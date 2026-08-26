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¿Quién es Milovan Radovic, exesposo de Juliana Oxenford, y que hoy tiene un romance con Vanessa Terkes?

Del bajo perfil a la oficialización: Milovan reaparece, habla de su separación con la periodista y describe su nuevo romance con la actriz.

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Milovan Radovic volvió a aparecer en la escena pública luego de un periodo de bajo perfil tras su separación de Juliana Oxenford, anunciada en 2024.

Esta vez, su nombre tomó fuerza por su vínculo con Vanessa Terkes, con quien fue captado y a quien, según el enfoque del espectáculo, estaría “oficializando” al presentarse juntos en un evento.

El creador digital dio declaraciones a ‘Amor y Fuego’, donde habló tanto de su rol como padre y de la coordinación con Oxenford, como del inicio de su relación con la actriz, a quien describió como “increíble”.

En su entrevista, Radovic sostuvo que ya lleva más de dos años separado y que la dinámica familiar se mantiene estable. También explicó que la patria potestad es compartida y que considera adecuado que la tenencia la tengan los niños con su madre, a quien elogió por su dedicación.

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¿Quién es Milovan Radovic, exesposo de Juliana Oxenford, y que hoy tiene un romance con Vanessa Terkes?
¿Quién es Milovan Radovic, exesposo de Juliana Oxenford, y que hoy tiene un romance con Vanessa Terkes?

El exesposo de Juliana Oxenford

Tras el anuncio de separación en 2024, Milo se mantuvo alejado de la primera plana mediática. Según el relato disponible, la noticia había ocupado portadas cuando Juliana Oxenford confirmó el fin de la relación, pero luego no se supo más de él.

El reciente encuentro con Amor y Fuego’ lo devolvió al foco, sobre todo por el interés que generó la relación con Vanessa Terkes y por sus declaraciones sobre cómo llevan la crianza de sus hijos después de la ruptura.

“Como papás bien”: qué dijo sobre Juliana Oxenford y la coparentalidad

Milovan Radovic aseguró que la relación con Juliana Oxenford, en su faceta de padres, es coordinada. “Bien, como papás bien, sí, llevándolo bien. Ya tenemos más de dos años separados. Bueno, como papás estamos yo te diría que bastante coordinados”, afirmó.

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En ese mismo bloque, destacó el rol de Oxenford como madre. “Obviamente, Juliana es una mamá increíble y está muy pendiente de los chicos y eso es algo que a mí también me tiene supertranquilo, ¿no?”, dijo.

Sobre la situación legal y la crianza, precisó: “La patria potestad es compartida y la tenencia la tienen ellos, que yo creo que es lo que corresponde, ¿no? Que los chicos estén con su mamá. Además, sí es una mamá superdedicada, es una mamá... siempre ha sido una mamá increíble”.

En el relato que acompaña esas declaraciones se menciona que la expareja tiene dos hijos, “una pequeña y un pequeño”, que actualmente tendrían tres y cinco años, respectivamente.

El empresario afirmó que como padres están “bastante coordinados” y elogió a Oxenford: “es una mamá increíble”.
El empresario afirmó que como padres están “bastante coordinados” y elogió a Oxenford: “es una mamá increíble”.

“Lo intentamos”: su explicación sobre la separación

Radovic también se refirió a la decisión de separarse y sostuvo que, según su versión, se intentó sostener la relación hasta donde fue posible. “Lo intentamos, creo yo, con las mejores armas que teníamos, pero hay un momento en el cual, o sea, intentas y si ya recurrentemente la cosa no está funcionando y no va a ser bueno y ya no está siendo bueno para nosotros ni para los chicos, no tiene sentido ser tan necio, ¿no?”, comentó.

Y reforzó la idea de un cierre sin dramatismo excesivo: “Yo creo que lo intentamos lo mejor que pudimos con las mejores armas que teníamos hasta, hasta donde se pudo”.

Con esas frases, el empresario construyó un relato de separación basada en el desgaste y en priorizar un entorno más sano para los niños.

La relación con Vanessa Terkes: “Instantáneo”

El punto que más interés generó en el bloque de espectáculos fue su relación con la actriz Vanessa Terkes. Radovic sostuvo que se conocieron recientemente.

“O sea, yo a Vanessa no la conocía, la he conocido hace poco y ha sido...”, dijo, antes de que la reportera complete: “Instantáneo el click, por lo que veo”.

Él aceptó esa lectura. “¿Instantáneo? Sí, yo creo que sí, que ha sido instantáneo”, respondió.

Cuando le preguntaron cómo es ella como persona, no dudó en elogiarla: “Increíble. No, Vanessa es increíble. Vanessa tiene un lado que creo que la gente no conoce”.

Según su versión, el primer contacto se dio por un motivo distinto al sentimental: un proyecto social. “De hecho, yo la conocí porque la busqué para que nos ayudara con un tema de una campaña social y su respuesta fue com-- fue inmediata”, explicó.

Luego añadió que, al trabajar juntos, conoció una faceta de Terkes que —según dijo— no suele mostrarse. “Y luego ya cuando empezamos a trabajar en ese proyecto y nos empezamos a conocer, vi que tiene un lado social que... O sea, yo te podría contar cosas que no te voy a contar, porque si ella misma no las graba, ¿para qué?”, señaló.

Sobre Vanessa Terkes, aseguró que el “clic” fue “instantáneo” y la calificó como “increíble”. Amor y Fuefo.
Sobre Vanessa Terkes, aseguró que el “clic” fue “instantáneo” y la calificó como “increíble”. Amor y Fuefo.

Qué se sabía de él antes: la relación con Oxenford, el matrimonio y su perfil profesional

En el material adicional que circula sobre Radovic, se repasa la historia con Juliana Oxenford y el camino al matrimonio, en una relación que tuvo idas y vueltas antes de formalizarse. También se lo describe como director, diseñador y socio fundador de The Kubricks, con una trayectoria ligada a la industria audiovisual.

En esa reconstrucción se menciona que su vínculo con Oxenford se conoció años atrás, que hubo una boda en diciembre de 2018 y que, en un momento previo, se habló de una mudanza que alimentó rumores de crisis. En cualquier caso, la información más reciente lo muestra ya en una etapa posterior: la separación asumida y la construcción de una nueva relación.

La historia de amor de Juliana Oxenford y Milovan Radovic, cómo se conocieron y formaron una familia.
La historia de amor de Juliana Oxenford y Milovan Radovic, cómo se conocieron y formaron una familia. | Composición/Infobae/Difusión

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