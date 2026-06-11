Inti Raymi da paso clave hacia la Unesco: Congreso aprueba por unanimidad promover su reconocimiento como patrimonio mundial

Inti Raymi, una ceremonia en honor al dios Sol, se celebra cada 24 de junio, marcando el solsticio de invierno en los Andes. (Cyntia Motta)

La posibilidad de incorporar nuevas expresiones culturales peruanas en los registros internacionales de la Unesco volvió al centro de la agenda pública. Esta vez, la atención se concentra en el Inti Raymi, una celebración vinculada a la tradición andina y a la memoria histórica del Cusco, cuya postulación recibió respaldo unánime en el Congreso de la República.

La decisión parlamentaria abre una etapa de coordinación institucional orientada a sustentar una candidatura ante el organismo internacional. El objetivo consiste en promover el reconocimiento de esta festividad dentro de la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, un espacio que reúne manifestaciones culturales consideradas relevantes para la diversidad cultural del mundo.

PUBLICIDAD

La propuesta también sitúa en debate los mecanismos que deben cumplir los Estados para presentar una manifestación cultural ante la Unesco. El procedimiento exige documentación especializada, acreditación de medidas de protección y la participación de diversas entidades públicas encargadas de preservar el patrimonio cultural.

Respaldo unánime en el Parlamento

Aunque basada en fuentes históricas, la ceremonia tiene un guion moderno. Cada ajuste en su protocolo tiene una carga simbólica y política. (Captura de pantalla)

El Pleno del Congreso aprobó con 99 votos a favor el dictamen recaído en el Proyecto de Ley N.° 8562/2024-CR, iniciativa que declara de interés nacional la inscripción del Inti Raymi en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la Unesco. Posteriormente, el texto quedó exonerado de segunda votación con el mismo número de votos favorables.

PUBLICIDAD

La propuesta plantea promover oficialmente la candidatura de esta festividad ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Además, encarga al Poder Ejecutivo coordinar acciones a través del Ministerio de Cultura y del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, en conjunto con el Gobierno Regional del Cusco.

Según el dictamen aprobado, la medida busca reforzar la protección, promoción y difusión de una manifestación cultural vinculada a la tradición andina y a la identidad histórica cusqueña.

Comisión de Cultura destacó impacto regional

Durante la sesión plenaria, la presidenta de la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural, Susel Paredes Piqué, sustentó la propuesta y recomendó la aprobación de un texto sustitutorio destinado a impulsar la inscripción del Inti Raymi ante la Unesco.

En su exposición, la legisladora informó que la iniciativa cuenta con opinión favorable del Gobierno Regional del Cusco. De acuerdo con la entidad regional, la festividad representa un elemento relevante para la promoción turística, el movimiento económico de la región y la revaloración de las tradiciones culturales que se desarrollan durante junio.

PUBLICIDAD

La sustentación también señaló que la propuesta mantiene concordancia con la Constitución Política del Perú, la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación y la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Unesco, instrumento internacional suscrito por el Estado peruano.

El proyecto fue impulsado por el congresista Héctor Acuña, quien intervino durante el debate para defender la importancia de la propuesta.

El parlamentario sostuvo que, pese a tratarse de una iniciativa declarativa, posee un significativo valor cultural. Asimismo, indicó que una eventual inscripción del Inti Raymi ante la Unesco generaría beneficios para todo el país y no únicamente para la región Cusco.

A partir de ese argumento, solicitó el respaldo del Pleno al considerar que la candidatura representa una acción de interés nacional vinculada a la proyección internacional del patrimonio cultural peruano.

El proceso que exige la Unesco para una candidatura

El renacimiento del Inti Raymi tras la Colonia ilustra cómo la recuperación de tradiciones ancestrales fortalece la identidad y el sentido de pertenencia en las comunidades andinas actuales (Andina)

La aprobación legislativa constituye un paso político de respaldo, pero la inscripción ante la Unesco requiere un procedimiento técnico que únicamente pueden presentar los Estados Miembros.

PUBLICIDAD

De acuerdo con los lineamientos del organismo internacional, el primer requisito consiste en incorporar el elemento cultural en una lista indicativa nacional. Esta etapa resulta obligatoria antes de formalizar cualquier candidatura.

Posteriormente, corresponde elaborar un expediente especializado que justifique el valor cultural de la manifestación y detalle las medidas destinadas a garantizar su protección y continuidad. El documento debe incluir información suficiente para demostrar la relevancia de la expresión cultural y los mecanismos previstos para su preservación.

Una vez presentada la candidatura, el expediente pasa por una evaluación técnica realizada por órganos asesores o comités especializados, según la naturaleza del bien propuesto. En esta fase se revisan aspectos relacionados con la autenticidad, la protección y las condiciones de conservación de la manifestación cultural.

PUBLICIDAD

Finalmente, la decisión corresponde al comité competente de la Unesco, instancia que se reúne periódicamente para analizar las postulaciones y determinar si un elemento reúne los requisitos necesarios para integrar la lista oficial.