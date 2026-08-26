Perú

Mónica Sánchez anunció la muerte de su madre con emotiva despedida: “Un legado hermoso”

La recordada actriz de ‘Al Fondo Hay Sitio’ compartió en sus redes sociales una palabras para su madre dando a conocer su partida

Mónica Sánchez y su madre gesticulan sonrientes con las manos en una playa junto al mar
La actriz Mónica Sánchez posa junto a su madre en una playa antes de anunciar su fallecimiento.
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La actriz peruana Mónica Sánchez compartió en sus redes sociales la noticia sobre el fallecimiento de su madre, Alicia Cuadros, quien se acercaba a los 100 años. El anuncio, realizado a través de Instagram, incluyó un video y un mensaje de despedida en el que la intérprete de ‘Al Fondo Hay Sitio’ resaltó el legado y la fortaleza de su progenitora.

En el escrito, Sánchez expresó: “Nuestra madre ha partido. Ya descansa. Nos queda el amor que nos dio, su ejemplo de vida. Su fortaleza, su perseverancia, su rebeldía, su compromiso, su terquedad, su alma de poeta, su sabiduría, su canto, su picardía, su fe y gran corazón... Un legado hermoso. Como siempre lo repetía, ¡GRACIAS A LA VIDA!”.

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La noticia generó una inmediata reacción tanto entre los seguidores de Sánchez como en el mundo artístico peruano. Diversas figuras del espectáculo, entre ellas Daniel Darcourt, Patricia Alquinta, Karime Scander, Melania Urbina, Maricielo Effio y Tatiana Astengo, enviaron mensajes de condolencias a la actriz, mostrando el aprecio y solidaridad que despierta en el ambiente cultural. Estos gestos se sumaron a las innumerables muestras de apoyo recibidas en los comentarios de la publicación.

Captura de pantalla de una publicación de Instagram con una foto de dos mujeres sonrientes frente al mar y un texto descriptivo al lado
La actriz Mónica Sánchez comunica el fallecimiento de su madre con una fotografía juntas en la playa y un mensaje publicado en su cuenta de Instagram.

La partida de Alicia Cuadros ocurre poco antes de que cumpliera un siglo de vida, según lo había compartido la propia actriz en publicaciones anteriores. La longevidad y el carácter de la madre de Sánchez han sido destacados en distintas oportunidades por la intérprete, quien frecuentemente recurre a sus redes sociales para rendir tributo a la figura materna y a los valores transmitidos.

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La sentida publicación de Mónica Sánchez por el día de la madre

En mayo de 2023, Mónica Sánchez realizó una publicación dedicada a su madre para celebrar su 96° cumpleaños. Aprovechó esa fecha para compartir una reflexión personal sobre el ejemplo que ha representado Alicia Cuadros en su vida.

“Cuando sea grande quiero ser como mamá: La mente avispada, el humor en el aire y mucho rockanroll en el corazón. Hoy Alicia cumple 96 y nos sigue dando cátedra sobre estar vivas, presentes y con el fuego y vigor necesarios para ir por más. Sin miedo y con garra. Gracias madre mía. Gracias hijas mías. ¡Feliz día, mamás!”, escribió Sánchez en esa ocasión.

Captura de Instagram con cuatro mujeres sonriendo en un sillón junto a una mesa con plantas y remos decorativos de fondo
La actriz Mónica Sánchez posa junto a su madre Alicia y sus hijas durante una celebración familiar en una publicación compartida en redes sociales.

La actriz nunca ocultó la influencia de su madre en su vida profesional y personal. En entrevistas y mensajes a lo largo de los años, Sánchez ha retratado a Alicia Cuadros como una mujer de espíritu libre, firmeza y sensibilidad artística. Desde la interpretación hasta la vida cotidiana, la figura materna ha sido un referente constante para la actriz, quien ha destacado su sentido del humor y su energía vital, incluso en la adultez mayor.

La despedida pública de Sánchez se une a una serie de mensajes y publicaciones en las que la actriz ha puesto en valor la memoria, la fortaleza y el aprendizaje transmitido por su madre. La historia de Alicia Cuadros y su cercanía con el centenario forman parte de un relato familiar que, según la actriz, ha marcado su trayectoria y su manera de afrontar los desafíos personales y profesionales.

La comunidad artística y el público que sigue a la intérprete de ‘Al Fondo Hay Sitio’ se mantienen atentos a las próximas palabras que pudiera compartir en memoria de Alicia Cuadros, mientras continúan los mensajes de apoyo y reconocimiento hacia la familia Sánchez.

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