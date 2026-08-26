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El árbitro del Sport Boys vs Sporting Cristal: CONAR programó a los jueces de la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

El partido del domingo en el Callao es uno de los más esperados de la semana y tendrá a un árbitro que regresa de una sanción como protagonista inesperado antes del pitazo inicial

CONAR – Sport Boys – Sporting Cristal – Alianza Lima – Universitario de Deportes – Liga 1 – Augusto Menéndez - Perú – deportes – 26 agosto
La Comisión Nacional de Árbitros oficializó la terna para el duelo del domingo en el Miguel Grau del Callao. Menéndez regresa tras cumplir una sanción y tendrá a Robin Segura en el VAR. (CONAR)
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La Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) publicó la nómina de jueces para la séptima jornada del Torneo Clausura de la Liga 1. El encuentro más esperado del fin de semana enfrenta a Sport Boys con Sporting Cristal este domingo 30 en el estadio Miguel Grau del Callao, desde las 3:30 p. m.

El encargado de impartir justicia será Augusto Menéndez, quien retoma sus funciones tras haber cumplido una sanción en fechas anteriores. Lo acompañarán en las líneas Stephen Atoche y Sergio Arana, mientras que Robin Segura tendrá a su cargo el sistema de videoarbitraje.

Los árbitros del clásico porteño y los duelos del sábado

CONAR – Sport Boys – Sporting Cristal – Alianza Lima – Universitario de Deportes – Liga 1 – Augusto Menéndez - Perú – deportes – 26 agosto
Alianza Lima también conocerá a su juez para el duelo ante Deportivo Garcilaso: Sebastián Lozano impartirá justicia en Matute, con César García como responsable del VAR. (CONAR)

El sábado 29 concentra dos partidos de alto voltaje. A las 7:30 p. m., en el estadio Alejandro Villanueva de La Victoria, Alianza Lima recibirá a Deportivo Garcilaso en un duelo que tendrá a Sebastián Lozano como árbitro central. El juez estará flanqueado por José Castillo y Héctor Fiuza, y contará con César García como responsable del VAR.

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Más temprano, a las 3:30 p. m., Jordy Espinoza pitará el cotejo entre UTC y Universitario. El árbitro contará con la asistencia de Albert Alarcón y Jhoan Zavaleta en las bandas, y con David Huamán en la cabina del videoarbitraje.

El sábado arrancará a la 1:00 p. m. con el enfrentamiento entre Los Chankas y Juan Pablo II, partido que quedó en manos de Michael Espinoza, con Lennin Montalbán como árbitro del VAR.

La jornada se anticipa con el viernes 28, cuando Comerciantes Unidos reciba a FC Cajamarca desde las 3:30 p. m. Joel Alarcón será el árbitro designado para ese compromiso, con Maykol Farromeque a cargo del VAR.

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La programación completa del domingo y el lunes

El domingo 30 abre a las 11:00 a. m. con CD Moquegua vs. Alianza Atlético, donde Edwin Ordóñez ejercerá como juez central y Alejandro Villanueva operará el VAR. A la 1:15 p. m., ADT recibirá a Sport Huancayo con Jesús Cartagena en el silbato y Alexander Blas en el videoarbitraje.

Tras el partido del Callao, el domingo cierra a las 7:00 p. m. con el duelo entre Cienciano y Cusco FC en Cusco. Julio Quiroz dirigirá ese encuentro, con Gaby Oncoy como árbitro de VAR.

La fecha 7 concluirá el lunes 31 con el partido entre Atlético Grau y FBC Melgar desde las 3:00 p. m. Rudy Méndez será el encargado de arbitrar ese compromiso, con Junior Rivera en la cabina del videoarbitraje.

La programación completa de árbitros de la fecha 7 del Torneo Clausura

CONAR – Sport Boys – Sporting Cristal – Alianza Lima – Universitario de Deportes – Liga 1 – Augusto Menéndez - Perú – deportes – 26 agosto
La programación arbitral de la fecha 7 ya está lista: Augusto Menéndez dirigirá en el Callao, mientras Sebastián Lozano, Jordi Espinoza y Julio Quiroz estarán al frente de otros duelos destacados. (CONAR)

A continuación, el detalle oficial de la nómina de jueces para cada partido de la séptima jornada:

Viernes 28

3:30 p. m. — Comerciantes Unidos vs. FC Cajamarca | Árbitro: Joel Alarcón | VAR: Maykol Farromeque

Sábado 29

1:00 p. m. — Los Chankas vs. Juan Pablo II | Árbitro: Michael Espinoza | VAR: Lennin Montalbán

3:30 p. m. — UTC vs. Universitario | Árbitro: Jordy Espinoza | VAR: David Huamán

7:30 p. m. — Alianza Lima vs. Deportivo Garcilaso | Árbitro: Sebastián Lozano | VAR: César García

Domingo 30

11:00 a. m. — CD Moquegua vs. Alianza Atlético | Árbitro: Edwin Ordóñez | VAR: Alejandro Villanueva

1:15 p. m. — ADT vs. Sport Huancayo | Árbitro: Jesús Cartagena | VAR: Alexander Blas

3:30 p. m. — Sport Boys vs. Sporting Cristal | Árbitro: Augusto Menéndez | VAR: Robin Segura

7:00 p. m. — Cienciano vs. Cusco FC | Árbitro: Julio Quiroz | VAR: Gaby Oncoy

Lunes 31

3:00 p. m. — Atlético Grau vs. FBC Melgar | Árbitro: Rudy Méndez | VAR: Junior Rivera

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