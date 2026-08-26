Perú

Temblor en Perú EN VIVO HOY miércoles 26 de agosto de 2026: últimos sismos, epicentro y reportes del IGP

Dos sismos se registraron en el norte y centro del Perú durante la noche del 25 de agosto. Los movimientos tuvieron epicentro cerca de Zorritos (Tumbes) y de Chupaca (Junín), con magnitudes de 4.2 y 3.8, respectivamente

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Un gran sismo es una amenaza latente para Perú. Exploramos los puntos débiles en la infraestructura y la preparación del país, desde la seguridad de las viviendas hasta la continuidad de los servicios básicos. Aprende sobre las medidas esenciales, como la mochila de emergencia y la identificación de zonas seguras, que pueden marcar la diferencia.

Una serie de movimientos sísmicos recientes ha puesto en alerta a la población de Perú, país reconocido por su alta actividad tectónica. Ubicado en el cinturón de fuego del Pacífico, el territorio peruano experimenta con frecuencia temblores de diversa magnitud, lo que ha impulsado el desarrollo de políticas públicas, campañas informativas y sistemas de monitoreo para afrontar esta realidad.

La historia sísmica de Perú incluye eventos devastadores y otros de menor impacto, pero todos contribuyen a reforzar la conciencia social sobre la necesidad de estar preparados. El Instituto Geofísico del Perú (IGP) actualiza periódicamente información sobre los movimientos telúricos, generando reportes técnicos y alertas que orientan tanto a autoridades como a la ciudadanía.

12:49 hsHoy

Sismos intraplaca frente a interplaca

Mapa satelital del Perú con fronteras delimitadas, dos puntos rojos, el logotipo del IGP y una fecha escrita.
Un mapa satelital del Instituto Geofísico del Perú señala puntos en Tumbes y Junín al 26 de agosto de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los temblores en el territorio peruano se clasifican principalmente en dos categorías geológicas: sismos interplaca y sismos intraplaca. Los primeros ocurren directamente en el plano de contacto por fricción entre la placa de Nazca y la continental, siendo los responsables de los eventos de mayor magnitud en el litoral.

Por su parte, los eventos intraplaca se originan al interior de la propia placa oceánica que se dobla y fractura mientras desciende, o dentro de la corteza continental andina. Aunque estos últimos suelen registrar magnitudes moderadas, al ser superficiales y cercanos a centros urbanos pueden generar una aceleración del suelo considerablemente destructiva.

11:17 hsHoy

Sismo en Huánuco

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) registró un sismo de magnitud 3.5 el 26 de agosto de 2026 a las 05:02 hora local. El epicentro se ubicó a 20 kilómetros al oeste de Huánuco, en la provincia de Huánuco, región Huánuco, con una profundidad de 15 kilómetros y coordenadas -9.88 de latitud y -76.42 de longitud.

El sismo alcanzó una intensidad II-III en Huánuco, lo que corresponde a una percepción leve a moderada por parte de la población. Hasta el momento no se han reportado daños materiales ni personales, y las autoridades recomiendan mantenerse informados a través de los comunicados oficiales del IGP.

11:16 hsHoy

Nuevo sismo en Junín

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) reportó un sismo de magnitud 3.6 ocurrido el 26 de agosto de 2026 a las 02:40 hora local. El epicentro se localizó a 17 kilómetros al sur de Chupaca, en la provincia de Chupaca, región Junín, con una profundidad de 10 kilómetros y coordenadas -12.21 de latitud y -75.32 de longitud.

El movimiento sísmico alcanzó una intensidad II-III en Chupaca, lo que indica una percepción leve a moderada entre los habitantes de la zona. Hasta el momento, no se han reportado daños materiales ni personales, y las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales del IGP.

11:15 hsHoy

Tiembla Tumbes

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó sobre un sismo de magnitud 4.0 registrado el 26 de agosto de 2026 a la 01:26 hora local. El epicentro se ubicó a 61 kilómetros al este de Zarumilla, en la provincia de Zarumilla, región Tumbes, con una profundidad de 97 kilómetros y coordenadas -3.69 de latitud y -79.76 de longitud.

Hasta el momento, no se han reportado daños materiales ni personales asociados a este evento sísmico. Las autoridades recomiendan a la población de la región mantenerse atenta a los comunicados oficiales del IGP ante posibles réplicas o nueva información.

11:11 hsHoy

El contexto geológico de los sismos en Perú

El territorio peruano se encuentra sobre la convergencia de la placa de Nazca y la placa Sudamericana, lo que genera una intensa actividad sísmica a lo largo de la costa y regiones andinas. La interacción de estas placas produce acumulación de energía que se libera periódicamente en forma de sismos, algunos de los cuales han dejado huella en la memoria colectiva nacional.

