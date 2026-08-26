CGTP de Loreto exige la presencia de Keiko Fujimori o Luis Galarreta para resolver protestas por precios de combustibles. (Video: Canal N)

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La CGTP de Loreto, que mantiene una protesta por paro de 48 horas en Iquitos a raíz de un alza en el precio del combustible, rechazó dialogar con funcionarios sin poder de decisión y exigió la presencia de la presidenta Keiko Fujimori o del presidente del Consejo de Ministros Luis Galarreta para resolver la situación que ha afectado a los transportistas de la región.

En declaraciones a Canal N, Reinaldo Tuanama afirmó que la paralización alcanza el 95% de acatamiento en la ciudad y sostuvo que esa cifra desmiente las versiones que minimizan la protesta.

Manifestantes se reunieron a las afueras de la sede del Gobierno Regional de Loreto, con presencia de dirigentes de construcción civil, sindicatos afiliados a la central y trabajadores del transporte público. El lugar permaneció bajo resguardo de la Policía Nacional, en particular de personal de la Unidad de Servicios Especiales, mientras una comisión técnica de la Presidencia del Consejo de Ministros esperaba abrir conversaciones.

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Los reclamos de los manifestantes se concentran en tres frentes: el aumento del precio de los combustibles, la minería ilegal en la zona y los cortes reiterados del servicio eléctrico en Loreto. Durante la protesta se agregó además el encarecimiento del gas doméstico, que, según el dirigente, llegó a costar hasta S/80 por balón.

CGTP de Loreto exige la presencia de Keiko Fujimori o Luis Galarreta para resolver protestas por precios de combustibles. (Foto: Intrusos Iquitos)

Manifestantes exigen la presencia de Fujimori

Tuanama confirmó que la suspensión de la protesta no se concretó y atribuyó la confusión a una versión ajena a la conducción del paro. Al explicar por qué la medida seguía en pie, remarcó que la protesta no responde a un solo sector. “Este paro está conformado por muchos sindicatos”, dijo a Canal N.

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El dirigente exigió la presencia de la presidenta Keiko Fujimori o del ministro Luis Galarreta para resolver sus reclamos. “Que baje el premier, el señor Galarreta o la presidenta de la República” para escuchar a los ciudadanos y cuestionó que el Gobierno intentara encauzar el conflicto con una delegación técnica.

“Queremos que a nivel nacional se enteren la burla que está haciendo el Gobierno de mandar representantes de segundo, de tercer y cuarto nivel a querer pretender arreglar un paro de 48 horas y eso no vamos a aceptar nosotros”, declaró.

CGTP de Loreto exige la presencia de Keiko Fujimori o Luis Galarreta para resolver protestas por precios de combustibles. (Foto: Canal N)

El comité de lucha busca entrar completo a la mesa con el Ejecutivo

La dirigencia también fijó una condición para cualquier conversación formal: los 26 representantes que integran el comité de lucha deben participar en la reunión con la comisión enviada por el Ejecutivo. La postura apunta a impedir que solo un grupo reducido negocie en nombre de los manifestantes.

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Tuanama sostuvo que la magnitud de la medida se refleja en la calle y en el respaldo social que, según dijo, recibe de distintos sectores. “Desde el día de ayer hasta el día de hoy el paro está al 95 %”, afirmó, antes de añadir que la población respalda la protesta pese a los intentos por presentar el paro como fallido.

La demanda, según el dirigente, también recoge malestar doméstico y no solo sindical. Al referirse a los reclamos de la región, dijo que mantendrán la posición sobre los tres puntos centrales y agregó: “La población está firme y también acá podemos escuchar el clamor de las amas de casa”.

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La central adelantó que la evaluación final se hará cuando concluyan las 48 horas de protesta. Si para entonces no hay respuestas concretas del Ejecutivo, el comité de lucha analizará convocar un paro indefinido en Loreto.