Perú
Agregar Infobae enGoogle

Elecciones Regionales y Municipales 2026: ¿Cuándo se conocerá la lista definitiva de candidatos?

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó que los votantes accederán a la nómina final tras concluir la depuración por dimisiones y desistimientos, y luego de que queden firmes los fallos sobre impugnaciones ciudadanas

Tres mujeres sentadas en un salón, la del primer plano con camisa a rayas, lentes, sostiene papeles y un bolígrafo
Una mujer revisa documentos durante el proceso de rendición de cuentas financieras de organizaciones políticas peruanas ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

La ciudadanía podrá acceder a la lista definitiva de candidatos para las Elecciones Regionales y Municipales 2026 a partir del sábado 5 de septiembre, según informó el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Este anuncio establece con precisión la fecha en la que los votantes sabrán quiénes participarán en los comicios, una vez resueltas las solicitudes de renuncia y retiro de candidaturas.

Eder Quiroz, jefe del Gabinete de Asesores de la Presidencia del JNE, explicó que la Gerencia General del JNE ha recibido más de 700 renuncias y 22 retiros de candidaturas. Este proceso de depuración se desarrolla conforme al cronograma oficial. El 5 de agosto venció el plazo para que los postulantes presentaran solicitudes de renuncia o retiro, etapa que antecede a la resolución de tachas.

PUBLICIDAD

A partir del 20 de agosto, los Jurados Electorales Especiales (JEE) evaluarán las tachas interpuestas por ciudadanos contra candidaturas que supuestamente incumplen la legislación electoral. Las decisiones de los JEE pueden ser apeladas y serán resueltas definitivamente el 4 de septiembre. De este modo, el 5 de septiembre se publicará la lista final, tal como señaló Quiroz en declaraciones recogidas por Infobae.

Mano de una persona inserta papeleta blanca en ranura de una urna electoral beige con el logo de ONPE. Varias personas observan al fondo
Una persona deposita una papeleta en una urna con el logo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) durante un evento electoral en Perú. (ONPE)

Acceso y consulta

El JNE pondrá a disposición de la ciudadanía diferentes canales para consultar la lista de candidatos habilitados. La publicación se realizará cuando el organismo electoral concluya la revisión de solicitudes y recursos, asegurando que solo los postulantes que cumplan los requisitos legales permanezcan en competencia.

PUBLICIDAD

Según precisó Quiroz, “desde el 5 de septiembre, la ciudadanía conocerá a todos los candidatos que queden inscritos para participar en las elecciones regionales y municipales”.

Durante la presentación de la lista, el JNE también lanzó una plataforma digital para la consulta y pago de multas electorales. Este sistema permite a los ciudadanos verificar sus obligaciones pendientes y obtener constancias de no adeudo, documento requerido para trámites notariales y bancarios.

La herramienta, denominada EleccIA, utiliza inteligencia artificial y está disponible mediante un chat en la página web del JNE. Los electores que hayan omitido votar pueden consultar el registro de multas y realizar pagos en línea.

Elecciones 2026

Compromiso ético

En paralelo al proceso de inscripción, diecinueve organizaciones políticas firmaron el Pacto Ético Electoral (PEE) promovido por el JNE. El acuerdo se suscribió en el Centro de Convenciones de San Borja y contó con la participación de representantes nacionales y candidatos que encabezan listas, especialmente en Lima Metropolitana.

Entre las agrupaciones firmantes figuran Acción Popular, Ahora Nación, Alianza Electoral Venceremos, Alianza para el Progreso, Avanza País-Partido de Integración Social, Batalla Perú, Coalición Transformadora Tierra Verde, Frente Popular Agrícola FIA del Perú, Fuerza Popular, Juntos por el Perú, Partido Aprista Peruano, Partido Cívico Obras, Buen Gobierno, Somos Perú, Partido Morado, Partido Patriótico del Perú, Partido Político Pueblo Consciente, Partido Popular Cristiano y Visión Perú.

Durante la ceremonia, participaron candidatos como Susel Paredes, Carlos Bruce, Ricardo Belmont, Francis Allison, Yehude Simon y otros aspirantes a la alcaldía de Lima, quienes refrendaron el compromiso con los principios del pacto.

Elecciones 2026

Principios del Pacto Ético Electoral

El Pacto Ético Electoral se sustenta en un decálogo orientado a garantizar una campaña basada en el respeto, la transparencia y la legalidad. Entre los compromisos asumidos destacan la obligación de mantener relaciones respetuosas entre agrupaciones, rechazar la violencia y los ataques personales, informar de manera transparente sobre los ingresos y gastos de campaña y prevenir aportes ilícitos.

Las organizaciones también reafirmaron el deber de respetar la neutralidad de los funcionarios públicos y evitar el uso indebido de recursos estatales. El acuerdo exige el respeto al sistema electoral y sus autoridades, el desarrollo de campañas veraces y el uso responsable de redes sociales y nuevas tecnologías, incluida la inteligencia artificial.

Uno de los puntos destacados del pacto es la participación en debates organizados por el JNE y el reconocimiento de los resultados oficiales de los comicios. Además, el decálogo promueve la igualdad, rechaza la discriminación y establece medidas para prevenir y erradicar el acoso y la violencia política.

