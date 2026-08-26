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Leao Butrón se defendió de las burlas de hinchas de Universitario por baja de Alianza Lima en 2020: “Lolo Fernández sería el ídolo del descenso”

El exarquero fue enfático en apuntar que el máximo referente de la ‘U’ también descendió en 1947, pero se anuló la baja en esa época. Además, precisó que siempre sintió rivalidad con los ‘cremas’ por su hinchaje por los ‘blanquiazules’

Leao Butrón se defendió de las burlas de hinchas de Universitario por descenso de Alianza Lima
Leao Butrón se defendió de las burlas de hinchas de Universitario por descenso de Alianza Lima
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Los cruces entre Leao Butrón y los hinchas de Universitario de Deportes siempre han sido frecuentes en la previa de un partido o por alguna opinión en redes sociales. Los fanáticos de la ‘U’ siempre le recuerdan que bajó a la Segunda División deportivamente con Alianza Lima en el 2020 y por ello, lo llaman el ‘capitán del descenso’.

El exarquero se defendió de las burlas y precisó que siempre sintió esa rivalidad con los ‘cremas’. Y fue tajante en precisar que si él es considerado como el culpable de la baja, también debería ser apuntado Lolo Fernández como ídolo del descenso ya que los ‘merengues’ quedaron últimos en el año 1947, pero se anuló la pérdida de categoría en esa época por el Comité Nacional de Deportes.

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“La ‘U’ y yo toda la vida nos hemos llevado mal, toda la vida, porque yo soy muy de Alianza y a mí no me gusta, me gusta cero la ‘U’. Lo de 2020, la ‘U’ siempre lo utiliza para joderme a mí, pero yo te hago una pregunta. Nosotros quedamos antepenúltimos cuando bajaban tres, que por suerte, por un tema administrativo, no bajamos, pero antepenúltimos. ¿En el 47 quién quedó último? Si a mí me dicen capitán de ascenso, ¿quién sería capitán de ascenso de la ‘U’? Lolo Fernández, su ídolo. Entonces no jodan, porque así es la vida. No soy ídolo de Alianza, pero ustedes, a los que les gusta decirme esa vaina, deberían mirar para adentro los calzoncillos y saber que sus ídolos serían del descenso", apuntó el exarquero ‘blanquiazul’ en el programa ‘Entre palos TV’.

El exarquero de Alianza Lima decidió defenderse de las burlas que lo apuntan como el 'capitán del descenso'. (Entre palos TV)

Tenso cruce entre Leao Butrón y Diego Rebagliati

El intercambio entre Leao Butrón y Diego Rebagliati escaló de las redes sociales a los espacios digitales, intensificando una polémica que captó la atención del ambiente futbolístico peruano. El origen del conflicto se dio cuando el exguardameta de Alianza Lima criticó la transmisión del encuentro entre Universitario de Deportes y FC Cajamarca, sugiriendo falta de imparcialidad en los comentarios de Liga 1 Max: “¿Está transmitiendo la Liga 1 Max o es uno de los podcast del equipo que está jugando? ¡Disimulen muchachos!”.

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La respuesta de Rebagliati llegó rápidamente desde su programa en YouTube, ‘Fútbol Satélite’, donde ironizó sobre la relación familiar de Butrón con Jairo Concha, jugador de la ‘U’ y pareja de la hija del exarquero. El comentarista expresó: “Yo pensé que Leao quería que gane la ‘U’, ¿por la familia, no?”, generando risas entre los panelistas y sumando tensión al cruce de opiniones.

El panelista lee el tuit del exguardameta por la señal y suelta bromas sobre vínculos con el club crema; minutos después, el exfutbolista replica sin nombres y advierte que “las cosas irán saliendo” (YouTube / Fútbol Satélite)

El tono humorístico y provocador dio paso a una serie de mensajes en redes sociales, ampliando el debate. Rebagliati aclaró posteriormente que su comentario no tenía malas intenciones y fue una reacción a la crítica pública de Butrón sobre la transmisión del partido. Sostuvo que improvisó la frase en respuesta a una mención en el chat y subrayó: “Yo en ningún momento hablé mal de la hija de Leao ni de la familia de Leao, nada. Simplemente, hice un comentario que pretendí que fuera gracioso”.

El comentarista también reconoció que el efecto de una broma depende de la percepción de quien la recibe. “Si yo te hago una broma y a ti no te gustó y la tomas mal, en mi caso corresponde pedir disculpas, porque evidentemente no la tomaron bien”, explicó, mostrando disposición a zanjar la controversia si el comentario resultó incómodo para Butrón.

El comentarista deportivo aclaró sobre su comentario sobre el exarquero de Alianza Lima. (Fútbol Satélite)

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