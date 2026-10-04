Perú Deportes

Jugador de Canadá reveló cómo superó a Marcos López en victoria de Canadá ante Perú: “Pudimos haber marcado más goles”

Liam Millar fue uno de los más desequilibrantes de los ‘canucks’ y le causó varios problemas al lateral izquierdo de la ‘bicolor’, que junto a Oliver Sonne, quedaron expuestos en defensa

Jugador de Canadá reveló cómo superó a Marcos López en victoria de Canadá ante Perú.
Jugador de Canadá reveló cómo superó a Marcos López en victoria de Canadá ante Perú.
Guardar

La derrota ante Canadá en Montreal significó un duro golpe para la selección peruana, que se vio superada durante todo el amistoso pese a que la diferencia final fue corta. El 2-0 dejó a la ‘bicolor’ sin respuestas ante un rival que controló el balón, generó varias ocasiones y pudo ampliar su ventaja.

Uno de los protagonistas del triunfo para los dueños de casa fue Liam Millar, quien intervino de manera decisiva en las dos acciones que terminaron con los goles de Jacob Shaffelburg. El extremo reconoció que su equipo tuvo un inicio dominante y que la diferencia en el marcador no expresó todas las oportunidades que produjo. “Creo que empezamos el partido muy bien. Desde el inicio llevamos la iniciativa, dominamos el balón”, manifestó en One Soccer.

PUBLICIDAD

El futbolista resaltó que los ‘canucks’ encontraron una eficacia que buscaban desde encuentros anteriores. “Siento que todo el mundo siempre habla de que tenemos que marcar más goles; hoy (ayer) conseguimos dos temprano y estuvimos muy finos en el último tercio para hacer valer las ocasiones”, señaló.

Liam Millar y Jacob Shaffelburg por las bandas, y Jonathan David por el medio, generaron peligro a la selección peruana en Montreal. - créditos: Eric Bolte-Imagn Images
Liam Millar y Jacob Shaffelburg por las bandas, y Jonathan David por el medio, generaron peligro a la selección peruana en Montreal. - créditos: Eric Bolte-Imagn Images

Millar admitió que Canadá dejó pasar situaciones para conseguir un resultado más amplio, por lo que resaltó que deben mejorar. “Obviamente podíamos haber marcado más goles. Siento que tuvimos muchas opciones y creo que simplemente estamos tratando de ajustar los detalles, pulir un poco más el juego para seguir marcando más goles, ya que considero que es algo que debemos mejorar”, precisó.

PUBLICIDAD

Liam Millar explicó cómo superó a Marcos López por la banda derecha

La primera anotación canadiense comenzó con un centro de Liam Millar hacia el área peruana. El atacante contó que, antes de ejecutar el envío, identificó la presencia de Daniel Jebbison y de sus compañeros dentro del área. “Sé que ‘Jebbo’ tiene buena estatura y obviamente sé que todos van a cargar el área, así que apenas levanté la cabeza apunté a esa zona. Por suerte ‘Shaft’ estaba ahí y la empujó hacia adentro, así que genial”, relató.

La segunda conquista tuvo otra vez al extremo canadiense como eje. Millar recibió el balón, observó un desmarque de Jonathan David y tomó la decisión de encarar a Marcos López después de advertir que el pase no era una opción viable. A partir de allí, buscó el duelo individual contra el lateral peruano.

El entrenador de la 'bicolor' habló de la caída de la 'bicolor' en Montreal. (Video: Deporteros)

En ese instante decidí encarar en el uno contra uno. Al encararlo, traté de amagarle para que comprara el movimiento y, al sentir que lo había desequilibrado, di un toque más largo y busqué ponerla hacia el segundo palo”, detalló.

El centro complicó al arquero Diego Romero, quien no logró despejar la pelota con firmeza. Jacob Shaffelburg apareció nuevamente para cabecear y sellar el 2-0 que terminó por definir el amistoso. Justamente, Millar reveló que su compañero le comentó un dato llamativo después de convertir. “Es el primer gol de cabeza de toda su carrera”, dijo.

El propio extremo explicó que Shaffelburg bromeó sobre la forma en que resolvió la jugada. “Me dijo que cerró los ojos, así que tuvimos suerte, pero bien por ‘Shaft’”, manifestó.

La segunda anotación sorprendió incluso a Liam Millar. “Es increíble. No puedo creer que ‘Shaft’ haya anotado de cabeza, honestamente. Es una locura”, agregó.

El conjunto peruano cayó 2-0 de visita en choque preparatorio en tierras norteamericanas - Crédito: Bicolor .

