Perú

Rafael López Aliaga, César Acuña y Pedro Castillo deberían abandonar la política, según sondeo

La Encuesta del Poder 2026 también ubica a Vladimir Cerrón y Roberto Sánchez entre las figuras con mayor rechazo del panel de consultados

El candidato ultraconservador por el partido Renovación Popular, Rafael López Aliaga, habla en una rueda de prensa este domingo, en Lima (Perú).EFE/ John Reyes Mejia
El candidato ultraconservador por el partido Renovación Popular, Rafael López Aliaga, habla en una rueda de prensa este domingo, en Lima (Perú).EFE/ John Reyes Mejia
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El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, encabeza la lista de personas que deberían retirarse definitivamente de la política, según la Encuesta del Poder 2026, realizada por Ipsos Perú y difundida este domingo por la revista Semana Económica.

El exalcalde de Lima (45 %), que busca llegar nuevamente al consistorio capitalino con una jugada vista como “reelección encubierta”, aparece por delante del fundador de la alicaída formación política Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, quien registra un 39 %.

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Les siguen el encarcelado expresidente Pedro Castillo (2021-2022), con 26 %; el líder de Perú Libre y exgobernador de Junín, Vladimir Cerrón, con 19 %; y el jefe del gabinete de asesores de Juntos por el Perú en el Senado, Roberto Sánchez, también con 19 %.

La medición fue realizada por la firma consultora mediante encuestas en línea a 163 miembros de su panel de líderes de opinión, compuesto por autoridades, políticos, periodistas, analistas, intelectuales, académicos, líderes de organizaciones no gubernamentales y empresarios.

Encuesta Poder

El trabajo de campo se desarrolló entre el 31 de agosto y el 16 de septiembre de 2026.

El sondeo ha sido difundido en plena jornada electoral, en la que más de 26,3 millones de peruanos están convocados para elegir a 25 gobernadores regionales, 196 alcaldes provinciales y 1.892 alcaldes distritales.

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López Aliaga, favorito a ganar la alcaldía de Lima, reiteró su desconfianza hacia las autoridades electorales, pese a que estas no han impedido hasta el momento que busque una “reelección encubierta” al cargo que prohíbe la norma.

El dirigente quedó tercero en la votación de las presidenciales de abril pasado, a muy pocos votos de pasar a la segunda vuelta contra Keiko Fujimori (Fuerza Popular), que finalmente resultó elegida mandataria frente a Sánchez.

“He hecho cerca de 20 denuncias del fraude del 12 de abril, porque a la gente no se le dejó votar, y en distritos de Lima donde yo tenía bastante fortaleza. La ONPE (Oficina Nacional de Procesos Electorales) debería incentivar el voto y lo hizo al revés”, añadió.

Rafael López Aliaga

Al igual que decenas de alcaldes en todo el país, López Aliaga ha optado por inscribirse como número dos en la lista de su partido, con el propósito de que el candidato a alcalde renuncie y le deje el camino libre para que, en caso de ganar, pueda acceder nuevamente al cargo por sucesión.

Hasta el momento, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) no ha impedido que él ni otros aspirantes en la misma situación hagan campaña como si fueran los postulantes titulares de sus partidos, ni ha anticipado si permitirá que, eventualmente, asuman la alcaldía por sucesión.

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Rafael López AliagaCésar AcuñaPedro Castilloperu-politica

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