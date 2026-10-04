Keiko Fujimori se consolida como la ‘todopoderosa’ de Perú, según encuesta

Keiko Fujimori alcanza el 97 % de percepción de poder, el registro más alto para un jefe de Estado en las mediciones de la última década

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La presidenta Keiko Fujimori concentra el mayor nivel de poder percibido en Perú y alcanza el registro más alto para un jefe de Estado en las mediciones de la última década, según la Encuesta del Poder 2026, elaborada por Ipsos Perú por encargo de la revista Semana Económica y difundida este domingo.

La hija y heredera política del fallecido autócrata Alberto Fujimori (1990-2000) encabeza con un 97 % el listado de las 30 personas consideradas más poderosas del país, seguida por el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, con 70 %, y el presidente del Senado, Miguel Torres, con 63 %.

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Los tres pertenecen a Fuerza Popular, partido oficialista, y conforman el podio de la medición, una situación que, de acuerdo con la revista, no se registraba desde 1985.

El 97 % obtenido por Fujimori constituye además el mayor nivel de percepción de poder atribuido a un jefe de Estado en la última década, una cifra que supera en 21 puntos porcentuales el 76 % registrado en 2025 por la entonces presidenta Dina Boluarte (2023-2025).

Fujimori encabeza el ranking de las 30 personas más poderosas del Perú, seguida por Luis Galarreta (70 %) y Miguel Torres (63 %), ambos de Fuerza Popular

La percepción de poder también se refleja en la valoración de las instituciones. El 78 % de los consultados considera al Ejecutivo como la institución más poderosa del país, siete puntos por encima del Congreso bicameral, que había ocupado el primer lugar en las mediciones de los últimos años.

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El ascenso de Fujimori también aparece en la comparación histórica de la encuesta. En 2016, en su primer intento en llegar a Palacio de Gobierno, obtuvo un 82 % y ocupó el segundo lugar; en 2023 registró un 52 % y quedó tercera. En la medición de 2026, ya como mandataria, alcanza el 97 %.

La presidenta también encabeza la medición sobre poder entre las mujeres. El 95 % de los consultados la identifica como la mujer más poderosa del país, seguida por la titular del Poder Judicial, Janet Tello, con 20 %, y la periodista Rosa María Palacios, con 15 %.

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La mandataria también lidera entre las mujeres: el 95 % la identifica como la mujer más poderosa del Perú, muy por delante de Janet Tello (20 %) y Rosa María Palacios (15 %)

En el listado general, después de Fujimori, Galarreta y Torres aparecen el presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, con 62 %; el líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, con 36 %; el empresario Carlos Rodríguez-Pastor, con 30 %; y el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, con 29 %.

La XLVI Encuesta del Poder fue realizada por Ipsos Perú mediante encuestas en línea autoaplicadas a 183 integrantes de su panel de líderes de opinión, conformado por autoridades, políticos, periodistas, analistas, intelectuales, académicos, dirigentes de organizaciones no gubernamentales y empresarios.

El trabajo de campo se desarrolló entre el 31 de agosto y el 16 de septiembre de 2026.

La difusión del sondeo coincide con la jornada de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, en la que los peruanos acuden este domingo a las urnas para elegir autoridades regionales y municipales.

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