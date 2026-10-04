Sheyla Rojas aparece en el desayuno electoral de Joaquín Ramírez en Cajamarca: “Listo para emitir su voto”

La modelo Sheyla Rojas estuvo presente en un desayuno junto al político Joaquín Ramírez en Cajamarca. En las imágenes se observa a ambos sentados frente a una mesa servida con platillos y bebidas tradicionales, acompañados por otras personas durante una reunión pública.

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La exchica reality acompañó a su pareja en una actividad previa a las elecciones regionales y municipales 2026. La influencer compartió imágenes del encuentro en un comedor popular de Cajamarca, donde ambos desayunaron antes de la jornada electoral.

Sheyla Rojas volvió a mostrarse junto a Joaquín Ramírez en una fecha importante para la candidatura del excongresista al Gobierno Regional de Cajamarca. La modelo acompañó al político durante su desayuno electoral y difundió parte de la actividad en sus redes sociales.

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La pareja acudió al comedor popular Gustitos y Sazón, donde fue recibida por las mujeres encargadas de preparar los alimentos. La visita se realizó antes de que Ramírez se dirigiera a cumplir con su deber ciudadano.

A través de sus historias de Instagram, Rojas publicó fotografías junto a las cocineras del lugar. En una de las imágenes, destacó el trabajo de las integrantes del comedor y el apoyo que brindan a las personas de bajos recursos.

Sheyla Rojas y Joaquín Ramírez comparten un desayuno electoral en la ciudad de Cajamarca antes de la jornada de votación.

“Con las mujeres que cocinaron con amor y apoyan a personas con bajos recursos. Comedor popular ‘Gustitos y Sazón’”, escribió la figura televisiva al compartir una postal de su visita en Cajamarca.

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En otros videos, se ve a Sheyla Rojas mientras disfruta de una sopa junto a Joaquín Ramírez. El candidato también conversó con algunas asistentes que se acercaron al lugar y expresaron sus expectativas ante las elecciones regionales y municipales 2026.

La presencia de la influencer se produce luego de varias apariciones públicas junto al político durante las últimas semanas. Rojas ha participado en actos vinculados con la campaña y ha dejado clara su intención de respaldar a su pareja frente a los cuestionamientos que surgieron por su relación.

Tras el cierre de campaña, la modelo ya había manifestado en redes sociales que continuaría cerca de Ramírez. El desayuno electoral mostró una escena distinta a la de los eventos partidarios, con ambos compartiendo una actividad en un espacio de apoyo comunitario.

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La personalidad de televisión Sheyla Rojas posa junto al político Joaquín Ramírez y personal del comedor popular Gustitos y Sazón durante una actividad pública en Cajamarca.

Aunque no precisó el centro de votación al que acudiría su pareja, Rojas mostró al exparlamentario preparado para la jornada. El mensaje que acompañó sus publicaciones dejó ver el acompañamiento de la influencer en las primeras horas de los comicios.

El romance entre la exconductora de televisión y el candidato empezó a ganar atención después de que ambos aparecieran juntos en actividades públicas en Cajamarca. Desde entonces, han compartido algunos momentos de su vínculo en redes sociales y programas de espectáculos.

Joaquín Ramírez habló de su relación con Sheyla Rojas

Joaquín Ramírez confirmó que mantiene una relación sentimental con Sheyla Rojas y sostuvo que ambos atraviesan una etapa de conocimiento. De acuerdo con su versión, el vínculo comenzó alrededor de un mes y medio antes de sus primeras apariciones públicas.

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El político habló sobre el tema luego de que su cercanía con la modelo generara comentarios en redes sociales. Sus participaciones conjuntas en actividades de campaña también llevaron el romance a los programas de espectáculos.

Durante una entrevista con Magaly TV, La Firme, Ramírez contó que conoció a Rojas a través de una persona en común. Luego de ese primer acercamiento, comenzaron a compartir más tiempo hasta que decidieron iniciar una relación.

Joaquín Ramírez y Sheyla Rojas se abrazan en un evento público mientras abordan detalles de su vínculo sentimental.

“Nosotros estamos porque nos queremos, porque nos hemos conocido recién (...) Estamos saliendo hace un mes y medio, conociéndonos un poco más, y me siento muy feliz”, declaró el excongresista ante las cámaras del programa conducido por Magaly Medina.

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Ramírez también se refirió al viaje que realizó Sheyla Rojas a Europa. Según explicó, la distancia no interrumpió el contacto entre ambos, pues mantuvieron una comunicación diaria mediante videollamadas.

“Sabemos que no vamos a estar juntos siempre (...) Cuando ella se fue a Europa, nos comunicábamos todos los días haciendo videollamadas. Yo, feliz de que ella comparta con su hijo. Para mí, Sheyla es lo mejor que me puede pasar; ella siempre está en mi corazón”, expresó en declaraciones a Magaly TV, La Firme.