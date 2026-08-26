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Ignacio Buse derrota a Daniel Altmaier en Winston-Salem y se instala en cuartos de final de un torneo ATP por quinta vez

El limeño de 22 años venció en sets corridos al alemán y registró su segundo triunfo ante este rival. Por un lugar en las semifinales se medirá ante Juan Manuel Cerúndolo o Sebastián Báez

Ignacio Buse sacó boleto a los cuartos de final del ATP 250 de Winston-Salem.
Ignacio Buse sacó boleto a los cuartos de final del ATP 250 de Winston-Salem. Crédito: Imagen Ilustrativa Infobae.
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Ignacio Buse avanzó a los cuartos de final del ATP 250 de Winston-Salem tras derrotar al alemán Daniel Altmaier por 7-6(5) y 7-5 en la cancha 2 del Complejo de Tenis de la Universidad Wake Forest, en Carolina del Norte. Con este resultado, el tenista peruano de 22 años llega a su quinta presencia en cuartos de final de un torneo del circuito ATP.

El partido arrancó con equilibrio. Altmaier, ubicado 57° en el ranking, quebró primero, pero no pudo sostener la ventaja. El peruano recuperó el servicio y el set se extendió hasta el ‘tie-break’, donde Buse se impuso 7-5 para quedarse con la primera manga. Ambos tenistas registraron cuatro ‘aces’ en ese primer parcial, reflejo de la paridad que dominó el tramo inicial.

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La segunda manga siguió un guion similar. El alemán volvió a quebrar primero y llegó a servir para el set, con la posibilidad de forzar un tercer parcial. Fue en ese momento cuando Buse respondió con un quiebre fundamental que equilibró el marcador. El impulso anímico que generó esa recuperación se tradujo en otro quiebre inmediato, que lo puso 6-5 arriba. Con el saque a favor, el peruano cerró el partido y selló su clasificación.

El duelo fue el segundo entre ambos tenistas. El primero se había disputado en el Challenger de Cancún el año pasado, también sobre pista dura, con victoria para Buse. El historial, entonces, queda 2-0 a favor del peruano ante el nacido en Kempen.

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Ignacio Buse se instala entre los ochos mejores de un torneo ATP por quinta vez en su carrera.
Ignacio Buse se instala entre los ochos mejores de un torneo ATP por quinta vez en su carrera. Crédito: X Jorge Valencia.

Quinta vez en cuartos de final ATP

Con el triunfo ante Altmaier, Buse acumula cinco participaciones en cuartos de final de torneos ATP: Gstaad, Río de Janeiro, Hamburgo —donde se coronó campeón—, Kitzbühel y ahora Winston-Salem. Además, este resultado marca un hito adicional: es la primera vez en su carrera que el tenista peruano gana dos partidos consecutivos en el cuadro principal de un torneo ATP sobre cancha dura. En la ronda anterior había superado al australiano Adam Walton por 6-2, 5-7 y 6-3.

Este rendimiento llega en un momento crucial en la temporada para el ‘Colorado’. La próxima semana Buse jugará por segunda vez el cuadro principal del US Open. En las últimas semanas, había dejado sensaciones negativas al ser eliminado en su debut en Montreal y Cincinnati.

Buse espera por Báez o Cerúndolo

En los cuartos de final, Buse medirá fuerzas ante el ganador del duelo entre el argentino Sebastián Báez (50° ATP) y su compatriota Juan Manuel Cerúndolo (51° ATP). El vencedor de ese cruce será el obstáculo a superar para que el limeño alcance su cuarta semifinal en un torneo del circuito principal.

Ignacio Buse y Sebastián Báez se enfrentaron en los octavos de final Argentina Open 2026. Crédito: ESPN Tenis/ATP
Ignacio Buse y Sebastián Báez se enfrentaron en los octavos de final Argentina Open 2026. Crédito: ESPN Tenis/ATP

Los antecedentes no juegan a favor del peruano en ninguno de los dos casos. Ante Cerúndolo, el historial es de 1-0 en contra, con un duelo que se remonta a las semifinales del ATP 250 de Gstaad 2025. Ante Báez, la situación es idéntica: 1-0 abajo, tras el enfrentamiento en los octavos de final del ATP 250 de Buenos Aires a inicios de este año.

El registro de Buse frente a los tenistas argentinos ubicados dentro del Top 100 del ranking ATP refleja esa dificultad histórica: 4 victorias y 10 derrotas, una estadística que evidencia el peso de una escuela que ha consolidado a varios representantes en la élite del tenis mundial. Ante uno de ellos deberá imponerse si quiere seguir compitiendo en Winston-Salem antes de dirigirse a Nueva York para disputar el último Grand Slam de la temporada y representar al Perú en solitario, luego de las eliminaciones en la clasificación de Juan PAblo Varillas y Gonzalo Bueno.

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