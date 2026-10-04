Perú

Sheyla Rojas aparece en el desayuno electoral de Joaquín Ramírez en Cajamarca: “Listo para emitir su voto”

La exchica reality se lució con su actual pareja en el día de elecciones regionales y municipales 2026

La modelo Sheyla Rojas estuvo presente en un desayuno junto al político Joaquín Ramírez en Cajamarca. En las imágenes se observa a ambos sentados frente a una mesa servida con platillos y bebidas tradicionales, acompañados por otras personas durante una reunión pública.
Guardar

La exchica reality acompañó a su pareja en una actividad previa a las elecciones regionales y municipales 2026. La influencer compartió imágenes del encuentro en un comedor popular de Cajamarca, donde ambos desayunaron antes de la jornada electoral.

Sheyla Rojas volvió a mostrarse junto a Joaquín Ramírez en una fecha importante para la candidatura del excongresista al Gobierno Regional de Cajamarca. La modelo acompañó al político durante su desayuno electoral y difundió parte de la actividad en sus redes sociales.

PUBLICIDAD

La pareja acudió al comedor popular Gustitos y Sazón, donde fue recibida por las mujeres encargadas de preparar los alimentos. La visita se realizó antes de que Ramírez se dirigiera a cumplir con su deber ciudadano.

A través de sus historias de Instagram, Rojas publicó fotografías junto a las cocineras del lugar. En una de las imágenes, destacó el trabajo de las integrantes del comedor y el apoyo que brindan a las personas de bajos recursos.

Sheyla Rojas y Joaquín Ramírez sentados frente a una mesa servida con bebidas, panes y quesos
Sheyla Rojas y Joaquín Ramírez comparten un desayuno electoral en la ciudad de Cajamarca antes de la jornada de votación.

“Con las mujeres que cocinaron con amor y apoyan a personas con bajos recursos. Comedor popular ‘Gustitos y Sazón’”, escribió la figura televisiva al compartir una postal de su visita en Cajamarca.

PUBLICIDAD

En otros videos, se ve a Sheyla Rojas mientras disfruta de una sopa junto a Joaquín Ramírez. El candidato también conversó con algunas asistentes que se acercaron al lugar y expresaron sus expectativas ante las elecciones regionales y municipales 2026.

La presencia de la influencer se produce luego de varias apariciones públicas junto al político durante las últimas semanas. Rojas ha participado en actos vinculados con la campaña y ha dejado clara su intención de respaldar a su pareja frente a los cuestionamientos que surgieron por su relación.

Tras el cierre de campaña, la modelo ya había manifestado en redes sociales que continuaría cerca de Ramírez. El desayuno electoral mostró una escena distinta a la de los eventos partidarios, con ambos compartiendo una actividad en un espacio de apoyo comunitario.

Captura de pantalla de una red social que muestra a un grupo de ocho personas agrupadas y sonrientes frente a una pared de bloques de concreto
La personalidad de televisión Sheyla Rojas posa junto al político Joaquín Ramírez y personal del comedor popular Gustitos y Sazón durante una actividad pública en Cajamarca.

Aunque no precisó el centro de votación al que acudiría su pareja, Rojas mostró al exparlamentario preparado para la jornada. El mensaje que acompañó sus publicaciones dejó ver el acompañamiento de la influencer en las primeras horas de los comicios.

El romance entre la exconductora de televisión y el candidato empezó a ganar atención después de que ambos aparecieran juntos en actividades públicas en Cajamarca. Desde entonces, han compartido algunos momentos de su vínculo en redes sociales y programas de espectáculos.

Joaquín Ramírez habló de su relación con Sheyla Rojas

Joaquín Ramírez confirmó que mantiene una relación sentimental con Sheyla Rojas y sostuvo que ambos atraviesan una etapa de conocimiento. De acuerdo con su versión, el vínculo comenzó alrededor de un mes y medio antes de sus primeras apariciones públicas.

El político habló sobre el tema luego de que su cercanía con la modelo generara comentarios en redes sociales. Sus participaciones conjuntas en actividades de campaña también llevaron el romance a los programas de espectáculos.

Durante una entrevista con Magaly TV, La Firme, Ramírez contó que conoció a Rojas a través de una persona en común. Luego de ese primer acercamiento, comenzaron a compartir más tiempo hasta que decidieron iniciar una relación.

Sheyla Rojas abraza por el cuello a Joaquín Ramírez y le sostiene la mejilla mientras ambos sonríen
Joaquín Ramírez y Sheyla Rojas se abrazan en un evento público mientras abordan detalles de su vínculo sentimental.

Nosotros estamos porque nos queremos, porque nos hemos conocido recién (...) Estamos saliendo hace un mes y medio, conociéndonos un poco más, y me siento muy feliz”, declaró el excongresista ante las cámaras del programa conducido por Magaly Medina.

Ramírez también se refirió al viaje que realizó Sheyla Rojas a Europa. Según explicó, la distancia no interrumpió el contacto entre ambos, pues mantuvieron una comunicación diaria mediante videollamadas.