Una mujer sostiene una bolilla con el número 12 frente a una máquina de sorteo con otras bolillas blancas y un hombre escribe en una pizarra
Una funcionaria de la ONPE muestra una bolilla con el número 12 durante el sorteo público de miembros de mesa para las elecciones municipales en Perú. (ONPE)

Declaraciones del presidente del JNE

El presidente del JNE, Roberto Burneo Bermejo, subrayó durante la firma del pacto que la competencia electoral implica confrontación de ideas y visiones sobre el futuro de las regiones, municipios y provincias.

“Una competencia democrática puede y debe ser intensa porque en ella se confrontan distintas visiones sobre el futuro de nuestras regiones, municipios, distritos y provincias”, expresó Burneo.

Temas Relacionados

Jurado Nacional de EleccionesElecciones Perú 2026Elecciones 2026JNEperu-politica

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

¿Olvidaste marcar ingreso? Tranquilo, si cumpliste tu jornada, la ley te protege el sueldo

En cambio, un error en el registro de asistencia puede elevar el costo operativo de una empresa y afectar la calidad de la información para tomar decisiones. Los detalles en la siguiente nota

¿Olvidaste marcar ingreso? Tranquilo, si cumpliste tu jornada, la ley te protege el sueldo

Precio del dólar cae a nuevo mínimo: Así cerró el tipo de cambio hoy 25 de agosto

Revisa los valores de compra y venta de dólares en casas de cambio online y mercado paralelo. El Banco Central de Reserva (BCRP) y Bloomberg reportan los valores, mientras Sunat tiene su ‘tasa de cambio’ propia

Precio del dólar cae a nuevo mínimo: Así cerró el tipo de cambio hoy 25 de agosto

Dólar cae a su valor más bajo en Perú en más de seis años, antes del inicio de la pandemia

El tipo de cambio ha regresado a un valor similar a hace seis años. El precio del dólar está ahora S/3,3440, un su valor más bajo desde fines de enero de 2020, hace ya más de seis años

Dólar cae a su valor más bajo en Perú en más de seis años, antes del inicio de la pandemia

Natalia Málaga apunta contra Cecilia Tait tras señalar que voleibolistas peruanas necesitan inyectarse para crecer: “Dejemos de hablar sin saber”

La entrenadora de Deportivo Géminis publicó un mensaje en sus redes sociales para responder a las declaraciones de su excompañera de la selección peruana, quien solicitó que las deportistas nacionales reciban el tratamiento médico de Lionel Messi

Natalia Málaga apunta contra Cecilia Tait tras señalar que voleibolistas peruanas necesitan inyectarse para crecer: “Dejemos de hablar sin saber”

Abogado de Universitario explica las posibilidades de que la administración de Franco Velazco se vaya y Gremco regrese al club

La empresa constructora obtuvo una medida cautelar que el Juzgado aceptó, ordenando llevar adelante las acciones necesarias para convocar, tramitar y desarrollar una nueva Junta de Acreedores en la ‘U’

Abogado de Universitario explica las posibilidades de que la administración de Franco Velazco se vaya y Gremco regrese al club
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

¿Cuándo se conocerá mi local de votación para las Elecciones municipales y Regionales 2026?

¿Cuándo se conocerá mi local de votación para las Elecciones municipales y Regionales 2026?

Elecciones Regionales y Municipales 2026: ¿Cómo saber quiénes son los candidatos de mi distrito?

JNJ convoca un nuevo concurso para nombrar al jefe de la ONPE: Cargo está vacante desde abril

Jaime Villanueva en la cuerda floja: Las razones por las que Fiscalía quiere descartar su colaboración eficaz

Juntos por el Perú impulsa interpelación contra el ministro de Energía y Minas por el incremento del precio de los combustibles

ENTRETENIMIENTO

Alonso Grimaldo revela detalles del ampay con Carla Campos, novia de Curwen: “En general nunca pasó nada”

Alonso Grimaldo revela detalles del ampay con Carla Campos, novia de Curwen: “En general nunca pasó nada”

Santiago Cisneros debuta en un K-drama y se convierte en el primer peruano en actuar en una producción coreana

Magaly Medina cuestiona a Mario Hart por bromear con el 50/50 tras desmentir a Korina Rivadeneira: “No había necesidad”

Silvia Cornejo celebró su baby shower rodeada de amigas: Jean Paul Gabuteau, el gran ausente tras escándalo de infidelidad

Carolina Braedt y Javier Millership se casaron por religioso en un castillo de Escocia: ¿cuánto habría costado la lujosa boda?

DEPORTES

Natalia Málaga apunta contra Cecilia Tait tras señalar que voleibolistas peruanas necesitan inyectarse para crecer: “Dejemos de hablar sin saber”

Natalia Málaga apunta contra Cecilia Tait tras señalar que voleibolistas peruanas necesitan inyectarse para crecer: “Dejemos de hablar sin saber”

Abogado de Universitario explica las posibilidades de que la administración de Franco Velazco se vaya y Gremco regrese al club

Sporting Cristal vs Sport Huancayo será transmitido por señal abierta: canal TV para ver duelo por cuartos de final de la Copa de la Liga 2026

Christian Cueva hizo inesperado pedido al Mano Menezes sobre su regreso a la selección peruana para duelos con Estados Unidos y México

Alianza Lima: Pablo Guede tomó firme decisión tras las disculpas de Kevin Quevedo