“Hemos recibido el país con cifras terribles”: Keiko Fujimori afirma que su Gobierno comenzará a mostrar resultados en 2027

La presidenta Keiko Fujimori afirmó que su Gobierno recibió el país con “cifras y estadísticas terribles” y sostuvo que los resultados de su gestión comenzarán a verse desde 2027. La mandataria dio estas declaraciones durante la ceremonia por el Día Nacional de las Personas Adultas Mayores, donde también habló sobre pensiones, Pensión 65 y la ampliación de las casas Yuyaq. Fuente: Canal N

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A pocos días de cumplir un mes al frente de la Presidencia de la República, Keiko Fujimori aseguró que su Gobierno recibió el país en una situación complicada y afirmó que las mejoras de su gestión empezarán a verse desde el próximo año. La mandataria hizo esta declaración al referirse a los retos que enfrenta su administración en materia económica y social.

“Hoy hemos recibido el país con cifras, estadísticas terribles, pero a partir del próximo año vamos a ir viendo mejorías”, sostuvo Fujimori durante su intervención. La presidenta vinculó esta expectativa con el trabajo que deberá desarrollar el Ministerio de Economía y Finanzas, especialmente en la atención de las necesidades de las personas adultas mayores.

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La declaración ocurrió durante la ceremonia por el Día Nacional de las Personas Adultas Mayores, realizada en el Patio de Honor de Palacio de Gobierno. En el evento, Fujimori reconoció a tres pensionistas centenarios de la ONP y habló sobre las promesas de su gestión para mejorar las pensiones y ampliar los servicios destinados a este sector.

Keiko Fujimori. (Foto: Presidencia)

Keiko Fujimori asegura que cambios comenzarán a verse recién a partir de 2027

La presidenta Keiko Fujimori realizó esta afirmación a pocos días de cumplir un mes en el cargo. La mandataria sostuvo que encontró “cifras y estadísticas terribles”. Frente a este escenario, planteó que los resultados favorables de su administración comenzarían a observarse desde 2027.

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“Auguramos que a partir del próximo año, porque hoy hemos recibido el país con cifras, estadísticas terribles, pero a partir del próximo año vamos a ir viendo mejorías”, manifestó Fujimori.

En el caso de los adultos mayores, la presidenta aseguró que su compromiso consiste en garantizar una pensión más justa, además de una atención más humana y mayores facilidades para acceder a los beneficios que les corresponden. También sostuvo que una pensión representa un derecho y el reconocimiento del país a quienes trabajaron durante décadas para sacar adelante a sus familias.

“Quiero que en esta etapa de su vida la vivan con tranquilidad y con dignidad”, expresó la mandataria. Luego añadió que su Gobierno buscará que los adultos mayores tengan una “pensión garantizada, más justa” y mejores condiciones de atención.

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Fujimori plantea cambios para Pensión 65 y duplica las casas Yuyaq

Durante su discurso, Fujimori también se refirió a las personas que no tuvieron acceso a un sistema contributivo. En ese punto, mencionó al programa Pensión 65 y señaló que las mejoras deben alcanzar también a quienes no pudieron realizar aportes durante su vida laboral.

La presidenta vinculó este objetivo con la gestión del Ministerio de Economía y Finanzas. Según explicó, el desempeño de esta cartera permitirá avanzar en la mejora de las pensiones, tanto para quienes reciben una jubilación como para quienes dependen de programas de apoyo estatal.

Otro de los puntos destacados fue la situación de las casas Yuyaq, espacios de la ONP destinados a promover un envejecimiento activo, saludable y digno. Fujimori anunció que las 12 sedes que funcionan actualmente en ocho regiones del país se duplicarán a partir del próximo año.

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El anuncio ocurrió después de la intervención de Genoveva Martínez Rivas, pensionista de 81 años, quien destacó la importancia de estos espacios para los adultos mayores. Durante su discurso, contó que Yuyaq se convirtió en una segunda casa para muchos pensionistas, donde pueden aprender, compartir experiencias, realizar actividades y combatir la soledad. “Tenemos conocimientos, experiencia, talentos y, sobre todo, ganas de vivir plenamente”, expresó.

Elmer Cuba asegura que las pensiones estarán garantizadas

El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, también dirigió unas palabras a los pensionistas durante la ceremonia. El funcionario aseguró que las pensiones estarán disponibles a fin de cada mes y buscó transmitir tranquilidad a los beneficiarios de la ONP.

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“Desde el lado del Ministerio de Economía y Finanzas, tengan la seguridad que su pensión va a estar siempre lista a fin de mes”, afirmó Cuba. Luego remarcó que existe “probabilidad cero de incumplimiento” en el pago de las pensiones.

Los adultos mayores afiliados se indica que la mayoría optaron por la ONP, exactamente un 18%. Mientras que un 10.6% está afiliado en la AFP y un 3.3% se encuentran en el antiguo régimen denominado "Cédula Viva".

El titular del MEF también señaló que durante los últimos años el Estado realizó esfuerzos para mejorar las pensiones mínimas y sostuvo que estas medidas continuarán siendo evaluadas, aunque estarán sujetas a la disponibilidad de la caja fiscal. Asimismo, mencionó el esfuerzo previsto para los beneficiarios de Pensión 65.

La actividad se realizó en el marco del Día Nacional de las Personas Adultas Mayores. Durante la ceremonia, Fujimori reconoció a los pensionistas centenarios Pedro Caicho Bravo, de 100 años; Dora Ortega Ramos, próxima a cumplir 102; y Ricardo Hidalgo Matos, de 103 años. El acto contó también con la participación de Cuba, la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, María Seminario, la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Maritza Canales, y el presidente ejecutivo de la ONP, Gastón Remy.

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