“Sabemos que no vamos a estar juntos siempre (...) Cuando ella se fue a Europa, nos comunicábamos todos los días haciendo videollamadas. Yo, feliz de que ella comparta con su hijo. Para mí, Sheyla es lo mejor que me puede pasar; ella siempre está en mi corazón”, expresó en declaraciones a Magaly TV, La Firme.

Temas Relacionados

Sheyla RojasJoaquín RamírezElecciones 2026Elecciones Regionales y Municipales 2026peru-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Del asado de res al seco a la norteña: los platos que eligen los votantes el día de las Elecciones Regionales y Municipales 2026

La democracia se ejerce en las urnas, pero se celebra en la mesa. Este domingo, los votantes limeños encontraron en los puestos de comida criolla su mejor recompensa tras cumplir con el deber cívico

Del asado de res al seco a la norteña: los platos que eligen los votantes el día de las Elecciones Regionales y Municipales 2026

Elecciones 2026: intervienen a electores en Machupicchu y Pimentel por presuntamente fotografiar sus votos en la cámara secreta

Ambos hechos ocurrieron durante la jornada electoral de este domingo 4 de octubre y quedaron bajo conocimiento de las autoridades para las diligencias correspondientes

Elecciones 2026: intervienen a electores en Machupicchu y Pimentel por presuntamente fotografiar sus votos en la cámara secreta

Elecciones regionales y municipales 2026 EN VIVO: últimas noticias, incidencias y resultados de hoy 4 de octubre

Las Elecciones Municipales y Regionales 2026 se realizan este domingo 4 de octubre en todo el Perú. Sigue en vivo las últimas noticias, incidencias en los locales de votación, instalación de mesas, participación ciudadana y resultados oficiales de la ONPE, además de toda la información que necesitas para votar

Elecciones regionales y municipales 2026 EN VIVO: últimas noticias, incidencias y resultados de hoy 4 de octubre

Resultados ONPE EN VIVO: las cifras oficiales de las regiones de las elecciones de hoy 4 de octubre de 2026

La información inicial podrá consultarse en el portal oficial tras el cierre de los locales, aunque el cómputo variará entre circunscripciones por la llegada de actas desde zonas urbanas y rurales

Resultados ONPE EN VIVO: las cifras oficiales de las regiones de las elecciones de hoy 4 de octubre de 2026

Resultados ONPE EN VIVO: cifras por elecciones a la alcaldía de Lima de hoy domingo 4 de octubre de 2026

La entidad electoral difundirá las cifras iniciales de los comicios regionales y municipales del domingo conforme los centros de cómputo reciban actas de más de 13.000 locales habilitados en el país

Resultados ONPE EN VIVO: cifras por elecciones a la alcaldía de Lima de hoy domingo 4 de octubre de 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

JNE le llama la atención a la Defensoría del Pueblo por atribuirse funciones del sistema electoral

JNE le llama la atención a la Defensoría del Pueblo por atribuirse funciones del sistema electoral

¿A qué hora será el flash electoral hoy? Lo que se sabe del boca de urna y resultados de las votaciones

Lista de candidatos al gobierno regional de Cusco en las Elecciones regionales 2026: perfiles y partidos por el que postulan

Lista de candidatos a la alcaldía de Trujillo en las Elecciones regionales 2026: perfiles y partidos por el que postulan

Jefe de la ONPE defiende a la institución de las acusaciones de Rafael López Aliaga: “Siempre hemos sido transparentes”

ENTRETENIMIENTO

Edwin Sierra cumple su deber cívico como presidente de mesa en las Elecciones 2026: “Manden juane”

Edwin Sierra cumple su deber cívico como presidente de mesa en las Elecciones 2026: “Manden juane”

Verónica Linares bromea con la edad de Federico Salazar en las Elecciones 2026: “Pronto ya no vas a tener que votar”

Yiddá Eslava y Julián Zucchi dejan atrás las diferencias y se reconcilian con un abrazo

Murió ‘Pascualillo’ Coronado, ‘Rey de la Carretera Central’, a los 67 años tras una larga lucha contra el cáncer

Miranda Capurro responde a detractores por su primer protagónico en ‘Amigo, por ahí no es’: “Denme el beneficio de la duda”

DEPORTES

Jorge Cazulo debutó como DT en la Primera División de Uruguay y se reencontró con otro exSporting Cristal

Jorge Cazulo debutó como DT en la Primera División de Uruguay y se reencontró con otro exSporting Cristal

Partidos de hoy, domingo 4 de octubre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Jugador de Canadá reveló cómo superó a Marcos López en victoria de Canadá ante Perú: “Pudimos haber marcado más goles”

La fulminante crítica de Eddie Fleischman tras derrota de Perú ante Canadá: “Imagen deplorable, pudo ser un 0-4 sin problema”

“No había anotado en todo el año, fue nuestra mejor actuación”: la confesión de figura de Canadá tras triunfo sobre Perú en amistoso