Próximo partido de Perú

La selección peruana tendrá una nueva oportunidad para corregir su imagen cuando enfrente a Colombia este martes 6 de octubre, en el cierre de su gira por Norteamérica durante la fecha FIFA. El equipo de Mano Menezes llegará a ese amistoso luego de una presentación sin respuestas ante Canadá, con problemas para contener los ataques rivales y construir situaciones de peligro.

El duelo ante el combinado ‘cafetero’ está programado para las 18:45 horas de Perú. El entrenador brasileño deberá evaluar cambios en la formación y encontrar una reacción colectiva que permita recuperar confianza tras el resultado adverso en Montreal.

Temas Relacionados

Marcos LópezSelección peruanaSelección de Canadáperu-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

La fulminante crítica de Eddie Fleischman tras derrota de Perú ante Canadá: “Imagen deplorable, pudo ser un 0-4 sin problema”

El periodista deportivo analizó el encuentro de la ‘bicolor’ ante los ‘canucks’ y luego concluyó con duros cuestionamientos sobre la FPF

La fulminante crítica de Eddie Fleischman tras derrota de Perú ante Canadá: “Imagen deplorable, pudo ser un 0-4 sin problema”

“No había anotado en todo el año, fue nuestra mejor actuación”: la confesión de figura de Canadá tras triunfo sobre Perú en amistoso

Jacob Shaffelburg, autor de los dos goles de la victoria de los norteamericanos, hizo sorpresiva revelación y resaltó la mejora de su equipo ante la ‘bicolor’

“No había anotado en todo el año, fue nuestra mejor actuación”: la confesión de figura de Canadá tras triunfo sobre Perú en amistoso

Partidos de hoy, domingo 4 de octubre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada futbolística de este día tendrá diversos compromisos de selecciones nacionales, pero también de algunas ligas sudamericanas con la posible participación de un jugador peruano

Partidos de hoy, domingo 4 de octubre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Camila Alfaro lamenta las bajas de Gianella Chanca y Ariana Vásquez para el Sudamericano Sub 19 de Vóley: “Daremos todo por ellas”

El entrenador Martín Escudero debió echar mano de voleibolistas Sub 17 ante las sensibles lesiones de dos de sus deportistas más relevantes

Camila Alfaro lamenta las bajas de Gianella Chanca y Ariana Vásquez para el Sudamericano Sub 19 de Vóley: “Daremos todo por ellas”

Partidos de hoy, sábado 3 de octubre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada estará cargada de duelos imperdibles: Perú se medirá con Canadá, Brasil lo hará frente India, España chocará con República Checa, Universitario buscará el título con Fluminense de la Copa Brasilia, y mucho más

Partidos de hoy, sábado 3 de octubre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Susel Paredes llamó a respetar los resultados electorales: “El que manda es el pueblo”

Susel Paredes llamó a respetar los resultados electorales: “El que manda es el pueblo”

Elecciones 2026: Francis Allison llama a los ciudadanos a que “voten por quien crean”

Candidatos a la alcaldía de Lima para las Elecciones municipales y regionales 2026: perfiles y partidos por el que postulan

¿Dónde votar HOY en las Elecciones municipales y regionales 2026? Consulta tu local de votación y mesa de sufragio en Perú

Elecciones Regionales y Municipales 2026: qué se elige, cómo se vota y qué debes saber hoy domingo 4 de octubre

ENTRETENIMIENTO

Murió ‘Pascualillo’ Coronado, ‘Rey de la Carretera Central’, a los 67 años tras una larga lucha contra el cáncer

Murió ‘Pascualillo’ Coronado, ‘Rey de la Carretera Central’, a los 67 años tras una larga lucha contra el cáncer

Miranda Capurro responde a detractores por su primer protagónico en ‘Amigo, por ahí no es’: “Denme el beneficio de la duda”

Bailarina acusa de presunta agresión sexual a coreógrafo de Corazón Serrano, Jeremy Iturri

Corazón Serrano expulsa definitivamente a coreógrafo Jeremy Iturri tras la denuncia pública de una presunta agresión sexual

Robbie Williams cantará su segundo show en el Estadio San Marcos: nueva fecha, más localidades y precios de entradas

DEPORTES

La fulminante crítica de Eddie Fleischman tras derrota de Perú ante Canadá: “Imagen deplorable, pudo ser un 0-4 sin problema”

La fulminante crítica de Eddie Fleischman tras derrota de Perú ante Canadá: “Imagen deplorable, pudo ser un 0-4 sin problema”

“No había anotado en todo el año, fue nuestra mejor actuación”: la confesión de figura de Canadá tras triunfo sobre Perú en amistoso

Partidos de hoy, domingo 4 de octubre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Camila Alfaro lamenta las bajas de Gianella Chanca y Ariana Vásquez para el Sudamericano Sub 19 de Vóley: “Daremos todo por ellas”

Partidos de hoy, sábado 3 de octubre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo