Comisión de Economía en manos de Ahora Nación, Fuerza Popular y Obras, y con “puertas abiertas”

La Comisión de Economía del Congreso ya definió miembros de la mesa directiva. - Crédito Congreso

Guardar

Ya la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera tiene mesa directiva y un nuevo presidente. Se trata de José Marcelo Salazar, del grupo parlamentario Ahora Nación, quien fue elegido por unanimidad (18 votos), como presidente de este grupo de la Cámara de Diputados para el Periodo Anual de Sesiones 2026-2027.

Pero este grupo ya tiene miembros anteriores que regresan: lo acompañan en la mesa directiva la diputada Rosangella Barbarán Reyes, de Fuerza Popular, como vicepresidenta; y Juan Cabrera Nieto, de la bancada Partido Cívico Obras, como secretario.

Como se recuerda, Barbarán ya ha sido parte de la Comisión de Economía, en años anteriores, y ahora, dado que fue reelegida como congresista, volvería a representar a Fuerza Popular en este grupo, junto también con una cantidad grande de miembros de su partido en esta comisión.

PUBLICIDAD

Rosangella Barbarán regresa a la Comisión de Economía del Congreso. - Crédito Congreso

Abiertos al diálogo

Al asumir el cargo, José Marcelo Salazar manifestó que su grupo de trabajo siempre tendrá las puertas abiertas y promoverá el diálogo y la apertura con los miembros de la comisión y con quienes lleguen a este espacio para ser escuchados.

“Hemos entendido que quizás existan discrepancias, pero tenemos que buscar la unidad, comprendiendo que no significa, necesariamente, unanimidad. Los invito, respetuosamente, a buscar los valores compartidos que nos unen, a pensar en un sueño más grande para nuestro país”, expuso el diputado de Ahora Nación.

Asimismo, manifestó que la consigna es “pensar en cosas más grandes, que nos pongan en un lugar expectante en la región y en el mundo; y entender que un proyecto nacional o es de todos o es de nadie. En ese sentido, estamos en un momento en el que le podemos dar a la ciudadanía un rostro diferente de su Congreso, en la búsqueda, precisamente, de esa unidad”.

PUBLICIDAD

Cobertura de noticias en vivo de la llegada del gabinete ministerial encabezado por Luis Galarreta a la Cámara de Diputados del Congreso de la República. Se observan varios ministros y funcionarios ingresando al hemiciclo, saludando a los diputados y ocupando sus asientos. El gabinete tiene previsto exponer la política general de gobierno en esta sesión parlamentaria.

¿Cómo se integra la Comisión?

Pero no son solo la mesa directiva los que tendrán gran aporte en decidir sobre los proyectos y dictámenes de normas que se planteen desde la Cámara de Diputados.

La Comisión de Economía está integrada, además, por los siguientes diputados:

Cinco diputados de Fuerza Popular: Jaime Abensur Pinasco, Cecilia Chacón de Vettori, Carmela Paucara Paxi, César Revilla Villanueva y Segundo Ticlla Rafael

Cinco diputados de Juntos por el Perú: Svieta Fernández González, Daniel Varas Seguín, Jacqueline Tapullima Insapillo, Remigio Condori Flores y Gabriel Gonzales Delgado

Por el Partido de Buen Gobierno, tres diputadas: Lila Prado Vallejos, Gloria Hirache Pizarro e Hilda Fernández de la Torre

Por Renovación Popular, dos diputados: Paola Martínez Paitán y Jorge Zeballos Aponte

Por el Partido Cívico Obras un solo diputado: Arturo Eusebio Padilla

Por Ahora Nación un solo diputador: César Holguín Loaiza.

¿Retiro AFP estará en agenda? Todo depende de los mismos diputados. - Crédito Andina/Jhonel Rodríguez Robles

Los temas

Como se recuerda, en anteriores ocasiones, los temas fuertes de la Comisión de Economía del Congreso de la República han tenido temas con mucha insistencia y que ha acumulado decenas de proyectos de ley.

Uno de estos es el retiro de AFP. En enero de 2026 se acabó la vigencia del octavo retiro, y si bien se cerró la anterior legislatura con nueve proyectos de ley que pedían uno noveno, esto no se concretó. Esto podría volver a plantear en este Congreso bicameral.

PUBLICIDAD

Por otro lado, este 2026 se acaba el acceso al 100% de la CTS (y empieza el acceso al 50% de la CTS para siempre), por lo que algunos diputados podrían evaluar presentar un nuevo proyecto para ampliar nuevamente este plazo.