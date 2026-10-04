Partidos de hoy, domingo 4 de octubre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo.

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La programación de partidos de hoy, domingo 4 de octubre, reúne una agenda internacional con protagonismo de la UEFA Nations League, la Concacaf Nations League, amistosos internacionales y las ligas de Argentina, Uruguay y Colombia. Además, un jugador peruano en el extranjero podría tener actividad.

En el certamen europeo, Portugal recibirá a Noruega en uno de los encuentros centrales de la fecha. El equipo ‘luso’, sin la presencia de Cristiano Ronaldo, buscará mantener el puntaje perfecto que acumuló en el Grupo D, mientras que su rival necesita una victoria para recuperar terreno.

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La actividad de la Liga A también tendrá el partido entre Grecia y Alemania. Los griegos llegan a este encuentro después de vencer al seleccionado serbio en la fecha anterior. Países Bajos enfrentará a Serbia en el otro duelo del Grupo B. La fecha se completará con Gales ante Dinamarca.

En tanto, Kosovo recibirá a Austria, mientras que Irlanda será local frente a Israel. Azerbaiyán jugará ante Lituania y Malta se medirá con Andorra.

Por otro lado, la jornada de la Concacaf Nations League tendrá partidos con Trinidad y Tobago vs Curazao, Costa Rica vs Haití y Nicaragua vs República Dominicana.

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La competencia regional también incluirá a Guyana frente a Dominica y Puerto Rico ante Islas Caimán. Bahamas jugará contra Islas Vírgenes Estadounidenses, mientras que Islas Turcas y Caicos enfrentará a Islas Vírgenes Británicas y Aruba recibirá a Anguila.

El delantero peruano Santiago Ormeño podría sumar minutos con Montevideo Wanderers, que visitará a CA Cerro por el Torneo Clausura de Uruguay. El encuentro se disputará en el estadio Luis Tróccoli de Montevideo.

La fecha uruguaya también tendrá los partidos Danubio vs Cerro Largo, Boston River vs Juventud de Las Piedras y Racing de Montevideo vs Peñarol. Este último aparece como uno de los compromisos más esperados del campeonato local.

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Asimismo, en el fútbol argentino habrá competencia con importantes encuentros, además de la liga colombiana con partidos pendientes y la Copa Chile.

Partidos de UEFA Nations League

- Azerbaiyán vs Lituania (08:00 horas / ESPN 2, Disney+)

- Kosovo vs Austria (11:00 horas / ESPN, Disney+)

- Malta vs Andorra (11:00 horas / Disney+)

- Portugal vs Noruega (13:45 horas / ESPN, Disney+)

- Grecia vs Alemania (13:45 horas / ESPN 2, Disney+)

- Países Bajos vs Serbia (13:45 horas / Disney+)

- Gales vs Dinamarca (13:45 horas / Disney+)

- Irlanda vs Israel (13:45 horas / Disney+)

Partidos de Concacaf Nations League

- Guyana vs Dominica (14:00 horas / YouTube Concacaf)

- Islas Turcas y Caicos vs Islas Vírgenes Británicas (15:00 horas / YouTube Concacaf)

- Bahamas vs Islas Vírgenes Estadounidenses (15:00 horas / YouTube Concacaf)

- Puerto Rico vs Islas Caimán (17:00 horas / YouTube Concacaf)

- Trinidad y Tobago vs Curazao (17:00 horas / YouTube Concacaf)

- Aruba vs Anguila (18:00 horas / YouTube Concacaf)

- Costa Rica vs Haití (19:00 horas / YouTube Concacaf)

- Nicaragua vs República Dominicana (21:00 horas / YouTube Concacaf)

Partidos amistosos internacionales

- Comoras vs Senegal (08:00 horas)

- Kirguistán vs Líbano (09:00 horas)

- Marruecos vs Mali (13:00 horas)

- Egipto vs Sudáfrica (13:00 horas)

Partidos de fútbol argentino

- Huarcán vs Aldosivi (12:45 horas / ESPN Premium, Disney+ Premium Argentina)

- Talleres de Córdoba vs Belgrano (15:00 horas / ESPN Premium Argentina, Disney+)

- Argentinos Juniors vs Tigre (17:15 horas / TyC Sports, Max)

- Estudiantes de Río Cuarto vs Racing Club (19:30 horas / TNT Sports, Max)

Partidos de fútbol colombiano

- Deportivo Pasto vs Fortaleza CEIF (14:00 horas / RCN, Win Sports)

- Cúcuta Deportivo vs Deportivo Pereira (16:05 horas / RCN, Win Sports)

- Internacional de Bogotá vs Once Caldas (16:05 horas / Win Sports)

- Atlético Bucaramanga vs Junior de Barranquilla (18:10 horas / RCN, Win Sports)

- Llaneros FC vs América de Cali (20:15 horas / RCN, Win Sports)

Partidos de fútbol uruguayo

- Danubio vs Cerro Largo (08:00 horas / Disney+)

- Boston River vs Juventud de Las Piedras (11:00 horas / Disney+)

- CA Cerro vs Montevideo Wanderers (14:00 horas / Disney+)

- Racing de Montevideo vs Peñarol (17:30 horas / Disney+)

Partido de Copa Chile

- O’Higgins vs Deportes Concepción (13:30 horas / TNT Sports, Max)