Se instalan las Comisiones del Congreso: ¿Qué partidos manejarán Economía, Trabajo y Defensa del Consumidor?

Aún no se vislumbran los temas que se podrían proponer desde el Congreso. - Crédito Congreso de la República

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Ya por mayoría, la Junta de Portavoces de la Cámara de Diputados aprobó la distribución de las mesas directivas de las comisiones ordinarias legislativas y comisiones ordinarias no legislativas, conforme a la proporcionalidad de los grupos parlamentarios, para el Período Anual de Sesiones 2026-2027.

Como se sabe, estas comisiones tendrán en sus manos el análisis de medidas en diversos temas. En lo que respecto a la macro y microeconomía (que han tenido temas altamente relevantes para los ciudadanos, como el retiro de AFP, CTS y más medidas), hay tres principales y serán manejadas por los siguientes diputados

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Comisión de Economía , Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera será presidida por el partido Ahora Nación , la vicepresidencia será de Fuerza Popular y la Secretaría del Partido Cívico Obras

Comisión de Trabajo y Seguridad Social será presidida por Fuerza Popular , la vicepresidencia será de Renovación Popular y la Secretaría del partido Juntos por el Perú

Comisión de Defensa del Consumidor y Regulación de los Servicios Públicos será presidida por el partido Cívico Obras, la vicepresidencia será de Ahora Nación y la Secretaría del partido del Buen Gobierno.

Así fue la sesión de instalación de la Cámara de Diputados del Congreso de la República. TV Perú

¿Y en el Senado?

En el Senado también se definieron comisiones; sin embargo, en este caso serán diferentes a las de la Cámara de Diputados y englobarán mayores temas en cada una.

Por un lado, la Comisión de Economía, Medio Ambiente y Defensa del Consumidor será presidida por Ahora Nación, la vicepresidencia será de Fuerza Popular y la Secretaría del Partido del Buen Gobierno.

Por otro, la Comisión de Asuntos de Desarrollo Productivo, Energía y Minas, Infraestructura y Trabajo será presidida por el Partido Obras, la vicepresidencia será del Partido del Buen Gobierno y la Secretaría de Fuerza Popular.

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Congreso BIcameral incluye a diputados y senadores que declararon procesos por violencia familia o falta de pago de alimentos. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

Se instala las comisiones

El Senado de la República iniciará hoy jueves 13 de agosto el proceso de instalación de sus comisiones ordinarias legislativas y no legislativas, cuyos cuadros nominativos para el Periodo Anual de Sesiones 2026-2027 fueron aprobados este mediodía.

Así, a las 15:00 horas, en la sala José Gálvez, se instala la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores; a la 15:45 horas, hará lo propio la Comisión en asuntos de Desarrollo Productivo, Energía y Minas, Infraestructura y Trabajo en la sala David Samanez, y la Comisión de Inteligencia en la sala José Antonio Encinas.

Mientras, a las 16:30 horas, en la sala Francisco Bolognesi, se reunirá la Comisión en asuntos de Gestión del Estado y Contraloría; y a las 17:15 horas, en la sala Mariano Cornejo, se instalará la Comisión de Control Político sobre actos normativos del Poder Ejecutivo y regímenes de excepción.

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Fuerza Popular, el partido de la Presidenta, tiene presencia en las comisiones de temas económicos. - Crédito Reuters/Ángela Ponce

Ya el viernes 14, a la 09:00 horas, en la sala José Gálvez, se instalará la Comisión de Economía, Medio Ambiente y Defensa del Consumidor; a las 9:45 horas, en la sala David Samanez, lo hará la Comisión en asuntos de Salud, Educación, Cultura, Mujer y Desarrollo Social y Digital.

Luego, a las 10:30 horas, en la sala Francisco Bolognesi, se instalará la Comisión de Justicia y Derechos Humanos; a las 11:15 horas, harán lo propio la Comisión de Procedimientos Especiales y la Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno, en la sala Mariano Cornejo y en la sala José Antonio Encinas, respectivamente. Finalmente, a las 14:30 horas se instalará la Comisión de Ética Parlamentaria, en la sala José Antonio Encinas.

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