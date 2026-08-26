Perú

Policía es baleado durante operativo en Pachacútec: intervienen a presunto autor de los disparos tras ataque armado

Dos sujetos habrían atacado al efectivo cuando realizaba labores operativas. Criminalística recogió evidencias balísticas y examinó un vehículo vinculado al caso

Paulo Tavara Colchado, de 56 años, fue baleado mientras cumplía labores operativas en Pachacútec. Composición: Infobae
Paulo Tavara Colchado, de 56 años, fue baleado mientras cumplía labores operativas en Pachacútec. Composición: Infobae
Guardar

Un operativo policial se desplegó este miércoles 26 de agosto en la zona de Pachacútec, Ventanilla, luego de un ataque con armas de fuego contra un efectivo de la Policía Nacional del Perú (PNP). El agente realizaba labores propias de su función cuando fue atacado por sujetos que se desplazaban en un automóvil.

El hecho ocurrió durante la mañana, cerca de las 9:30 a. m., a la altura de la sede de Reniec de Pachacútec, según información policial. El efectivo fue identificado como Paulo Tavara Colchado, de 56 años, suboficial superior de la PNP y miembro del área de Robos de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) Lima.

PUBLICIDAD

El agente recibió impactos de proyectil de arma de fuego en el mentón y el brazo izquierdo. Personal de emergencia acudió al lugar luego de una alerta de la Central 105 y trasladó al policía a un establecimiento de salud de Ventanilla para su atención inicial.

Después de la intervención, unidades policiales reforzaron la vigilancia en distintos sectores de Pachacútec y ejecutaron acciones de búsqueda para ubicar a los responsables. Dentro de estas diligencias, la PNP intervino a un hombre que también presentaba heridas por arma de fuego y que figura como presunto autor de los disparos.

Ataque ocurrió durante una intervención policial

El ataque ocurrió alrededor de las 9:30 a. m., cerca de la sede de Reniec, en la avenida F. Facebook: José Antonio Palacios Obregón
El ataque ocurrió alrededor de las 9:30 a. m., cerca de la sede de Reniec, en la avenida F. Facebook: José Antonio Palacios Obregón

De acuerdo con el reporte preliminar de la Policía Nacional, dos sujetos atacaron con armas de fuego al suboficial mientras este cumplía labores operativas en la jurisdicción de Pachacútec. Los agresores se movilizaban en un automóvil y escaparon del lugar después de efectuar los disparos.

PUBLICIDAD

Información difundida por Ventanilla TV ubicó la escena en el grupo residencial B1, cerca de la Reniec de Pachacútec y en la avenida F. El medio local reportó que vecinos de la zona escucharon una ráfaga de disparos durante el incidente.

Las diligencias policiales permitieron recoger evidencias en la vía pública. Personal de Criminalística examinó el vehículo relacionado con el caso y realizó labores de búsqueda de casquillos y otros elementos que puedan contribuir con la investigación.

Tras el enfrentamiento, efectivos policiales ubicaron e intervinieron a J. Z. V., señalado de forma preliminar como uno de los presuntos autores del ataque contra el personal policial.

El intervenido también presentaba una herida por proyectil de arma de fuego. Luego de su ubicación, quedó bajo custodia policial para las diligencias correspondientes y para establecer su participación en los hechos.

La PNP mantiene las acciones de búsqueda para determinar si existen otros involucrados. Las investigaciones también buscan precisar la secuencia del ataque y las circunstancias que precedieron al enfrentamiento.

Suboficial fue trasladado al Hospital Luis N. Sáenz

El policía recibió impactos de bala en el mentón y el brazo izquierdo. Facebook: José Antonio Palacios Obregón
El policía recibió impactos de bala en el mentón y el brazo izquierdo. Facebook: José Antonio Palacios Obregón

Paulo Tavara Colchado recibió atención médica inicial en Ventanilla por las lesiones que sufrió en el mentón y el brazo izquierdo. Posteriormente, las autoridades dispusieron su traslado al Hospital Central de la Policía Nacional del Perú Luis N. Sáenz, ubicado en Jesús María.

Según el reporte médico preliminar consignado por la información policial, el suboficial superior se encontraba estable al momento de su derivación al establecimiento policial, donde continuaría con atención especializada.

El lugar del ataque permaneció bajo diligencias policiales para la recolección de evidencias. Según Ventanilla TV, los peritos revisaron un vehículo de color blanco que presentaba daños y examinaron distintos puntos de la avenida F.

El medio local también reportó la presencia de casquillos y proyectiles en la zona, además de unidades policiales desplegadas alrededor de la escena. La cantidad exacta de evidencias balísticas deberá ser determinada por las diligencias de Criminalística.

