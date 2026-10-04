Perú

Incendio en Miraflores: reportan enorme nube de humo cerca a Larcomar y el teleférico

El siniestro ocurre en el acantilado de la Costa Verde y varias unidades de la Compañía de Bomberos del Perú llegaron a la zona para las labores correspondientes

Reportan incendio en Miraflores a cuadras de Larcomar| Foto: Uria Aguilar (TiKtok
Reportan incendio en Miraflores a cuadras de Larcomar| Foto: Uria Aguilar (TiKtok)
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Un incendio se registra en el acantilado de la Costa Verde, cerca al centro comercial Larcomar y el recientemente inaugurado teleférico de Miraflores en horas de la mañana de este domingo 4 de octubre, mientras la atención de la ciudadanía está centrada en las Elecciones Regionales y Municipales.

El siniestro provocó una enorme nube de humo blanco que se podía percibir desde el parque Kennedy y alrededores. La emergencia motivó que varias unidades de la Compañía de Bomberos del Perú se desplacen hasta el lugar para proceder con las labores correspondientes.

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Según el usuario Urias Aguilar, quien transmitió el hecho a través de la plataforma TikTok, al lugar también llegó un helicóptero con intenciones de rociar agua desde el aire, pero finalmente desistieron “por temor a que se ocasione algún deslizamiento por el tipo de suelo”.

(Noticia en desarrollo)

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