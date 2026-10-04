Perú

JNE, ONPE y Reniec condenan atentado con explosivos en local de votación de Cajamarca

La emergencia se registró mientras electores se encontraban en el recinto. No se reportaron personas heridas y las investigaciones buscan establecer si fueron utilizados explosivos

Una columna de humo blanco sale de un pabellón escolar. Varias personas caminan por el patio cerca de edificios blancos y cerros al fondo
Una humareda se eleva desde la institución educativa David Sánchez Infante en Sorochuco tras un ataque registrado durante la jornada electoral. (Agencia Andina)
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La votación fue suspendida en la institución educativa David Sánchez Infante, en el distrito de Sorochuco, provincia de Celendín, Cajamarca, luego de un atentado con explosivos que provocó un incendio durante las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

El hecho ocurrió alrededor de las 11:30 a.m., cuando ciudadanos se encontraban en el local para sufragar. La detonación provocó un incendio que afectó aulas, mesas de sufragio y parte del techo del colegio. El Ministerio Público confirmó el incidente y señaló que no se reportaron personas heridas.

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Un edificio escolar azul emite humo desde el techo mientras un grupo de personas permanece en el patio junto a una camioneta
El incendio en la institución educativa David Sánchez Infante de Sorochuco obligó a suspender el proceso electoral en la provincia de Celendín. (Agencia Andina)

Explosión provocó incendio

Según las primeras versiones recogidas entre testigos, varias personas se encontraban dentro o en los alrededores del colegio cuando se escucharon detonaciones. Tras ello, las llamas comenzaron a propagarse por las instalaciones de la institución educativa.

Algunas aulas utilizadas para instalar las mesas de sufragio resultaron afectadas por el fuego. Las imágenes difundidas en redes sociales muestran parte de la infraestructura comprometida por las llamas, incluido el techo de uno de los ambientes del colegio.

Dos imágenes de un colegio con humo saliendo de su estructura, un vehículo policial en el patio y personas observando desde una colina
Un incendio causado por una detonación afecta la institución educativa David Sánchez Infante en Sorochuco, Cajamarca, durante el proceso electoral. (Infobae Perú)

Suspenden votación y evalúan otros espacios

La emergencia obligó a suspender el proceso electoral en este local debido al riesgo que representaba para los electores, miembros de mesa y personal encargado de la jornada. La medida se produjo mientras ciudadanos acudían al colegio para participar en las elecciones.

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El Ministerio Público informó que se coordinaba con las autoridades electorales de la jurisdicción para evaluar que el sufragio pueda continuar en otros espacios. El objetivo es evitar que los ciudadanos asignados a este local queden impedidos de ejercer su derecho al voto.

Imágenes de un voraz incendio que consume las instalaciones del colegio David Sánchez Infante en Sorochuco, el cual funcionaba como local de votación durante las elecciones municipales. | Celendín Noticias

Fiscalía y Policía investigan lo ocurrido

La Fiscalía Penal de Turno de Celendín realiza diligencias en la institución educativa David Sánchez Infante junto con la Policía Nacional. Las autoridades verifican los daños ocasionados por el incendio y trabajan para esclarecer las circunstancias del hecho.

Uno de los aspectos que deberá ser determinado durante las investigaciones es si efectivamente se utilizaron explosivos, como señalaron algunos testigos. También corresponde establecer cómo se produjo la detonación e identificar a los responsables del ataque.

JNE, ONPE y Reniec condenan atentado

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) condenaron el atentado ocurrido en el local de votación de Sorochuco.

A través de un comunicado conjunto, el Sistema Electoral destacó la rápida intervención de la Policía Nacional y el Ministerio Público y señaló que se encuentra a la espera de la información final de las autoridades para determinar las condiciones en las que se retomará la votación.

Comunicado impreso del Sistema Electoral con los logotipos de la ONPE, el JNE y el Reniec en la parte superior y texto en rojo y negro
Un comunicado oficial de la ONPE, el JNE y el Reniec condena el atentado registrado en una escuela del distrito de Sorochuco durante los comicios de 2026. (JNE)

Sistema Electoral garantiza derecho al voto

Las autoridades remarcaron que ninguna persona puede impedir que la población vote libremente y sin amenazas o intimidaciones. Las instituciones señalaron que trabajan para garantizar que ningún ciudadano se quede sin ejercer su derecho al sufragio.

Asimismo, exhortaron a la población y a las organizaciones políticas a respetar la voluntad expresada por los ciudadanos y contribuir con el desarrollo de un proceso electoral libre y democrático. Mientras continúan las diligencias, las autoridades deberán definir las condiciones para que los electores de Sorochuco puedan completar la jornada electoral.

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