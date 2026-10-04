Perú

ERM 2026: Niña de siete años fue atropellada frente a la UNMSM durante jornada electoral

La menor sufrió una lesión en la pierna derecha tras el impacto de una motocicleta en la avenida Carlos Germán Amézaga, en el Cercado de Lima

Atropellan a niña de 7 años en los exteriores de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. (Captura: América Tv)
Atropellan a niña de 7 años en los exteriores de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. (Captura: América Tv)
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Una niña de siete años fue atropellada por una motocicleta en la avenida Carlos Germán Amézaga, frente a la puerta principal de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), en el Cercado de Lima.

El hecho ocurrió durante la jornada de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 (ERM), mientras la menor cruzaba la vía junto con su madre para dirigirse a su centro de votación. La pequeña sufrió una lesión en la pierna derecha y quedó a la espera de atención médica.

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El accidente fue registrado por un reportero de América Noticias, que cubría las incidencias electorales en el campus. Según informó durante la transmisión, la motocicleta era conducida por un joven y avanzaba por la pista al momento del impacto.

“Hace unos instantes ha sucedido esto, ya están presentes los agentes de serenazgo y de la Policía Nacional. En breve está llegando una ambulancia. Hay mucho dolor en la pierna derecha”, relató el periodista desde el lugar.

Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) y personal de Serenazgo acudieron a los exteriores de San Marcos para resguardar el área y facilitar el ingreso de una ambulancia. Una unidad de bomberos también se dirigió al lugar.

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La familia permaneció junto a la niña, que presentaba dolor en la pierna derecha. Los Bomberos Voluntarios del Perú la atendieron para descartar una fractura o una fisura, mientras el tránsito continuaba restringido en el sector por disposición de los agentes que atendían la emergencia vial.

Atropellan a niña de 7 años en los exteriores de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
Atropellan a niña de 7 años en los exteriores de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. (Captura: América Tv)

Accidente ocurrió cerca de una ciclovía en la avenida Amézaga

El atropello ocurrió cerca de una ciclovía situada frente a la entrada principal de la llamada Decana de América. Durante la cobertura, el periodista indicó que observó infracciones de tránsito en los alrededores.

“Hemos visto una gran cantidad de infracciones por este punto. Hay motociclistas que utilizan esta ciclovía. La familia avanzaba lentamente y ocurrió este impacto. No pasó a mayores, pero hay una afectación”, señaló al referirse a lo sucedido frente al recinto universitario capitalino.

Una persona que intervino en la transmisión recordó que las motocicletas no pueden circular por espacios destinados a bicicletas. “Está prohibida la moto, incluso eléctrica, de transitar por la ciclovía”, afirmó.

Luego advirtió sobre la presencia de vehículos de dos ruedas en esa zona: “Sin embargo, ahí están”. El hecho puso atención sobre el uso de la ciclovía de la avenida Amézaga, donde peatones, familias y estudiantes coinciden durante los ingresos y salidas del campus en esta parte del Cercado de Lima.

El conductor de la motocicleta fue retenido por la PNP mientras se esclarecen las circunstancias del accidente. Hasta el momento del reporte, no se difundieron detalles sobre su identidad ni sobre medidas administrativas o legales que pudieran adoptarse.

Tampoco se informó el diagnóstico definitivo de la menor. La presencia de los agentes buscó mantener libre el acceso para la ambulancia y ordenar el tránsito alrededor de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos durante una jornada con circulación de personas y vehículos en la zona.

Pese a que la menor recibió atención en el lugar, no se precisó si fue trasladada a un centro médico después de la evaluación inicial. Las autoridades tampoco comunicaron si las cámaras cercanas registraron el instante del impacto.

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