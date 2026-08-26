Policía es baleado durante operativo en Pachacútec: intervienen a presunto autor de los disparos tras ataque armado

Paulo Tavara Colchado, de 56 años, fue baleado mientras cumplía labores operativas en Pachacútec. Composición: Infobae

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Un operativo policial se desplegó este miércoles 26 de agosto en la zona de Pachacútec, Ventanilla, luego de un ataque con armas de fuego contra un efectivo de la Policía Nacional del Perú (PNP). El agente realizaba labores propias de su función cuando fue atacado por sujetos que se desplazaban en un automóvil.

El hecho ocurrió durante la mañana, cerca de las 9:30 a. m., a la altura de la sede de Reniec de Pachacútec, según información policial. El efectivo fue identificado como Paulo Tavara Colchado, de 56 años, suboficial superior de la PNP y miembro del área de Robos de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) Lima.

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El agente recibió impactos de proyectil de arma de fuego en el mentón y el brazo izquierdo. Personal de emergencia acudió al lugar luego de una alerta de la Central 105 y trasladó al policía a un establecimiento de salud de Ventanilla para su atención inicial.

Después de la intervención, unidades policiales reforzaron la vigilancia en distintos sectores de Pachacútec y ejecutaron acciones de búsqueda para ubicar a los responsables. Dentro de estas diligencias, la PNP intervino a un hombre que también presentaba heridas por arma de fuego y que figura como presunto autor de los disparos.

Ataque ocurrió durante una intervención policial

El ataque ocurrió alrededor de las 9:30 a. m., cerca de la sede de Reniec, en la avenida F. Facebook: José Antonio Palacios Obregón

De acuerdo con el reporte preliminar de la Policía Nacional, dos sujetos atacaron con armas de fuego al suboficial mientras este cumplía labores operativas en la jurisdicción de Pachacútec. Los agresores se movilizaban en un automóvil y escaparon del lugar después de efectuar los disparos.

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Información difundida por Ventanilla TV ubicó la escena en el grupo residencial B1, cerca de la Reniec de Pachacútec y en la avenida F. El medio local reportó que vecinos de la zona escucharon una ráfaga de disparos durante el incidente.

Las diligencias policiales permitieron recoger evidencias en la vía pública. Personal de Criminalística examinó el vehículo relacionado con el caso y realizó labores de búsqueda de casquillos y otros elementos que puedan contribuir con la investigación.

Tras el enfrentamiento, efectivos policiales ubicaron e intervinieron a J. Z. V., señalado de forma preliminar como uno de los presuntos autores del ataque contra el personal policial.

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El intervenido también presentaba una herida por proyectil de arma de fuego. Luego de su ubicación, quedó bajo custodia policial para las diligencias correspondientes y para establecer su participación en los hechos.

La PNP mantiene las acciones de búsqueda para determinar si existen otros involucrados. Las investigaciones también buscan precisar la secuencia del ataque y las circunstancias que precedieron al enfrentamiento.

Suboficial fue trasladado al Hospital Luis N. Sáenz

El policía recibió impactos de bala en el mentón y el brazo izquierdo. Facebook: José Antonio Palacios Obregón

Paulo Tavara Colchado recibió atención médica inicial en Ventanilla por las lesiones que sufrió en el mentón y el brazo izquierdo. Posteriormente, las autoridades dispusieron su traslado al Hospital Central de la Policía Nacional del Perú Luis N. Sáenz, ubicado en Jesús María.

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Según el reporte médico preliminar consignado por la información policial, el suboficial superior se encontraba estable al momento de su derivación al establecimiento policial, donde continuaría con atención especializada.

El lugar del ataque permaneció bajo diligencias policiales para la recolección de evidencias. Según Ventanilla TV, los peritos revisaron un vehículo de color blanco que presentaba daños y examinaron distintos puntos de la avenida F.

El medio local también reportó la presencia de casquillos y proyectiles en la zona, además de unidades policiales desplegadas alrededor de la escena. La cantidad exacta de evidencias balísticas deberá ser determinada por las diligencias de Criminalística.

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La información preliminar de la PNP también vincula el ataque con presuntos integrantes de la banda denominada “Los Sanguinarios de Ventanilla”, señalada por las autoridades por actividades relacionadas con extorsión. La investigación permanece a cargo de las unidades policiales correspondientes.