El árbitro del Sport Boys vs Sporting Cristal: CONAR programó a los jueces de la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

La Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) publicó la nómina de jueces para la séptima jornada del Torneo Clausura de la Liga 1. El encuentro más esperado del fin de semana enfrenta a Sport Boys con Sporting Cristal este domingo 30 en el estadio Miguel Grau del Callao, desde las 3:30 p. m.
El encargado de impartir justicia será Augusto Menéndez, quien retoma sus funciones tras haber cumplido una sanción en fechas anteriores. Lo acompañarán en las líneas Stephen Atoche y Sergio Arana, mientras que Robin Segura tendrá a su cargo el sistema de videoarbitraje.
Los árbitros del clásico porteño y los duelos del sábado
El sábado 29 concentra dos partidos de alto voltaje. A las 7:30 p. m., en el estadio Alejandro Villanueva de La Victoria, Alianza Lima recibirá a Deportivo Garcilaso en un duelo que tendrá a Sebastián Lozano como árbitro central. El juez estará flanqueado por José Castillo y Héctor Fiuza, y contará con César García como responsable del VAR.
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Más temprano, a las 3:30 p. m., Jordy Espinoza pitará el cotejo entre UTC y Universitario. El árbitro contará con la asistencia de Albert Alarcón y Jhoan Zavaleta en las bandas, y con David Huamán en la cabina del videoarbitraje.
El sábado arrancará a la 1:00 p. m. con el enfrentamiento entre Los Chankas y Juan Pablo II, partido que quedó en manos de Michael Espinoza, con Lennin Montalbán como árbitro del VAR.
La jornada se anticipa con el viernes 28, cuando Comerciantes Unidos reciba a FC Cajamarca desde las 3:30 p. m. Joel Alarcón será el árbitro designado para ese compromiso, con Maykol Farromeque a cargo del VAR.
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La programación completa del domingo y el lunes
El domingo 30 abre a las 11:00 a. m. con CD Moquegua vs. Alianza Atlético, donde Edwin Ordóñez ejercerá como juez central y Alejandro Villanueva operará el VAR. A la 1:15 p. m., ADT recibirá a Sport Huancayo con Jesús Cartagena en el silbato y Alexander Blas en el videoarbitraje.
Tras el partido del Callao, el domingo cierra a las 7:00 p. m. con el duelo entre Cienciano y Cusco FC en Cusco. Julio Quiroz dirigirá ese encuentro, con Gaby Oncoy como árbitro de VAR.
La fecha 7 concluirá el lunes 31 con el partido entre Atlético Grau y FBC Melgar desde las 3:00 p. m. Rudy Méndez será el encargado de arbitrar ese compromiso, con Junior Rivera en la cabina del videoarbitraje.
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La programación completa de árbitros de la fecha 7 del Torneo Clausura
A continuación, el detalle oficial de la nómina de jueces para cada partido de la séptima jornada:
Viernes 28
3:30 p. m. — Comerciantes Unidos vs. FC Cajamarca | Árbitro: Joel Alarcón | VAR: Maykol Farromeque
Sábado 29
1:00 p. m. — Los Chankas vs. Juan Pablo II | Árbitro: Michael Espinoza | VAR: Lennin Montalbán
3:30 p. m. — UTC vs. Universitario | Árbitro: Jordy Espinoza | VAR: David Huamán
7:30 p. m. — Alianza Lima vs. Deportivo Garcilaso | Árbitro: Sebastián Lozano | VAR: César García
Domingo 30
11:00 a. m. — CD Moquegua vs. Alianza Atlético | Árbitro: Edwin Ordóñez | VAR: Alejandro Villanueva
1:15 p. m. — ADT vs. Sport Huancayo | Árbitro: Jesús Cartagena | VAR: Alexander Blas
3:30 p. m. — Sport Boys vs. Sporting Cristal | Árbitro: Augusto Menéndez | VAR: Robin Segura
7:00 p. m. — Cienciano vs. Cusco FC | Árbitro: Julio Quiroz | VAR: Gaby Oncoy
Lunes 31
3:00 p. m. — Atlético Grau vs. FBC Melgar | Árbitro: Rudy Méndez | VAR: Junior Rivera
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