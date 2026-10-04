Accidente en el Cercado de Lima: automóvil termina volcado frente al Real Plaza del Centro Cívico y afecta la circulación vehicular

ocurrió la tarde del domingo 4 de octubre en la avenida Inca Garcilaso de la Vega, frente al Real Plaza del Centro Cívico. Composición: Infobae

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Un accidente de tránsito se registró la tarde de este domingo 4 de octubre en la avenida Inca Garcilaso de la Vega, en el Cercado de Lima, frente al centro comercial Real Plaza del Centro Cívico. El vehículo involucrado terminó volcado sobre la vía, con las llantas hacia arriba, tras el impacto y dejó personas con lesiones leves, de acuerdo con la información preliminar sobre la emergencia.

El automóvil quedó en una zona próxima a la ciclovía, lo que generó dificultades para el tránsito de vehículos y bicicletas. Personas que se encontraban en los alrededores se acercaron al lugar luego del accidente para observar lo ocurrido.

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Tras el accidente, varias personas se acercaron al lugar para observar lo ocurrido, mientras ciclistas y conductores permanecieron detenidos cerca del punto donde quedó el vehículo.

La emergencia también figura en los registros de atención del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. La información oficial consignó una atención por emergencia médica de tipo traumática, vinculada con una persona herida por atropello.

Bomberos registraron atención por persona herida

El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú incluyó una emergencia registrada a las 2:57 p. m. del 4 de octubre de 2026 bajo la clasificación de “EMERGENCIA MEDICA / TRAUMATICAS / HERIDO POR ATROPELLO”.

El registro oficial de los bomberos identifica la unidad AMB-202 dentro de la atención consignada. La información disponible también señala que la emergencia corresponde a una persona herida.

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El reporte de la institución consigna como ubicación la avenida Salaverry N.° 2500, aunque el accidente reportado ocurrió en los exteriores del Centro Cívico, en la avenida Inca Garcilaso de la Vega N.° 1300, Cercado de Lima.

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