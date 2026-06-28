El hallazgo que reescribió el pasado de América: Caral cambió lo que se sabía sobre el origen de las primeras civilizaciones del continente

Fotografía de archivo que muestra las ruinas de Caral, en el departamento de Lima (Perú). EFE/Aldair Mejía

Antes de que la Ciudad Sagrada de Caral ocupara un lugar central en los estudios sobre el pasado americano, la cronología de las primeras civilizaciones del continente seguía un orden distinto. Las investigaciones arqueológicas modificaron ese panorama y situaron al valle de Supe como escenario del desarrollo de la civilización más antigua de América, un hallazgo que transformó la forma de entender los orígenes de las sociedades complejas en la región.

Este 28 de junio se cumplen 17 años desde que la UNESCO declaró a Caral Patrimonio Cultural de la Humanidad, un reconocimiento internacional que destacó el valor excepcional del sitio arqueológico y su aporte al conocimiento sobre las primeras civilizaciones. La distinción también consolidó el lugar de Caral dentro de la historia universal, al ubicarla entre los centros civilizatorios más antiguos del planeta.

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El descubrimiento realizado en 1994 por el equipo dirigido por la arqueóloga Ruth Shady Solís permitió revisar una idea aceptada durante décadas. Las dataciones por radiocarbono establecieron que Caral contaba con una antigüedad aproximada de 5.000 años, muy anterior a otras culturas conocidas en los Andes, lo que obligó a modificar los estudios sobre el origen de la civilización en el continente.

El descubrimiento que modificó la historia de las civilizaciones americanas

Durante muchos años, la cultura Chavín ocupó el lugar de la civilización más antigua de los Andes. Esa interpretación cambió tras las investigaciones desarrolladas en la Ciudad Sagrada de Caral, donde las evidencias arqueológicas situaron el desarrollo urbano entre los años 3500 y 1800 a. C.

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Ese resultado colocó a Caral en la misma etapa histórica que otras civilizaciones fundacionales como Egipto, Mesopotamia y China. A diferencia de esos casos, los estudios señalaron que el desarrollo de Caral ocurrió de manera independiente, sin intercambio con otras civilizaciones, lo que la convirtió en el primer foco civilizatorio de América.

La UNESCO también resaltó esa importancia al reconocer que la Ciudad Sagrada de Caral representa un ejemplo excepcional del desarrollo temprano de una sociedad organizada. El organismo internacional destacó la complejidad de sus construcciones monumentales, la planificación urbana y las funciones ceremoniales que reflejan una organización política y religiosa consolidada.

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Una ciudad planificada con conocimientos avanzados

ARQUEOLOGÌA - SERIE RUINAS DE CARAL:LIM05. VALLE DE SUPE (PERÙ) 29/10/06. Panorámica de una de las pirámides de Caral, ayer sábado 28 de octubre, al cumplirse doce años del descubrimiento moderno de las ruinas de Caral, la civilización más antigua de América y contemporánea de las de Sumeria y Egipto. La ciudadela sagrada de Caral que se levanta en un área desértica entre el valle bañado por el río Supe y el litoral del Océano Pacífico, unos 190 kilómetros al norte de Lima. EFE/Paco Chuquiure

El sitio arqueológico ocupa 626 hectáreas sobre una meseta ubicada frente al valle del río Supe. Dentro de ese espacio se identificaron seis grandes estructuras piramidales, plazas circulares hundidas y sectores residenciales que evidencian una distribución urbana planificada.

Las investigaciones también identificaron dieciocho asentamientos urbanos en la región, con Caral como principal centro político y ceremonial. El diseño de sus edificaciones muestra una organización social diferenciada y la capacidad de coordinar actividades agrícolas, religiosas y de intercambio entre distintos asentamientos.

Entre los hallazgos figura un quipu, sistema compuesto por cuerdas y nudos utilizado para registrar información. Para la UNESCO, este elemento demuestra el nivel de organización alcanzado por esa sociedad durante el periodo arcaico tardío de los Andes Centrales.

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Los estudios arqueológicos también identificaron conocimientos en astronomía, ingeniería, arquitectura y agricultura. Según la información difundida por la UNESCO, esas capacidades facilitaron un aprovechamiento equilibrado del medio ambiente y de los recursos naturales disponibles en el valle.

Evidencias de una sociedad organizada sin registros de conflictos armados

Las excavaciones permitieron recuperar flautas elaboradas con huesos de aves, figuras humanas de arcilla, textiles y diversos instrumentos empleados en ceremonias. También aparecieron restos de productos agrícolas y recursos marinos, además de evidencias de intercambio con poblaciones de la sierra y la selva.

Otro aspecto que llamó la atención de los investigadores consiste en la ausencia de evidencias de guerras o armamento dentro del sitio. En cambio, los registros arqueológicos muestran una sociedad orientada hacia la organización económica, las actividades ceremoniales y la coordinación entre distintos valles.

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Entre las soluciones constructivas identificadas destacan las shicras, bolsas elaboradas con fibras vegetales y rellenas con piedras que sirvieron para reforzar los muros frente a los movimientos sísmicos. Esa técnica continúa como objeto de estudio por su comportamiento estructural.

El reconocimiento internacional consolidó la importancia de Caral

Caral, con sus impresionantes estructuras piramidales y su antigüedad, es un testimonio de la sofisticación de las civilizaciones precolombinas en América. (Costesía)

La declaración como Patrimonio Cultural de la Humanidad, otorgada por la UNESCO en 2009, reconoció el valor universal excepcional de la Ciudad Sagrada de Caral. El organismo destacó su excelente estado de conservación y el nivel de desarrollo alcanzado por una civilización que surgió hace cinco milenios.

Ese reconocimiento fortaleció el interés internacional por las investigaciones arqueológicas que continúan en el valle de Supe. Cada nuevo estudio aporta información sobre la organización política, económica y religiosa de una sociedad que modificó la cronología aceptada sobre los primeros desarrollos urbanos del continente.

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La difusión del legado también forma parte del proyecto arqueológico

Caral, 31 años después: la historia de Dino Agurto, el guía que convirtió la ciudad sagrada en su vida. (Infobae: Jazmine Angulo)

Además de las investigaciones científicas, el Proyecto Especial Arqueológico Caral-Supe desarrolla programas de capacitación dirigidos a las comunidades cercanas. Entre quienes participan en esa labor figura Dino Agurto, guía turístico y formador de nuevos intérpretes culturales.

Según explicó para Infobae Perú, el objetivo consiste en incorporar a los pobladores del valle al trabajo de conservación y difusión del sitio. “Nosotros, como institución, buscamos el desarrollo integral y sostenible en las poblaciones del valle”, señaló. También indicó que existen asociaciones de vianderas, artesanos, músicos, ceramistas, especialistas en textiles e intérpretes culturales vinculadas al proyecto.

Agurto también describió el proceso de preparación de los nuevos guías. “Yo los capacito y, después de tres o cuatro meses, entran a un proceso de evaluación acompañado por un representante del grupo o un arqueólogo. En la evaluación vemos la capacidad de la persona que hemos preparado, si está apta para brindar el servicio o si debe continuar preparándose”, explicó.

Para el formador, los descubrimientos continúan ampliando el conocimiento sobre la antigua civilización. “Caral es una nueva historia que ha insertado una nueva página en nuestra historia”, afirmó. También expresó el propósito de ampliar el alcance del sitio arqueológico: “Queremos que Caral sea conocido por los 30 y tantos millones de peruanos, pero también queremos que lo conozca el mundo”.

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