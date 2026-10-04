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Jorge Cazulo debutó como DT en la Primera División de Uruguay y se reencontró con otro exSporting Cristal

El exreferente celeste inició esta etapa al mando de Boston River con una igualdad frente a Juventud de Las Piedras, equipo dirigido por Sergio Blanco, con quien compartió vestuario y celebró el título del 2014 en el Rímac

Jorge Cazulo debutó en el banquillo de Boston River de la Primera División de Uruguay.
Jorge Cazulo debutó en el banquillo de Boston River de la Primera División de Uruguay. Crédito: Boston River
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Jorge Cazulo inició oficialmente una nueva etapa en su carrera, esta vez desde el banquillo. El exfutbolista e ídolo de Sporting Cristal hizo su estreno como entrenador principal en la Primera División de Uruguay al frente de Boston River, que igualó 0-0 ante Juventud de Las Piedras por la novena fecha del Torneo Clausura.

El encuentro, disputado en el Estadio Campeones Olímpicos de Florida, tuvo además un atractivo especial para el fútbol peruano, ya que Cazulo se reencontró con Sergio Blanco, otro exjugador del club del Rímac que actualmente dirige a Juventud. Ambos compartieron vestuario en el cuadro ‘celeste’ y fueron campeones juntos.

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Cazulo debutó con un empate sin goles

En su estreno, el equipo de Cazulo tuvo ocasiones para quedarse con la victoria y estuvo muy cerca de abrir el marcador, pero el palo evitó que pudiera concretarlas. Finalmente, Boston River tuvo que conformarse con el empate sin goles en el primer partido del uruguayo como entrenador principal en la máxima categoría.

El resultado le permitió al conjunto dirigido por el ídolo de Sporting Cristal sumar un punto y mantener su condición de invicto en este inicio de etapa. Sin embargo, el equipo continúa con la necesidad de sumar para mejorar su posición tanto en el Torneo Clausura como en la tabla anual.

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Boston River llegó a este compromiso con nueve puntos en el Clausura y 31 unidades en la clasificación acumulada. Su objetivo es alejarse de los últimos lugares y acercarse a la pelea por los puestos que otorgan clasificación a torneos internacionales.

Boston River empató 0-0 con Juventud Las Piedras en el debut de Jorge Cazulo en el banquillo.
Boston River empató 0-0 con Juventud Las Piedras en el debut de Jorge Cazulo en el banquillo. Crédito: Boston River

Reencuentro con Sergio Blanco

Más allá del resultado, el debut de Cazulo tuvo un ingrediente especial por el rival que encontró enfrente. Sergio Blanco, actual entrenador de Juventud de Las Piedras, también mantiene un vínculo especial con Sporting Cristal y el fútbol uruguayo.

Cazulo y Blanco coincidieron en el cuadro rimense, donde fueron protagonistas de la consagración del 2014. Antes de su etapa en el fútbol peruano, ambos también formaron parte de Nacional de Uruguay, club con el que vivieron una etapa exitosa antes de tomar caminos diferentes.

Ahora, varios años después, volvieron a encontrarse, pero esta vez desde los banquillos y como rivales en la Primera División de Uruguay. El duelo terminó sin goles y marcó el primer partido de Cazulo como entrenador principal en la máxima categoría.

Primer paso de Cazulo como entrenador principal

El partido ante Juventud representa un momento importante en la transición de Cazulo hacia la dirección técnica. Después de retirarse como futbolista profesional en 2021, el exvolante comenzó su preparación como entrenador en Sporting Cristal, donde trabajó con las divisiones menores y posteriormente dirigió al equipo de reserva.

En 2023, Cazulo consiguió el Torneo de Reservas con el conjunto rimense, uno de los principales logros de su primera etapa como entrenador. Posteriormente, en 2025, se incorporó al comando técnico de Mariano Soso en Defensa y Justicia, experiencia que le permitió trabajar como asistente en la Primera División del fútbol argentino.

Jorge Cazulo se reencontró con Sergio Blanco en Uruguay.
Jorge Cazulo se reencontró con Sergio Blanco en Uruguay. Crédito: @albto_

Ese recorrido finalmente lo llevó a recibir su primera oportunidad como entrenador principal de un equipo profesional de Primera División. Boston River apostó por el uruguayo para asumir el cargo tras la salida de Ignacio Ithurralde y el breve interinato de Diego Jaume.

Ahora, Cazulo deberá afrontar el desafío de darle una nueva dirección a Boston River en el tramo decisivo de la temporada. Su estreno terminó en igualdad, pero significó el comienzo oficial de su carrera como entrenador principal en la máxima categoría del fútbol uruguayo.

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