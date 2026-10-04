“No había anotado en todo el año, fue nuestra mejor actuación”: la confesión de figura de Canadá tras triunfo sobre Perú en amistoso

La confesión de figura de Canadá tras triunfo sobre Perú en amistoso FIFA.

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La selección peruana cayó ante Canadá y no encontró respuestas en el amistoso por la fecha FIFA disputado el sábado 3 de octubre en Montreal. El cuadro dirigido por Mano Menezes perdió 2-0, con un doblete de Jacob Shaffelburg, que resolvió el encuentro durante el primer tiempo.

Justamente, el atacante canadiense reconoció que la actuación tuvo un valor especial por su falta de gol previa, tanto en el ámbito internacional como con Los Angeles FC. Además, explicó que la producción ofensiva de los ‘canucks’ estuvo ligada al trabajo de Liam Millar por la derecha.

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“Se sintió genial. No había marcado en todo el año, ni en club ni con la selección, así que conseguir esos dos goles fue increíble. Pero le debo mucho a Liam: la verdad estuvo imparable por la banda derecha, así que me lo dejó muy fácil”, señaló para One Soccer.

El propio Shaffelburg tomó con humor esa definición. “Es una rareza total. Creo que es el primer gol de cabeza de mi vida a nivel profesional, así que es algo grande. Fue un cabezazo loco, casi lo fallo... no, mentira, es una broma: cerré los ojos, cabeceé y tuve suerte ahí. Salió muy bien”, comentó.

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Entre Jacob Shaffelburg y Liam Millar le dieron el triunfo a Canadá sobre Perú. - créditos: Eric Bolte-Imagn Images

Del otro lado, Jacob Shaffelburg consideró que Canadá mostró una evolución después de un amistoso anterior en el que solo había convertido una vez (victoria 1-0 sobre Chile). “Diría que fue nuestra mejor actuación. Llegaron los goles y pudimos concretar las oportunidades”, afirmó.

El extremo valoró también la respuesta colectiva frente a su público. “Venimos de un partido en el que solo habíamos marcado uno, así que mejorar en eso fue muy positivo. Y ganar en casa otra vez es increíble, con un público fantástico aquí”, agregó.

Shaffelburg sostuvo que la confianza del técnico Jesse Marsch fue determinante para aprovechar sus oportunidades ante la selección peruana. “Siempre que llego a la concentración, Jesse es quien más confianza me transmite, así que le estoy muy agradecido. Pero sí, me he esforzado al máximo en cada entrenamiento, así que ver esa recompensa con un par de titularidades es algo realmente agradable”, expresó.

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El conjunto peruano cayó 2-0 de visita en choque preparatorio en tierras norteamericanas - Crédito: Bicolor .

Oliver Sonne, señalado por los goles de Jacob Shaffelburg en Perú vs Canadá

El lateral Oliver Sonne quedó involucrado en las dos jugadas que terminaron en los goles de Jacob Shaffelburg. En la primera acción, soltó apresuradamente su marca sobre el extremo, que recibió el balón tras el pivoteo de Daniel Jebbison y anotó con un zurdazo; mientras que en la segunda, el mal rechazo de Diego Romero expuso un espacio vacío que fue aprovechado por el atacante canadiense.

La actuación del defensor generó críticas entre los hinchas de la selección peruana. El futbolista nacido en Dinamarca tuvo dificultades para controlar los movimientos ofensivos de Canadá y sufrió con la velocidad de los ataques que llegaron desde los extremos.

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No obstante, el rendimiento defensivo de la ‘blanquirroja’ fue uno de los aspectos que más inquietó en Montreal. El equipo no solo sufrió los dos goles, sino que tampoco pudo construir una reacción sostenida para comprometer a la defensa rival. Apenas un disparo de Gianluca Lapadula en la segunda mitad inquietó el arco defendido por Owen Goodman.

Oliver Sonne mirando el disparo de Jacob Shaffelburg para el 1-0 de Canadá ante Perú en Montreal. - créditos: Eric Bolte-Imagn Images

Próximo partido de la selección peruana

La selección peruana cerrará su gira por Norteamérica ante Colombia, en otro amistoso programado para el martes 6 de octubre en el Nu Stadium de Miami, Estados Unidos. El encuentro será una nueva prueba para Mano Menezes tras la derrota frente a Canadá.

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El entrenador brasileño deberá evaluar variantes en defensa y buscar una respuesta ofensiva más consistente. El combinado patrio no pudo anotar en Montreal y generó pocas situaciones claras durante los 90 minutos.