Verónica Linares bromea con la edad de Federico Salazar en las Elecciones 2026: “Pronto ya no vas a tener que votar”

Transmisión televisiva en vivo durante la cobertura de las Elecciones Regionales y Municipales 2026. En una pantalla dividida se muestra a un reportero desde un local de votación en el distrito de La Molina y a los conductores Verónica Linares y Federico Salazar en el estudio del noticiero comentando sobre el proceso electoral.

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Los conductores de América Noticias conversaban sobre la jornada electoral de este domingo 4 de octubre, que se extiende desde las 7:00 hasta las 17:00, cuando surgió el comentario sobre los 70 años.

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“Estoy pensando en los 70 años no más, Federico...”, dijo Linares entre risas. Salazar entendió la referencia y respondió con una frase breve: “Ya pronto...”.

La periodista continuó la broma y relacionó la situación con el trabajo que ambos realizan durante las votaciones. “Pronto ya no vas a tener que votar, así que puedes hacer la transmisión todo el día, tú solito”, comentó.

Federico Salazar y Verónica Linares conducen la transmisión del inicio de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 junto a un reportero en vivo.

Federico Salazar aclaró que, al superar esa edad, las personas no pierden la posibilidad de sufragar. La diferencia es que ya no están obligadas a hacerlo ni reciben una multa si no acuden a las urnas.

“Pronto no voy a tener la obligación, o sea, la multa, pero...”, respondió el conductor, quien dejó abierta la posibilidad de continuar participando en los procesos electorales.

Linares coincidió con ese planteamiento y recordó que varios ciudadanos mantienen la costumbre de votar aun cuando la norma ya no les exige hacerlo.

“Es verdad, hay gente que le encanta ir a votar y, a pesar de que no es obligatorio, lo sigue haciendo”, expresó la periodista. “Queda como derecho”, añadió Salazar, al referirse a la participación electoral de los adultos mayores.

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El intercambio se produjo mientras ambos presentaban información de servicio para los ciudadanos que acuden a sus respectivos locales de votación. Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 definirán nuevas autoridades regionales, provinciales y distritales.

Los periodistas Federico Salazar y Verónica Linares conducen un segmento televisivo dedicado a la cobertura de las Elecciones 2026 en Perú.

En el Perú, el sufragio es obligatorio hasta los 70 años. Desde esa edad, el elector puede acudir a las urnas de manera voluntaria. Si decide no hacerlo, no está sujeto a una sanción económica.

¿Hasta qué hora son las Elecciones Regionales y Municipales y cuánto es la multa por no sufragar?

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) estableció que las mesas de sufragio atiendan desde las 7:00 hasta las 17:00. Los electores cuentan, por tanto, con 10 horas para emitir su voto.

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Antes de salir de casa, los ciudadanos deben revisar su local de votación, el número de mesa y su número de orden. También deben portar su Documento Nacional de Identidad (DNI) para poder sufragar.

Las personas que ingresen al local electoral antes de la hora de cierre podrán votar. Tras las 17:00, las mesas comenzarán el conteo de las cédulas emitidas durante la jornada.

La multa por no sufragar varía de acuerdo con la clasificación socioeconómica del distrito que figura como domicilio del elector. Para quienes residen en zonas no pobres, la sanción asciende a S/110.

Un afiche informativo detalla que las multas por no votar o no cumplir como miembro de mesa en las Elecciones 2026 de Perú pueden superar los 700 soles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los distritos considerados pobres, el monto es de S/55. En tanto, los electores que viven en zonas de pobreza extrema deben pagar S/27,50 si no acuden a votar.

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Los importes corresponden al 2%, 1% y 0,5% de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT), respectivamente.

Las personas designadas como miembros de mesa que no se presenten a cumplir su función recibirán una multa de S/275. La sanción equivale al 5% de la UIT.

Si un ciudadano fue elegido miembro de mesa, no cumple el cargo y tampoco vota, deberá asumir ambas multas. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) habilitó sus canales de consulta para que los electores revisen si registran sanciones pendientes y conozcan las opciones de pago disponibles.