Paola Villegas reveló su anhelo de jugar por Universitario cuando vuelva a Perú: “Es uno de mis sueños”

Durante la conversación, la líbero peruana declara ser hincha de Universitario de Deportes desde nacimiento. Ella también discute su deseo de jugar para el equipo y su experiencia en el voleibol (Video: Central Vóley)

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Paola Villegas atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera. La voleibolista peruana dio el salto a la Superliga de Brasil y empieza a consolidarse con Pinheiros, pero mientras disfruta de esta nueva experiencia internacional también mantiene un sueño pendiente: volver algún día al Perú para vestir la camiseta de Universitario de Deportes.

En entrevista con ‘Central Vóley’, la líbero de 27 años reveló que su vínculo con el cuadro ‘crema’ viene desde su infancia y que representar al club del que es hincha es uno de sus objetivos para el futuro.

“Yo soy hincha de la ‘U’ desde que nací, por mi familia, por mi barrio, por todo. Uno de mis sueños también es volver a Perú y jugar por Universitario. Estuve muy cerca de fichar por el club, pero se dio otro sueño (ir al extranjero) y eso lo compensó”, contó la voleibolista, quien estuvo cerca de convertirse en jugadora de las ‘pumas’.

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La llegada al vóley brasileño terminó siendo una recompensa para Villegas después de un periodo personal y deportivo complicado. Tras su salida de la Universidad San Martín, la jugadora incluso llegó a pensar seriamente en abandonar el deporte profesional.

“La verdad es que he pasado momentos complicados en mi vida que sí se me pasó por la cabeza el año pasado dejar el vóley. O sea, yo estuve a punto de ya no jugar más y me iba a ir a vivir fuera, al extranjero, y hacer mi vida por otro lado”, recordó.

Paola Villegas atraviesa una etapa importante en su carrera como jugadora del Pinheiros de Brasil. Crédito: Instagram

La líbero confesó que en aquel momento consideraba que su etapa como voleibolista podía haber llegado a su fin. Sin embargo, una nueva oportunidad terminó cambiando el rumbo de su carrera. “Dije: ‘Creo que ya acá queda el vóley para mí’. Pero bueno, tuve un empujoncito de buscar club y ahí es donde entra Olva Latino”, relató.

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Olva Latino fue clave para continuar su carrera

El paso por Olva Latino terminó siendo fundamental para que Villegas pudiera mantenerse vinculada al vóley competitivo. La institución le permitió recuperar confianza, sumar minutos y demostrar nuevamente sus condiciones dentro de la cancha.

“Latino me dio la oportunidad de poder jugar y demostrar. Y por eso creo que el agradecimiento al club, a pesar de los problemas que hayamos pasado, siempre van a estar presentes”, señaló.

La voleibolista también destacó que guarda un especial agradecimiento hacia la institución por haberle abierto las puertas cuando más lo necesitaba. “Porque el club me abre las puertas y siempre voy a estar agradecida con ellos”, añadió.

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Ahora, aquella etapa de incertidumbre parece haber quedado atrás. Villegas pasó de considerar el retiro a cumplir uno de los grandes sueños de cualquier deportista: jugar en el extranjero y competir en una de las ligas más importantes del mundo.

El gran salto a Brasil

Su llegada a Pinheiros representa una nueva oportunidad para seguir creciendo profesionalmente y demostrar que todavía tiene mucho por ofrecer. Mientras tanto, la posibilidad de vestir algún día la camiseta de Universitario permanece como uno de sus grandes objetivos.

La historia de Villegas, además, muestra un recorrido marcado por la perseverancia. Cuando llegó a pensar que el vóley podía quedar atrás, apareció una oportunidad en Olva Latino que le permitió continuar. Hoy, ese camino la llevó hasta Brasil, donde busca consolidarse en la Superliga y seguir construyendo una carrera internacional.

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Y aunque su presente está lejos de Perú, la líbero no olvida uno de sus sueños: volver algún día para jugar por el club que lleva en el corazón desde niña.