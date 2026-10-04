Elecciones Regionales 2026: ¿cuántos votos necesita un candidato para ganar el Gobierno Regional?

Ciudadanos peruanos acuden a las urnas para elegir autoridades regionales y municipales en una jornada supervisada por organismos electorales. (ONPE/JNE)

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Este domingo 4 de octubre de 2026, millones de peruanos acuden a las urnas para elegir a sus próximas autoridades en las elecciones regionales y municipales. Aunque ambos comicios se desarrollan durante la misma jornada, las reglas para definir a los ganadores son diferentes: en el caso de la alcaldía será para la candidatura que obtenga la mayor cantidad de votos.

En el caso de los gobiernos regionales, la elección puede extenderse hasta una segunda jornada si ninguna fórmula alcanza el respaldo mínimo establecido por ley. Por ello, la cantidad de votos válidos que consiga cada candidatura será determinante para saber si una región define a su próximo gobernador este domingo o si los electores deberán regresar a las urnas para una segunda elección entre las dos fórmulas más votadas.

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Una ciudadana emite su voto en una urna durante el proceso de Elecciones Regionales y Municipales de 2026 en Perú. (ONPE/JNE)

¿Cuántos votos válidos necesita para ganar?

Para ser elegida en primera vuelta, una fórmula integrada por gobernador y vicegobernador regional debe obtener no menos del 30% de los votos válidos dentro de su circunscripción, según establece el artículo 5 de la Ley de Elecciones Regionales. El cálculo de ese porcentaje excluye los votos blancos y los votos nulos, que no se contabilizan dentro de los votos válidos emitidos a favor de las organizaciones políticas.

Esta condición solo aplica a la fórmula ejecutiva regional. La elección de los consejeros regionales sigue un mecanismo independiente y queda resuelta directamente con los resultados de la primera jornada, sin posibilidad de una segunda vuelta para esos cargos. Las alcaldías provinciales y distritales, por su parte, se definen también en una sola vuelta, pero con el criterio de mayoría simple, sin exigencia de un porcentaje mínimo.

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Ciudadanos peruanos depositan sus cédulas en las urnas de la Oficina Nacional de Procesos Electorales durante los comicios regionales y municipales. (ONPE/JNE)

¿Cuándo será la segunda vuelta?

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) estableció el 29 de noviembre de 2026 como fecha para una eventual Segunda Elección Regional (SER), que se activará únicamente en las circunscripciones donde ninguna fórmula logre superar el umbral del 30% de los votos válidos. El organismo precisó que esta segunda votación se circunscribe de manera exclusiva a las regiones donde se dé ese escenario, mientras que aquellas donde una fórmula sí supere el mínimo legal el 4 de octubre quedan resueltas en primera vuelta.

En las regiones donde se requiera una nueva votación, los electores volverán a las urnas para elegir entre las dos fórmulas con mayor cantidad de votos obtenidos en la primera jornada. La legislación establece que este balotaje debe realizarse dentro de los 30 días calendario posteriores a la proclamación oficial de los resultados por parte del JNE, un plazo que coincide con la fecha ya fijada por el organismo electoral.

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Una fila de personas espera para ingresar a un local electoral durante la jornada de la segunda vuelta de las elecciones regionales en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Gobierno regional: cuatro años sin reelección inmediata

El gobernador regional, el vicegobernador y los consejeros regionales que resulten elegidos ejercerán funciones durante el periodo 2027-2030, con un mandato de cuatro años. La normativa vigente incluye una restricción para la continuidad inmediata en el cargo, ya que la autoridad que ejerce la gobernación no puede postular de manera consecutiva al periodo siguiente y debe esperar a que transcurra al menos un mandato completo para volver a competir por la misma gobernación.

La votación de este domingo se desarrolla entre las 7:00 y las 17:00 horas en todo el territorio nacional, bajo la organización de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Los resultados oficiales de cada circunscripción determinarán en los próximos días si corresponde o no activar la segunda elección regional prevista para el 29 de noviembre.

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Un afiche del Jurado Nacional de Elecciones de Perú anuncia la fecha de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 para el domingo 4 de octubre. (Imagen Ilustrativa Infobae)