Se instalan las Comisiones del Congreso: ¿Qué partidos manejarán Economía, Trabajo y Defensa del Consumidor?

Ya por mayoría, la Junta de Portavoces de la Cámara de Diputados aprobó la distribución de las mesas directivas de las comisiones ordinarias legislativas y comisiones ordinarias no legislativas, conforme a la proporcionalidad de los grupos parlamentarios, para el Período Anual de Sesiones 2026-2027.
Como se sabe, estas comisiones tendrán en sus manos el análisis de medidas en diversos temas. En lo que respecto a la macro y microeconomía (que han tenido temas altamente relevantes para los ciudadanos, como el retiro de AFP, CTS y más medidas), hay tres principales y serán manejadas por los siguientes diputados
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- Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera será presidida por el partido Ahora Nación, la vicepresidencia será de Fuerza Popular y la Secretaría del Partido Cívico Obras
- Comisión de Trabajo y Seguridad Social será presidida por Fuerza Popular, la vicepresidencia será de Renovación Popular y la Secretaría del partido Juntos por el Perú
- Comisión de Defensa del Consumidor y Regulación de los Servicios Públicos será presidida por el partido Cívico Obras, la vicepresidencia será de Ahora Nación y la Secretaría del partido del Buen Gobierno.
¿Y en el Senado?
En el Senado también se definieron comisiones; sin embargo, en este caso serán diferentes a las de la Cámara de Diputados y englobarán mayores temas en cada una.
Por un lado, la Comisión de Economía, Medio Ambiente y Defensa del Consumidor será presidida por Ahora Nación, la vicepresidencia será de Fuerza Popular y la Secretaría del Partido del Buen Gobierno.
Por otro, la Comisión de Asuntos de Desarrollo Productivo, Energía y Minas, Infraestructura y Trabajo será presidida por el Partido Obras, la vicepresidencia será del Partido del Buen Gobierno y la Secretaría de Fuerza Popular.
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Se instala las comisiones
El Senado de la República iniciará hoy jueves 13 de agosto el proceso de instalación de sus comisiones ordinarias legislativas y no legislativas, cuyos cuadros nominativos para el Periodo Anual de Sesiones 2026-2027 fueron aprobados este mediodía.
Así, a las 15:00 horas, en la sala José Gálvez, se instala la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores; a la 15:45 horas, hará lo propio la Comisión en asuntos de Desarrollo Productivo, Energía y Minas, Infraestructura y Trabajo en la sala David Samanez, y la Comisión de Inteligencia en la sala José Antonio Encinas.
Mientras, a las 16:30 horas, en la sala Francisco Bolognesi, se reunirá la Comisión en asuntos de Gestión del Estado y Contraloría; y a las 17:15 horas, en la sala Mariano Cornejo, se instalará la Comisión de Control Político sobre actos normativos del Poder Ejecutivo y regímenes de excepción.
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Ya el viernes 14, a la 09:00 horas, en la sala José Gálvez, se instalará la Comisión de Economía, Medio Ambiente y Defensa del Consumidor; a las 9:45 horas, en la sala David Samanez, lo hará la Comisión en asuntos de Salud, Educación, Cultura, Mujer y Desarrollo Social y Digital.
Luego, a las 10:30 horas, en la sala Francisco Bolognesi, se instalará la Comisión de Justicia y Derechos Humanos; a las 11:15 horas, harán lo propio la Comisión de Procedimientos Especiales y la Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno, en la sala Mariano Cornejo y en la sala José Antonio Encinas, respectivamente. Finalmente, a las 14:30 horas se instalará la Comisión de Ética Parlamentaria, en la sala José Antonio Encinas.
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