La información preliminar de la PNP también vincula el ataque con presuntos integrantes de la banda denominada “Los Sanguinarios de Ventanilla”, señalada por las autoridades por actividades relacionadas con extorsión. La investigación permanece a cargo de las unidades policiales correspondientes.

Temas Relacionados

PachacútecVentanillaPNP“Los Sanguinarios de Ventanilla”peru-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Sporting Cristal 0-1 Sport Huancayo EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por cuartos de final de Copa de la Liga 2026

El conjunto ‘cervecero’ intentará lograr un triunfo ante su hinchada contra el ‘rojo matador’ para meterse entre los cuatro mejores de la competición. Sigue las incidencias

Sporting Cristal 0-1 Sport Huancayo EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por cuartos de final de Copa de la Liga 2026

¿Qué se le pide a Santa Rosa de Lima cada 30 de agosto? Así nació la tradición de dejar cartas en el Pozo de los Deseos

La tradición está vinculada con el antiguo pozo y un relato sobre la llave de una cadena utilizada por la santa durante sus penitencias

¿Qué se le pide a Santa Rosa de Lima cada 30 de agosto? Así nació la tradición de dejar cartas en el Pozo de los Deseos

El Paraíso, Pucllana y Campoy: los sitios arqueológicos de Lima que buscan ingresar a la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO

La iniciativa busca destacar la continuidad de una ocupación humana milenaria en la capital y promover la conservación de sus espacios arqueológicos frente al crecimiento urbano

El Paraíso, Pucllana y Campoy: los sitios arqueológicos de Lima que buscan ingresar a la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO

Ahijada de León XIV destaca vínculo con Chulucanas y espera reencuentro del Papa con su padre

Mildred Camacho señaló que la próxima visita del Papa al Perú representa una oportunidad para fortalecer la unidad y solidaridad entre los peruanos, ante la crisis política y social

Ahijada de León XIV destaca vínculo con Chulucanas y espera reencuentro del Papa con su padre

El Niño: Más de 9 millones de peruanos bajo gran amenaza ante desbordes de ríos y huaicos

Las autoridades peruanas alertan sobre la exposición de comunidades enteras ante lluvias extremas. Expertos recomiendan fortalecer la prevención y la respuesta local para reducir el impacto de inundaciones y sequías en regiones costeras, andinas y amazónicas

El Niño: Más de 9 millones de peruanos bajo gran amenaza ante desbordes de ríos y huaicos
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Roberto Burneo: “El pleno del JNE tendrá la decisión final” sobre casos de ‘reelección encubierta’

Roberto Burneo: “El pleno del JNE tendrá la decisión final” sobre casos de ‘reelección encubierta’

Víctor Zanabria, exjefe de la PNP, se acoge a la ‘Ley Rospigliosi’ sobre fuero militar: PJ suspendió juicio

Pedro Castillo insiste en buscar su libertad con informe de la ONU: PJ admite su apelación

“Hemos recibido el país con cifras terribles”: Keiko Fujimori afirma que su Gobierno comenzará a mostrar resultados en 2027

PJ ordena devolver a la Universidad Alas Peruanas sus locales que vienen siendo usados por Pronabi

ENTRETENIMIENTO

Tepha Loza revela que excompañeros de ‘Esto es Guerra’ nunca la apoyaron tras muerte de su madre

Tepha Loza revela que excompañeros de ‘Esto es Guerra’ nunca la apoyaron tras muerte de su madre

‘Avengers: Endgame Encore’ en Perú: fecha, preventa de entradas y cines para su reestreno

Mónica Sánchez anunció la muerte de su madre con emotiva despedida: “Un legado hermoso”

¿Quién es Milovan Radovic, exesposo de Juliana Oxenford, y que hoy tiene un romance con Vanessa Terkes?

Rebeca Escribens apoya a Alejandra Baigorria luego de que su video fuera relacionado con polémica de influencers en África

DEPORTES

Sporting Cristal 0-1 Sport Huancayo EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por cuartos de final de Copa de la Liga 2026

Sporting Cristal 0-1 Sport Huancayo EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por cuartos de final de Copa de la Liga 2026

Christian Cueva ambiciona con el Sport Boys: “Campeonar sería una felicidad única, me encantaría ser parte de ello”

Paola Villegas reveló su anhelo de jugar por Universitario cuando vuelva a Perú: “Es uno de mis sueños”

Leao Butrón se defendió de las burlas de hinchas de Universitario por baja de Alianza Lima en 2020: “Lolo Fernández sería el ídolo del descenso”

Christian Cueva desea jugar con Yoshimar Yotún en el centenario de Sport Boys: “Siempre se me facilitó el fútbol con él”