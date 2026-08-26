Conductor resultó herido tras fuerte choque contra camión en la Vía Expresa de Miraflores: auto terminó destrozado

Un accidente de tránsito se registró en la Vía Expresa Paseo de la República, en Miraflores. Un automóvil impactó contra un camión liviano y quedó con la parte delantera completamente destruida. El chofer del auto resultó herido y fue trasladado al hospital Casimiro Ulloa. Fuente: Latina Noticias

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Un accidente de tránsito registrado alrededor del mediodía en la Vía Expresa Paseo de la República, en Miraflores, dejó un conductor herido y generó congestión vehicular en el sentido hacia el centro de Lima. El automóvil involucrado terminó con la parte delantera completamente destruida tras impactar contra un camión liviano que transportaba objetos de mudanza.

El conductor del vehículo, identificado como José Antonio Moyano Aranguena, resultó herido luego de la colisión. De acuerdo con información de la Policía Nacional, fue trasladado al hospital Casimiro Ulloa, mientras que los ocupantes del camión resultaron ilesos.

Las circunstancias del choque en la Vía Expresa son materia de investigación. Uno de los puntos que deberá determinarse es la presencia del camión en esta arteria, debido a las restricciones de circulación que existen para determinados vehículos. El propietario de la unidad, Edward Joel Rojas Pinedo, dio su versión durante una entrevista con Latina Noticias.

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Un vehículo con la parte delantera destruida interrumpe el tránsito en la Vía Expresa Paseo de la República tras un choque en Miraflores. (Captura: Latina Noticias)

Choque en la Vía Expresa dejó graves daños en ambos vehículos

El accidente en Miraflores ocurrió aproximadamente al mediodía, en la cuadra 63 de la Vía Expresa, en el sentido de Miraflores hacia el centro de Lima. Según las imágenes difundidas por Latina Noticias, el automóvil terminó detenido detrás del camión liviano, con graves daños en toda la zona frontal.

La colisión provocó que el vehículo quedara prácticamente destrozado en su parte delantera. El camión también presentó daños, principalmente en la zona posterior. Ambos vehículos permanecieron en la vía mientras se realizaban las diligencias correspondientes, lo que complicó el desplazamiento de otros conductores.

Edward Joel Rojas Pinedo, propietario y chofer del camión liviano, llegó al lugar aproximadamente una hora después del accidente. Durante la entrevista, explicó que se encontraba realizando otras actividades cuando recibió la noticia. “Recién me acabo de enterar hace una hora, yo estaba en otras actividades”, declaró ante las cámaras de Latina Noticias.

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Un camión liviano cargado con objetos de mudanza permanece en la Vía Expresa Paseo de la República tras un choque que dejó un herido en Miraflores, Lima. (Captura: Latina Noticias)

Conductor del automóvil terminó herido tras el fuerte impacto

El conductor del automóvil, José Antonio Moyano Aranguena, fue llevado al hospital Casimiro Ulloa luego de resultar herido en el impacto. La Policía Nacional se encontraba en la zona y confirmó su traslado para recibir atención médica.

Las imágenes del lugar mostraron la magnitud de los daños en el automóvil. La parte frontal quedó completamente afectada, mientras que el vehículo terminó detenido a pocos metros del camión con el que protagonizó la colisión.

En tanto, las personas que viajaban en el camión permanecieron ilesas. Rojas Pinedo explicó que se trataba de familiares que trabajaban con él. “Son mis familiares, trabajan conmigo”, señaló. Además, aseguró que todos se encontraban bien tras el accidente.

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Un automóvil con daños graves en la parte delantera bloquea la Vía Expresa Paseo de la República en Miraflores tras chocar contra un camión. (Captura: Latina Noticias)

Policía investiga causas del choque y posible infracción del camión

Uno de los aspectos que deberá esclarecer la investigación corresponde a la circulación del camión de mudanza por la Vía Expresa. Durante la cobertura se indicó que existía señalización que restringiría el ingreso de determinados vehículos a esta vía. La Policía deberá establecer si la unidad incumplió alguna disposición de tránsito.

Rojas Pinedo sostuvo que desconocía con precisión las restricciones y afirmó que, según lo que entendía, los vehículos de categoría N1 podían circular por ese tramo. “Para lo que yo tengo entendido, categoría N1 sí puede circular por acá”, manifestó. Luego reconoció que no conocía a detalle la normativa.

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El chofer también cuestionó la velocidad a la que, según su percepción, circulaba el automóvil. “Creo que ese carro venía en exceso de velocidad para que lo arrastre desde el fondo hasta acá”, indicó. Sin embargo, aclaró que desconocía si el conductor había consumido alcohol y que no podía adelantar conclusiones. La Policía deberá determinar las causas del choque en la Vía Expresa y establecer las responsabilidades que correspondan.

Tras el accidente, Rojas Pinedo indicó que gestionaba una grúa para retirar el camión de la vía. Mientras los vehículos permanecían en el lugar, el tránsito se volvió más lento en este tramo de la Vía Expresa Paseo de la República, por lo que se recomendó a los conductores tomar precauciones.

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