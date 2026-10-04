Perú

Accidente en el Cercado de Lima: automóvil termina volcado frente al Real Plaza del Centro Cívico y afecta la circulación vehicular

El vehículo quedó detenido cerca de la ciclovía y generó una interrupción momentánea del tránsito

ocurrió la tarde del domingo 4 de octubre en la avenida Inca Garcilaso de la Vega, frente al Real Plaza del Centro Cívico. Composición: Infobae
ocurrió la tarde del domingo 4 de octubre en la avenida Inca Garcilaso de la Vega, frente al Real Plaza del Centro Cívico. Composición: Infobae
Guardar

Un accidente de tránsito se registró la tarde de este domingo 4 de octubre en la avenida Inca Garcilaso de la Vega, en el Cercado de Lima, frente al centro comercial Real Plaza del Centro Cívico. El vehículo involucrado terminó volcado sobre la vía, con las llantas hacia arriba, tras el impacto y dejó personas con lesiones leves, de acuerdo con la información preliminar sobre la emergencia.

El automóvil quedó en una zona próxima a la ciclovía, lo que generó dificultades para el tránsito de vehículos y bicicletas. Personas que se encontraban en los alrededores se acercaron al lugar luego del accidente para observar lo ocurrido.

PUBLICIDAD

Tras el accidente, varias personas se acercaron al lugar para observar lo ocurrido, mientras ciclistas y conductores permanecieron detenidos cerca del punto donde quedó el vehículo.

La emergencia también figura en los registros de atención del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. La información oficial consignó una atención por emergencia médica de tipo traumática, vinculada con una persona herida por atropello.

Bomberos registraron atención por persona herida

El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú incluyó una emergencia registrada a las 2:57 p. m. del 4 de octubre de 2026 bajo la clasificación de “EMERGENCIA MEDICA / TRAUMATICAS / HERIDO POR ATROPELLO”.

El registro oficial de los bomberos identifica la unidad AMB-202 dentro de la atención consignada. La información disponible también señala que la emergencia corresponde a una persona herida.

PUBLICIDAD

El reporte de la institución consigna como ubicación la avenida Salaverry N.° 2500, aunque el accidente reportado ocurrió en los exteriores del Centro Cívico, en la avenida Inca Garcilaso de la Vega N.° 1300, Cercado de Lima.

Noticia en desarrollo...

Temas Relacionados

Cercado de LimaReal Plaza del Centro Cívicoaccidentebomberosperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Atentado en elecciones: detonan bomba molotov en local de votación de Celendín y suspenden jornada electoral

La emergencia obligó a suspender la votación en este local de Sorochuco. La Policía de Cajamarca habría detenido a dos personas consideradas sospechosas tras el incidente

Atentado en elecciones: detonan bomba molotov en local de votación de Celendín y suspenden jornada electoral

Elecciones en Perú: Papa León XIV tiene mesa de votación asignada en Chiclayo y Reniec explica los detalles

El sumo pontífice aparece habilitado para acudir a las urnas en una institución educativa de Chiclayo que se realiza este domingo 4 de octubre

Elecciones en Perú: Papa León XIV tiene mesa de votación asignada en Chiclayo y Reniec explica los detalles

Murió ‘Pascualillo’ Coronado, ‘Rey de la Carretera Central’, a los 67 años tras una larga lucha contra el cáncer

El reconocido artista de música chicha falleció este 3 de octubre y su familia invita a que sus seguidores puedan darle el último adiós

Murió ‘Pascualillo’ Coronado, ‘Rey de la Carretera Central’, a los 67 años tras una larga lucha contra el cáncer

Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del 4 de octubre de 2026, día de Elecciones

La Libertad concentró dos de los movimientos informados, entre ellos el de mayor intensidad, y Ricardo Palma registró otros dos eventos durante el 2 de octubre

Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del 4 de octubre de 2026, día de Elecciones

¿Cómo cobrar la compensación de S/165 por ser miembro de mesa? Cada caso explicado

Elecciones Regionales y Municipales 2026. Si saliste sorteado y ejerciste tu deber, o si te escogieron para la labor el mismo día, recibes el pago

¿Cómo cobrar la compensación de S/165 por ser miembro de mesa? Cada caso explicado
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

¿Cómo cobrar la compensación de S/165 por ser miembro de mesa? Cada caso explicado

¿Cómo cobrar la compensación de S/165 por ser miembro de mesa? Cada caso explicado

Rafael López Aliaga, César Acuña y Pedro Castillo deberían abandonar la política, según sondeo

JNE le llama la atención a la Defensoría del Pueblo por atribuirse funciones del sistema electoral

¿A qué hora será el flash electoral hoy? Lo que se sabe del boca de urna y resultados de las votaciones

Lista de candidatos al gobierno regional de Cusco en las Elecciones regionales 2026: perfiles y partidos por el que postulan

ENTRETENIMIENTO

Murió ‘Pascualillo’ Coronado, ‘Rey de la Carretera Central’, a los 67 años tras una larga lucha contra el cáncer

Murió ‘Pascualillo’ Coronado, ‘Rey de la Carretera Central’, a los 67 años tras una larga lucha contra el cáncer

BTS en Lima: Fans acampan en los exteriores del Estadio San Marcos pese a las elecciones

Sheyla Rojas aparece en el desayuno electoral de Joaquín Ramírez en Cajamarca: “Listo para emitir su voto”

Edwin Sierra cumple su deber cívico como presidente de mesa en las Elecciones 2026: “Manden juane”

Verónica Linares bromea con la edad de Federico Salazar en las Elecciones 2026: “Pronto ya no vas a tener que votar”

DEPORTES

Jorge Cazulo debutó como DT en la Primera División de Uruguay y se reencontró con otro exSporting Cristal

Jorge Cazulo debutó como DT en la Primera División de Uruguay y se reencontró con otro exSporting Cristal

Partidos de hoy, domingo 4 de octubre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Jugador de Canadá reveló cómo superó a Marcos López en victoria de Canadá ante Perú: “Pudimos haber marcado más goles”

La fulminante crítica de Eddie Fleischman tras derrota de Perú ante Canadá: “Imagen deplorable, pudo ser un 0-4 sin problema”

“No había anotado en todo el año, fue nuestra mejor actuación”: la confesión de figura de Canadá tras triunfo sobre Perú en amistoso