin recibir visitantes. El recinto, situado en el kilómetro 31 de la Antigua Panamericana Sur, en Lurín, enfrenta problemas técnicos, dificultades de acceso y la falta de un guion museográfico definitivo.

El ministro de Cultura, Alberto Beingolea, expuso los principales problemas detectados durante las reuniones sostenidas con funcionarios del sector y representantes vinculados con la construcción del museo. Según explicó, el análisis comprende aspectos técnicos del edificio, la operación de sus sistemas y el contenido que debería presentar al público.

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El funcionario también cuestionó la forma en que se desarrolló el proyecto desde sus primeras etapas. Para Beingolea, la construcción avanzó sin que existiera un discurso museográfico terminado que estableciera qué historia debía contar el recinto y cómo debía organizarse su recorrido.

El MUNA permanece cerrado al público desde diciembre de 2024. Su apertura oficial ocurrió en julio de 2021 y durante su periodo de funcionamiento recibió exposiciones temporales, pero la muestra permanente de arte precolombino prevista para el proyecto no llegó a consolidarse.

El Ministerio revisa las condiciones del edificio

El Museo Nacional del Perú permanece cerrado desde diciembre de 2024. El Ministerio de Cultura revisa las condiciones del edificio, las dificultades de acceso y la falta de un guion museográfico definitivo antes de definir su reapertura. Composición: Infobae

Beingolea señaló que el ministerio mantiene reuniones con el Viceministerio de Patrimonio Cultural, la Dirección General de Museos y la Unidad Ejecutora encargada de proyectos especiales. También mencionó el trabajo coordinado con organismos vinculados con la ejecución del proyecto.

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Uno de los puntos revisados corresponde a las características del terreno elegido para la construcción. El ministro cuestionó que el museo se ubicara cerca del mar y mencionó las discusiones técnicas relacionadas con la napa freática y los efectos de la humedad sobre una infraestructura destinada a conservar bienes culturales.

El edificio ocupa casi 70 mil metros cuadrados distribuidos en siete niveles, tres de ellos subterráneos. El proyecto incluye espacios destinados a bibliotecas, archivos, laboratorios, talleres y auditorio, además de las áreas destinadas a exhibiciones.

El exministro de Cultura Alfredo Luna Briceño también expuso problemas técnicosen una entrevista a Willax Televisión. Según esa referencia, existían dificultades relacionadas con el techo, el sistema de bombeo de la napa freática y el sistema de refrigeración destinado a la conservación de piezas arqueológicas.

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La ubicación del MUNA también genera dificultades para el ingreso de visitantes. El recinto se encuentra en un tramo de la Antigua Panamericana Sur sin una conexión directa de transporte público ni infraestructura peatonal adecuada para un flujo elevado de personas.

Beingolea señaló que el acceso forma parte de las tareas que el Ministerio de Cultura estudia antes de definir una reapertura. Entre las alternativas mencionadas figura la posibilidad de establecer un punto de conexión con transporte público y utilizar unidades que acerquen a los visitantes hasta la entrada del museo.

Otra opción planteada por el ministro consiste en crear un servicio de movilidad asociado al ingreso al recinto, con un punto de partida dentro de Lima y retorno posterior a la visita.

Sobre la fecha de reapertura, Beingolea evitó establecer un plazo. Explicó que existen otros asuntos técnicos y museológicos que requieren atención antes de definir cuándo el público podrá volver al MUNA.

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Falta definir el guion que orientará el museo

El Ministro de Cultura revela cómo el proyecto se ejecutó al revés, construyendo la infraestructura antes de definir el contenido, lo que resultó en miles de fallas y un museo sin un discurso narrativo claro. Facebook: Alberto Beingolea

Para el ministro, uno de los problemas principales no corresponde únicamente a la infraestructura. Beingolea señaló que el proyecto avanzó sin un guion museográfico terminado, documento que debe establecer el discurso, los contenidos y la forma en que el museo presenta su relato histórico.

“Un museo tiene que contarte algo y eso no está diseñado, eso no está terminado, no está, no existe”, afirmó Beingolea durante su explicación sobre el proyecto.

El funcionario sostuvo que la construcción avanzó mientras las propuestas museográficas cambiaban. Según su descripción, distintos equipos participaron en etapas sucesivas y plantearon ideas diferentes, mientras la obra física continuaba.

La propuesta del MUNA busca presentar una visión amplia de la historia del Perú. Beingolea mencionó que el contenido debería abarcar desde los primeros periodos de ocupación humana hasta las grandes civilizaciones prehispánicas y los procesos posteriores que incorporaron aportes de Europa, África y Asia.

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El edificio cuenta con miles de observaciones pendientes

El Museo Nacional del Perú (MUNA) está cerrado desde el 14 de diciembre de 2024. Facebook: Museo Nacional del Perú

Otro aspecto expuesto por Beingolea corresponde a las observaciones formuladas sobre la infraestructura. El ministro señaló que el edificio fue entregado con alrededor de 10 mil observaciones y que cerca de la mitad ya fue levantada.

Según explicó, representantes de la empresa vinculada con los trabajos informaron que el avance se encontraba cerca del 80 %, por lo que todavía existirían alrededor de 2 mil observaciones pendientes de atención.

El proceso forma parte de las acciones que el sector desarrolla en paralelo con la revisión del contenido museográfico. El objetivo es determinar qué condiciones deben corregirse para que el edificio pueda operar de forma continua y recibir público.

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La información recogida en el material base también señala que el museo permaneció abierto durante un periodo limitado y que su exposición permanente de arte precolombino no llegó a completarse.

El Ministerio evalúa alternativas para aprovechar la infraestructura

Fotografía cedida por el Ministerio de Cultura de Perú del Museo Nacional de Perú (Muna), el más grande del país, que abrió este sábado sus puertas con la misión de conservar y exhibir el legado arqueológico de las civilizaciones prehispánicas, reflexionar sobre sus 200 años de independencia y difundir las expresiones artísticas y culturales de toda la nación. EFE/ Ministerio De Cultura De Perú/

Beingolea señaló que la dimensión de la inversión condiciona las decisiones sobre el futuro del recinto. Durante su intervención, situó el costo del proyecto en alrededor de 600 millones de soles.

Ante este escenario, el ministro descartó plantear una reapertura apresurada. También indicó que el objetivo actual consiste en encontrar alternativas que permitan utilizar la infraestructura existente y completar los componentes que quedaron pendientes.

“Hay que usar esos seiscientos millones de alguna manera provechosa para el Perú”, sostuvo Beingolea al explicar la posición del Ministerio de Cultura frente al costo ya asumido por el Estado.

Entre las alternativas analizadas también apareció una propuesta relacionada con el Archivo de la Nación. El ministro mencionó una idea para utilizar espacios del MUNA con materiales documentales, aunque señaló que las condiciones de humedad vinculadas con la ubicación del edificio generan dudas sobre esa posibilidad.

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Por ahora, el Ministerio de Cultura mantiene abiertas las líneas de trabajo vinculadas con el guion museográfico, las observaciones de infraestructura y las alternativas para mejorar el acceso. La fecha para una nueva apertura del MUNA todavía no fue establecida.