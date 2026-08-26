Christian Cueva desea jugar con Yoshimar Yotún en el centenario de Sport Boys: “Siempre se me facilitó el fútbol con él”

'Aladino' espera que el capitán de Sporting Cristal se pueda sumar a la 'misilera' en su centenario. (Video: Hablemos de MAX)

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El próximo domingo 30 de agosto, el duelo entre Sport Boys y Sporting Cristal encenderá la jornada 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Más allá de los puntos en disputa, el partido podría marcar la ruta de ambos equipos en la pelea por el segundo certamen doméstico de la temporada, mientras la atención también se posa en el futuro de dos figuras: Christian Cueva y Yoshimar Yotún.

El centenario de la ‘misilsera’, previsto para 2027, se ha convertido en un tema recurrente entre hinchas y jugadores. ‘Aladino’, una de las caras más reconocidas del plantel actual, fue consultado sobre la posibilidad de seguir en la institución para esa fecha histórica. “En realidad no sé qué pueda pasar. Si me preguntas a mí o cualquier jugador, le gustaría estar en Boys. Definitivamente, si hay un centenario es lindo todo, desde ya estar en Boys es lindo”, afirmó en el programa Hablemos de MAX.

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No obstante, el ‘Cholo’ explicó que su futuro inmediato está ligado contractualmente a Juan Pablo II, con el que tiene vínculo hasta finales de 2027. En esa línea, expresó su gratitud con la presidenta Orfelinda Milagros Correa y la entidad, remarcando que el trato humano recibido fue clave para su llegada al Callao. “Yo siempre estoy muy agradecido con la presidenta Milagros porque el lado humano de ellos, en realidad en el club fue lo que me hizo estar acá, por las situaciones que yo también estaba pasando”, relató.

Christian Cueva es el volante creativo de un Sport Boys que viene repuntando en el Torneo Clausura 2026. - créditos: María Fe Baltodano

Cueva Bravo valoró el ambiente especial que se vive en el Callao, señalando que en Sport Boys se experimenta “el calor” y la pasión característica del puerto. “No es patería, no es porque esté acá, no es porque le quiera caer bien a la gente del Callao, sino que hay equipos que se siente eso, donde realmente disfrutas mucho. Yo disfruto cuando estoy en un equipo tan importante”, aseguró, mostrándose convencido de que cualquierdirectivo que llegue (Zoe Ganoza se suma a la dirección deportiva) sabrá aportar y adaptarse a esa identidad.

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El deseo de Christian Cueva de jugar junto a Yoshimar Yotún en Sport Boys

Las especulaciones sobre incorporaciones para el año del centenario han cobrado fuerza. Entre los nombres que generan ilusión, destaca el de Yoshimar Yotún, actual capitán de Sporting Cristal. Christian Cueva no ocultó su entusiasmo ante la posibilidad de compartir vestuario con su excompañero de selección peruana: “Bueno, él es chalaco. No estoy en la cabeza de ‘Yoshi’, pero sí te puedo decir que claro, a quién no le gustaría tenerlo. ¡Imagínate! La capacidad futbolística que tiene. A mí el fútbol siempre se me facilitó cuando estuve con ‘Yoshi’ en la selección”, afirmó.

Ahora, el propio ‘Yoshi’ ha declarado en ocasiones anteriores que su mayor anhelo es retirarse en la escuadra ‘rimense’, club del que es símbolo y capitán. Sin embargo, reconoció que tiene un motivo especial para considerar algún día vestir la camiseta rosada: por su padre. “Por mi papá, me gustaría jugar en Sport Boys algún día”, confesó para Movistar Deportes el 2020.

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Yoshimar Yotún y Christian Cueva compartieron varios años en la selección peruana. - créditos: EFE

Ambos futbolistas estarán frente a frente en el Sport Boys vs Sporting Cristal este domingo, en un encuentro cargado de emociones y significado especial para los ‘chalacos’ para despegarse en la lucha del Torneo Clausura 2026. Christian Cueva destacó el valor de medirse con antiguos compañeros en partidos tan relevantes.

“Va a ser muy lindo la verdad con él, con Miguel (Trauco). Es lindo el momento del fútbol. Y qué lindo por nuestro fútbol que haya ese tipo de encuentros, que te da para vivirlo con compañeros que pasaste todo. Pero cada uno defenderá su camiseta y lo que tenga que pasar en el campo, queda ahí”, concluyó.

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