Jugador de Canadá reveló cómo superó a Marcos López en victoria de Canadá ante Perú: “Pudimos haber marcado más goles”

Jugador de Canadá reveló cómo superó a Marcos López en victoria de Canadá ante Perú.

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La derrota ante Canadá en Montreal significó un duro golpe para la selección peruana, que se vio superada durante todo el amistoso pese a que la diferencia final fue corta. El 2-0 dejó a la ‘bicolor’ sin respuestas ante un rival que controló el balón, generó varias ocasiones y pudo ampliar su ventaja.

Uno de los protagonistas del triunfo para los dueños de casa fue Liam Millar, quien intervino de manera decisiva en las dos acciones que terminaron con los goles de Jacob Shaffelburg. El extremo reconoció que su equipo tuvo un inicio dominante y que la diferencia en el marcador no expresó todas las oportunidades que produjo. “Creo que empezamos el partido muy bien. Desde el inicio llevamos la iniciativa, dominamos el balón”, manifestó en One Soccer.

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El futbolista resaltó que los ‘canucks’ encontraron una eficacia que buscaban desde encuentros anteriores. “Siento que todo el mundo siempre habla de que tenemos que marcar más goles; hoy (ayer) conseguimos dos temprano y estuvimos muy finos en el último tercio para hacer valer las ocasiones”, señaló.

Liam Millar y Jacob Shaffelburg por las bandas, y Jonathan David por el medio, generaron peligro a la selección peruana en Montreal. - créditos: Eric Bolte-Imagn Images

Millar admitió que Canadá dejó pasar situaciones para conseguir un resultado más amplio, por lo que resaltó que deben mejorar. “Obviamente podíamos haber marcado más goles. Siento que tuvimos muchas opciones y creo que simplemente estamos tratando de ajustar los detalles, pulir un poco más el juego para seguir marcando más goles, ya que considero que es algo que debemos mejorar”, precisó.

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Liam Millar explicó cómo superó a Marcos López por la banda derecha

La primera anotación canadiense comenzó con un centro de Liam Millar hacia el área peruana. El atacante contó que, antes de ejecutar el envío, identificó la presencia de Daniel Jebbison y de sus compañeros dentro del área. “Sé que ‘Jebbo’ tiene buena estatura y obviamente sé que todos van a cargar el área, así que apenas levanté la cabeza apunté a esa zona. Por suerte ‘Shaft’ estaba ahí y la empujó hacia adentro, así que genial”, relató.

La segunda conquista tuvo otra vez al extremo canadiense como eje. Millar recibió el balón, observó un desmarque de Jonathan David y tomó la decisión de encarar a Marcos López después de advertir que el pase no era una opción viable. A partir de allí, buscó el duelo individual contra el lateral peruano.

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El entrenador de la 'bicolor' habló de la caída de la 'bicolor' en Montreal. (Video: Deporteros)

“En ese instante decidí encarar en el uno contra uno. Al encararlo, traté de amagarle para que comprara el movimiento y, al sentir que lo había desequilibrado, di un toque más largo y busqué ponerla hacia el segundo palo”, detalló.

El centro complicó al arquero Diego Romero, quien no logró despejar la pelota con firmeza. Jacob Shaffelburg apareció nuevamente para cabecear y sellar el 2-0 que terminó por definir el amistoso. Justamente, Millar reveló que su compañero le comentó un dato llamativo después de convertir. “Es el primer gol de cabeza de toda su carrera”, dijo.

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El propio extremo explicó que Shaffelburg bromeó sobre la forma en que resolvió la jugada. “Me dijo que cerró los ojos, así que tuvimos suerte, pero bien por ‘Shaft’”, manifestó.

La segunda anotación sorprendió incluso a Liam Millar. “Es increíble. No puedo creer que ‘Shaft’ haya anotado de cabeza, honestamente. Es una locura”, agregó.

El conjunto peruano cayó 2-0 de visita en choque preparatorio en tierras norteamericanas - Crédito: Bicolor .

Próximo partido de Perú

La selección peruana tendrá una nueva oportunidad para corregir su imagen cuando enfrente a Colombia este martes 6 de octubre, en el cierre de su gira por Norteamérica durante la fecha FIFA. El equipo de Mano Menezes llegará a ese amistoso luego de una presentación sin respuestas ante Canadá, con problemas para contener los ataques rivales y construir situaciones de peligro.

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El duelo ante el combinado ‘cafetero’ está programado para las 18:45 horas de Perú. El entrenador brasileño deberá evaluar cambios en la formación y encontrar una reacción colectiva que permita recuperar confianza tras el resultado adverso en Montreal.