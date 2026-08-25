Elecciones Regionales y Municipales 2026: ¿Cuándo se conocerá la lista definitiva de candidatos?

Una mujer revisa documentos durante el proceso de rendición de cuentas financieras de organizaciones políticas peruanas ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La ciudadanía podrá acceder a la lista definitiva de candidatos para las Elecciones Regionales y Municipales 2026 a partir del sábado 5 de septiembre, según informó el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Este anuncio establece con precisión la fecha en la que los votantes sabrán quiénes participarán en los comicios, una vez resueltas las solicitudes de renuncia y retiro de candidaturas.

Eder Quiroz, jefe del Gabinete de Asesores de la Presidencia del JNE, explicó que la Gerencia General del JNE ha recibido más de 700 renuncias y 22 retiros de candidaturas. Este proceso de depuración se desarrolla conforme al cronograma oficial. El 5 de agosto venció el plazo para que los postulantes presentaran solicitudes de renuncia o retiro, etapa que antecede a la resolución de tachas.

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A partir del 20 de agosto, los Jurados Electorales Especiales (JEE) evaluarán las tachas interpuestas por ciudadanos contra candidaturas que supuestamente incumplen la legislación electoral. Las decisiones de los JEE pueden ser apeladas y serán resueltas definitivamente el 4 de septiembre. De este modo, el 5 de septiembre se publicará la lista final, tal como señaló Quiroz en declaraciones recogidas por Infobae.

Una persona deposita una papeleta en una urna con el logo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) durante un evento electoral en Perú. (ONPE)

Acceso y consulta

El JNE pondrá a disposición de la ciudadanía diferentes canales para consultar la lista de candidatos habilitados. La publicación se realizará cuando el organismo electoral concluya la revisión de solicitudes y recursos, asegurando que solo los postulantes que cumplan los requisitos legales permanezcan en competencia.

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Según precisó Quiroz, “desde el 5 de septiembre, la ciudadanía conocerá a todos los candidatos que queden inscritos para participar en las elecciones regionales y municipales”.

Durante la presentación de la lista, el JNE también lanzó una plataforma digital para la consulta y pago de multas electorales. Este sistema permite a los ciudadanos verificar sus obligaciones pendientes y obtener constancias de no adeudo, documento requerido para trámites notariales y bancarios.

La herramienta, denominada EleccIA, utiliza inteligencia artificial y está disponible mediante un chat en la página web del JNE. Los electores que hayan omitido votar pueden consultar el registro de multas y realizar pagos en línea.

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Compromiso ético

En paralelo al proceso de inscripción, diecinueve organizaciones políticas firmaron el Pacto Ético Electoral (PEE) promovido por el JNE. El acuerdo se suscribió en el Centro de Convenciones de San Borja y contó con la participación de representantes nacionales y candidatos que encabezan listas, especialmente en Lima Metropolitana.

Entre las agrupaciones firmantes figuran Acción Popular, Ahora Nación, Alianza Electoral Venceremos, Alianza para el Progreso, Avanza País-Partido de Integración Social, Batalla Perú, Coalición Transformadora Tierra Verde, Frente Popular Agrícola FIA del Perú, Fuerza Popular, Juntos por el Perú, Partido Aprista Peruano, Partido Cívico Obras, Buen Gobierno, Somos Perú, Partido Morado, Partido Patriótico del Perú, Partido Político Pueblo Consciente, Partido Popular Cristiano y Visión Perú.

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Durante la ceremonia, participaron candidatos como Susel Paredes, Carlos Bruce, Ricardo Belmont, Francis Allison, Yehude Simon y otros aspirantes a la alcaldía de Lima, quienes refrendaron el compromiso con los principios del pacto.

Principios del Pacto Ético Electoral

El Pacto Ético Electoral se sustenta en un decálogo orientado a garantizar una campaña basada en el respeto, la transparencia y la legalidad. Entre los compromisos asumidos destacan la obligación de mantener relaciones respetuosas entre agrupaciones, rechazar la violencia y los ataques personales, informar de manera transparente sobre los ingresos y gastos de campaña y prevenir aportes ilícitos.

Las organizaciones también reafirmaron el deber de respetar la neutralidad de los funcionarios públicos y evitar el uso indebido de recursos estatales. El acuerdo exige el respeto al sistema electoral y sus autoridades, el desarrollo de campañas veraces y el uso responsable de redes sociales y nuevas tecnologías, incluida la inteligencia artificial.

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Uno de los puntos destacados del pacto es la participación en debates organizados por el JNE y el reconocimiento de los resultados oficiales de los comicios. Además, el decálogo promueve la igualdad, rechaza la discriminación y establece medidas para prevenir y erradicar el acoso y la violencia política.

Una funcionaria de la ONPE muestra una bolilla con el número 12 durante el sorteo público de miembros de mesa para las elecciones municipales en Perú. (ONPE)

Declaraciones del presidente del JNE

El presidente del JNE, Roberto Burneo Bermejo, subrayó durante la firma del pacto que la competencia electoral implica confrontación de ideas y visiones sobre el futuro de las regiones, municipios y provincias.

“Una competencia democrática puede y debe ser intensa porque en ella se confrontan distintas visiones sobre el futuro de nuestras regiones, municipios, distritos y provincias”, expresó Burneo.

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