Ahijada de León XIV destaca vínculo con Chulucanas y espera reencuentro del Papa con su padre

Mildred Gianella Camacho Dioses se reunió con el papa León XIV en el Vaticano. Facebook: Mildred Gianella Camacho Dioses

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Mildred Camacho, ahijada del papa León XIV, subrayó el lazo que une al pontífice con Chulucanas, la ciudad del norte de Perú donde Robert Prevost inició su misión pastoral, y expresó su deseo de que su padre, Héctor Camacho, pueda reencontrarse personalmente con el Papa durante su próxima visita al país, según informó la Agencia Andina.

La ahijada del Papa recordó las enseñanzas que recibió de Prevost y destacó que la relación entre el pontífice y Chulucanas va más allá de cualquier agenda oficial. Para Camacho, esa ciudad ocupa un lugar singular en la trayectoria del actual jefe de la Iglesia católica, forjado allí en contacto directo con comunidades que enfrentaban condiciones sociales y económicas adversas.

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Foto de archivo. Mildred Camacho, de 29 años, posa con fotografías de ella junto a Robert Prevost, ahora Papa León XIV, en Chulucanas, Perú, el 11 de mayo de 2025. REUTERS/Sebastian Castaneda

Visita en medio de la crisis

Prevost llegó a Chulucanas en un período marcado por el fenómeno El Niño y la violencia terrorista, una realidad que distaba por completo de su experiencia previa en Estados Unidos y Roma. De acuerdo con Andina Noticias, fue ese choque con la adversidad lo que reafirmó en él una vocación orientada hacia las comunidades con mayores necesidades. Mildred Camacho lo resumió con precisión: “Él encuentra reflejado a Dios acá. Chulucanas lo encontró en un tiempo de crisis”.

Su trabajo en la ciudad estuvo vinculado a la iglesia San José Obrero, perteneciente a la Orden de San Agustín, donde construyó lazos con la comunidad religiosa local que perduran hasta hoy. Esa etapa formativa dejó una huella que, según la ahijada del Papa, trasciende la geografía y el tiempo, y que el propio León XIV lleva consigo en su pontificado.

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La piurana entregó una invitación formal para que el pontífice visite Chulucanas. Facebook: Mildred Gianella Camacho Dioses,

Vínculo especial con Chulucanas

Aunque la ciudad no figura en el itinerario oficial de la visita papal, pero para Camacho eso no diluye el vínculo entre el pontífice y la ciudad. “Chulucanas está vinculada a él, muy independiente de si llega o no. Aquí Chulucanas lo tiene presente en su corazón y en sus oraciones”, señaló en declaraciones recogidas por Andina Noticias.

La visita del Papa al Perú también abre, a juicio de Camacho, una oportunidad para impulsar el turismo en el norte del país. Localidades como Yapatera y La Encantada, lugares vinculados a la trayectoria de Prevost, podrían beneficiarse del interés que genera la figura del pontífice entre visitantes nacionales e internacionales, que encuentran en esos pueblos una conexión directa con la historia del actual líder de la Iglesia.

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Robert Prevost posa junto a Héctor Camacho y su hija Mildred durante sus años de misión pastoral en la ciudad de Chulucanas, Perú.

Mensaje de unidad ante la crisis

Más allá del simbolismo histórico, Camacho espera que la presencia del Papa en territorio peruano transmita un mensaje de cohesión social. Según reportó Andina Noticias, la ahijada del pontífice consideró que el país atraviesa un momento difícil marcado por la inseguridad, los problemas sociales y la crisis política, y que la visita podría contribuir a renovar los lazos entre los ciudadanos.

“Es un mensaje de ser humanos, de querernos, de apoyarnos, de no lastimarnos y de mantenernos unidos en la fe”, afirmó Camacho al referirse a las expectativas que deposita en el paso del Papa por el país. Sus palabras reflejan el sentir de una comunidad que ve en la visita papal una ocasión para reafirmar valores de solidaridad en un contexto de fragmentación social.

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Un grupo de hombres jóvenes posa sonriente mientras comparte bebidas y comida en un patio.

El reencuentro que espera la familia

A nivel personal, Mildred Camacho expresó su anhelo de que su padre, Héctor Camacho, pueda volver a encontrarse con el pontífice. La amistad entre ambos se remonta a los años en que León XIV ejerció como sacerdote en Perú, y la familia guarda ese vínculo como parte de su historia más cercana.

Más allá de su propio deseo de reencontrarse con su padrino, Camacho puso el foco en su padre, cuya relación con el Papa data de aquellos primeros años de misión en Chulucanas. Ese lazo personal, sostenido a lo largo de décadas, representa para la familia una de las dimensiones más íntimas de la próxima visita del pontífice al Perú.

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