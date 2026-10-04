Perú

JNE le llama la atención a la Defensoría del Pueblo por atribuirse funciones del sistema electoral

Organismo pidió que se respeten las competencias de los organismos electorales debido a que la iniciativa “Vigilancia ciudadana” de la Defensoría generaría confusión en la ciudadanía. Entidad que preside Josué Gutiérrez se rehúsa y afirma que seguirá con su mecanismo

Tensión entre las instituciones que lideran Roberto Burneo y Josué Gutiérrez.
Tensión entre las instituciones que lideran Roberto Burneo y Josué Gutiérrez.
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El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) exhortó a la Defensoría del Pueblo a respetar las competencias del sistema electoral durante las Elecciones Regionales y Municipales 2026, luego de advertir un riesgo de confusión en la ciudadanía por la implementación de la plataforma “Click Electoral”.

El llamado de atención está plasmado en un acuerdo del JNE, adoptado tras una sesión privada ampliada con la presencia del jefe nacional de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Bernardo Pachas, y el propio Defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez.

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El punto central de la controversia es la modalidad “Vigilancia Ciudadana” dentro de la plataforma Click Electoral, implementada por la Defensoría del Pueblo. A través de este mecanismo, personeros de organizaciones políticas pueden suministrar información y enviar copias o imágenes de actas de escrutinio.

El JNE precisó que esta participación no modifica la condición jurídica de los personeros, quienes representan a organizaciones políticas específicas y están regulados por el Reglamento emitido por el tribunal electoral.

“Sin cuestionar las atribuciones constitucionales de supervisión de la Defensoría del Pueblo ni la posibilidad de recibir información proveniente de ciudadanos u otros actores, resulta necesario preservar la naturaleza jurídica con la que cada actor interviene en el proceso electoral. En particular, la participación de un personero en mecanismos implementados por otras entidades, no modifica su condición de representante de una organización política, ni le atribuye la condición de observador electoral, fiscalizador electoral o actor institucionalmente neutral”, se lee en el acuerdo.

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Documento oficial impreso de dos páginas del Jurado Nacional de Elecciones de Perú con el escudo nacional, texto mecanografiado y firmas
El Jurado Nacional de Elecciones de Perú emite un acuerdo de pleno que establece directrices de cooperación interinstitucional para los comicios subnacionales de 2026.

Finalmente, el JNE advierte que los reportes y alertas recogidos por la Defensoría “no constituyen información oficial del Sistema Electoral ni sustituyen los procedimientos, documentos o resultados producidos por los organismos electorales en ejercicio de sus competencias”. “Por ello, resulta necesario que su origen, naturaleza y alcance sean claramente identificables para la ciudadanía”, se lee.

2La cooperación entre organismos constitucionales constituye un instrumento para fortalecer el proceso electoral y la protección de los derechos ciudadanos, pero debe desarrollarse preservando las competencias constitucionalmente asignadas a cada institución, la naturaleza jurídica de los actores electorales y la identificación inequívoca de la información oficial, contribuyendo así a la transparencia, seguridad jurídica y confianza ciudadana en el proceso electoral", reza el texto.

Responde la Defensoría

La Defensoría del Pueblo respondió al JNE y advirtió que su acuerdo constituye un intento de frenar la supervisión electoral que ejerce desde 1998. La institución defendió así la continuidad de la plataforma “Click Electoral” en las Elecciones Regionales y Municipales del 4 de octubre.

El comunicado citó el artículo 162 de la Constitución, que le encomienda defender los derechos fundamentales y supervisar a las entidades estatales, incluidas JNE, ONPE y Reniec. La institución diferenció su labor de la observación electoral ciudadana y remarcó que nunca pretendió que sus reportes sustituyeran la información oficial del sistema electoral.

La Defensoría calificó el acuerdo del JNE como parte de “una cultura del secretismo y la falta de transparencia electoral” y advirtió que la medida resulta grave en un contexto de “escalada de la violencia electoral y asesinatos de candidatos”. Señaló además que, en la reunión del 30 de septiembre con el pleno ampliado del JNE, no se planteó el cuestionamiento que luego apareció formalizado en el comunicado.

La institución invocó el artículo 161 de la Constitución, que obliga a los órganos públicos a colaborar con ella, y llamó al diálogo interinstitucional para resolver la disputa, con el Tribunal Constitucional como intérprete en caso de conflicto de competencias. Ratificó que “Click Electoral” seguirá operando y que continuará su supervisión “con autonomía, independencia y apego a la Constitución”.

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