Especialistas en geofísica señalan que los eventos telúricos de mayor magnitud suelen tener epicentro en el mar, frente a la costa central y sur del país, aunque existen registros de terremotos significativos en zonas interiores. El monitoreo permanente permite a las autoridades anticipar escenarios y planificar respuestas ante posibles emergencias.

Infografía de Infobae: mapa de Perú con epicentro, ondas sísmicas, el número 570, texto con datos y explicaciones, e iconos de actividad sísmica.
De acuerdo al Instituto Geofísico del Perú, la actividad sísmica del país ya registra 570 ocurrencias en lo que va del año. (Imagen Ilustrativa Infobae)
07:01 hsHoy

Principales sismos históricos en Perú

A lo largo del siglo XX y XXI, Perú ha registrado sismos que marcaron un antes y un después en la gestión de riesgos. El terremoto de 1970 en Áncash, con una magnitud de 7,9, provocó la muerte de aproximadamente 70.000 personas, convirtiéndose en el desastre natural más letal de la historia reciente del país.

En 2007, un sismo de magnitud 7,9 sacudió la región de Ica, causando graves daños materiales y pérdidas humanas. Este evento motivó la actualización de normas técnicas de construcción y el fortalecimiento de las políticas de prevención, así como la creación de protocolos de evacuación en sectores vulnerables.

Interior de una iglesia con escombros en el suelo, bancos de madera volteados, un altar con crucifijo, columnas y una cúpula
El interior de la iglesia principal de Pisco muestra daños en su estructura y escombros en el suelo tras el terremoto de 7.9 grados en Perú en 2007.
06:52 hsHoy

Sistemas de alerta y monitoreo sísmico

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) y el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) han desarrollado sistemas de alerta temprana que buscan reducir el impacto de los sismos. El monitoreo constante de la actividad sísmica permite emitir avisos y alertas a través de diversos canales, como mensajes de texto, aplicaciones móviles y medios de comunicación.

Las estaciones sismológicas distribuidas en todo el territorio nacional recopilan datos en tiempo real, lo que facilita la identificación rápida de movimientos telúricos y la activación de protocolos de emergencia. El acceso a la información se ha convertido en una herramienta fundamental para la toma de decisiones de autoridades y ciudadanos.

Identificar zonas seguras, rutas de evacuación y puntos de reunión. Visuales IA
Identificar zonas seguras, rutas de evacuación y puntos de reunión. Visuales IA
06:45 hsHoy

Recomendaciones de seguridad ante un sismo

  • Mantener la calma y evacuar a zonas seguras, evitando el uso de ascensores.
  • Identificar las rutas de evacuación y puntos de reunión previamente señalizados.
  • Preparar una mochila de emergencia con agua, alimentos no perecibles, documentos personales, linterna, radio, medicinas y elementos de primeros auxilios.
  • Alejarse de ventanas, espejos, estanterías y elementos que puedan caer.
  • Si se está en la calle, alejarse de postes, cables eléctricos y edificaciones en riesgo de colapso.
  • Después del sismo, revisar si hay fugas de gas o agua y reportar cualquier daño estructural a las autoridades.
Mochila azul abierta con agua, linterna, botiquín y radio, junto a un plano de evacuación sobre una mesa de madera.
Una mochila equipada con insumos básicos y un plano de evacuación integran un kit de preparación ante sismos junto a afiches del IGP e INDECI. (Imagen Ilustrativa Infobae)
06:41 hsHoy

Sismo en Tumbes

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) reportó un sismo de magnitud 4.0 registrado a la 1:26 a.m. del 26 de agosto de 2026. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 97 kilómetros y su epicentro se localizó a 61 kilómetros al este de Zarumilla, en la provincia de Zarumilla, región Tumbes. Según los datos oficiales, el evento no generó alerta de tsunami ni se han reportado daños materiales o personales hasta el momento.

Sismo en Tumbes
Sismo en Tumbes
06:22 hsHoy

Educación y cultura sísmica en la sociedad peruana

Las campañas educativas organizadas por el Ministerio de Educación y el INDECI han incorporado simulacros periódicos en escuelas, empresas y comunidades. La formación de una cultura de prevención se ha convertido en un eje transversal de las políticas públicas, con el objetivo de reducir la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia ante desastres naturales.

La participación ciudadana en simulacros y la difusión de materiales informativos contribuyen a que la población adopte conductas seguras y sepa cómo actuar ante una emergencia. El fortalecimiento de la cultura sísmica se refleja en la creciente disposición de las familias a preparar planes de contingencia y a conocer los protocolos de actuación.

Edificio moderno con escaleras de metal y señales de evacuación verdes. Varias personas, algunas con mochilas, se desplazan siguiendo las indicaciones.
Participantes de un simulacro de evacuación practican las rutas de salida en un edificio residencial moderno de una ciudad peruana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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