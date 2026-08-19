Congreso revisará los días no laborables desde la Comisión de Trabajo, presidida por Fuerza Popular

Fuerza Popular sí revisará los "feriados no laborables" desde el Congreso. - Crédito Congreso

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Se van definiendo las comisiones del Congreso. El diputado Eduardo Castillo Rivas de Fuerza Popular fue elegido por unanimidad como presidente de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputados para el Periodo Anual de Sesiones 2026–2027.

Así, la mesa directiva de ese grupo de trabajo también está integrada por los diputados Carlos Alberto Yalta Sotelo (Renovación Popular), en la vicepresidencia, y Jacqueline Tapullima Insapillo (JPP), en la secretaría.

Y si bien la presidenta ya ha señalado que no tocarán los feriados del calendario nacional, Castillo Rivas ha empezado su gestión señalando que sí tienen en la mira a los “feriados no laborables”. Es decir, los días no laborables, aquellos que aprueban los gobiernos regionales y son obligatorios para los trabajadores del sector público.

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Los días no laborables son comúnmente conocidos también como feriados regionales compensables, que se aplican al sector público. Estos estarían afectando los servicios públicos, señala Defensoría. - Crédito Andina

Días no laborables en la mira

Como se sabe, Perú tiene 16 feriados nacionales, y a pesar de que el sector empresarial haya ya buscado la manera que el Congreso o el Ejecutivo pueda eliminar algunos de los últimos días aprobados, solo ha logrado que se muevan para 2027 —ahora la mayoría se moverán a los lunes, para evitar partir la semana laboral—.

Así, ahora la consigna parece ir por los días no laborables. Como se recuerda, también la Defensoría del Pueblo recomendó al Ejecutivo y al Congreso revisar estas fechas, que actualmente superan los 20 días al año, aunque suelen aplicar para regiones diferenciadas.

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“Entre otros temas a revisar son los feriados no laborables que establecen los gobiernos regionales, los cuales son de competencia exclusiva del legislador nacional, aspecto que debe explicitarse claramente”, resaltó Castillo Rivas.

El Defensor del Pueblo sugiere que se eliminen los feriados regionales, dado que no son reconocidos por la Constitución. - Composición Infobae

Comisión de Trabajo inicia funciones

Al asumir el cargo, Castillo Rivas expresó su compromiso de promover iniciativas destinadas a mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y garantizar su seguridad social futura.

El acto de elección fue conducido por el diputado Fernando García Huby (Partido del Buen Gobierno) y el mismo se realizó mediante lista cerrada y votación nominal, y recibió el respaldo unánime de los integrantes de la comisión.

Del mismo modo, anunció que la comisión impulsará incentivos y simplificaciones normativas para fomentar la contratación de jóvenes mediante prácticas preprofesionales y profesionales, con el objetivo de evitar la fuga del talento juvenil. También indicó que se analizarán el empleo juvenil y las prácticas profesionales.

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El Ministro de Economía detalla la propuesta del gobierno para trasladar los días feriados a los lunes, creando así fines de semana largos. Según el ministro, esta medida busca beneficiar al sector turismo sin afectar la productividad de otras industrias. (Canal N)

Otro eje de trabajo de este grupo será la modernización de EsSalud. Al respecto, señaló que se fiscalizará su gestión financiera y la calidad de los servicios que brinda a los asegurados. Además, se evaluarán las reducciones o exoneraciones de contribuciones sociales que puedan afectar su financiamiento.

En otro momento, la Comisión de Trabajo y Seguridad Social aprobó, por unanimidad, que sus sesiones ordinarias se realicen los martes a las 15:00 horas.

Este grupo de trabajo está conformado por 19 diputados:

Royser Castro Grández, Javier Castro Cruz, Geanmarco Quezada Castro, César Vidaurre Floridas y Jhon Ordóñez Valqui (Fuerza Popular)

Alejandro Manay Pillaca, Jessica Guevara Ramírez, César Tito Rojas y Azucena Isla Rojas (Juntos por el Perú)

Fernando García Huby, Jessica Benítez Barrionevo y Édgar Gonzáles Polar (Partido del Buen Gobierno)

Félix Chang Apuy (Renovación Popular)

Arturo Eusebio Padilla y Edgard Alvarón De La Cruz (Partido Cívico Obras).