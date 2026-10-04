Perú

BTS en Lima: Fans acampan en los exteriores del Estadio San Marcos pese a las elecciones

Las seguidoras del grupo coreano cuentan los días para los shows de la boy band en Perú por primera vez

Reportaje periodístico sobre las seguidoras del grupo BTS que acampan en los exteriores de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Lima. La reportera Karina Chávez muestra las carpas instaladas en la vía pública cerca del ingreso del recinto universitario y el ingreso de vehículos menores destinados a la logística del evento.
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A pocos días de los conciertos de BTS en Lima, un grupo de seguidoras instaló un campamento frente a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. La espera continuó durante la jornada de las Elecciones Municipales 2026, mientras buena parte de la ciudad acudía a votar.

En la puerta uno del campus, uno de los accesos previstos para el público, se observaron 10 carpas ocupadas por Armys. Las fans buscan conservar un lugar antes de la primera presentación de la banda surcoreana en el Estadio San Marcos, programada para el miércoles 7 de octubre.

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Algunas asistentes habrían comenzado a reservar espacios hace cerca de un mes. Desde entonces, establecieron una dinámica de relevos para que el campamento permanezca ocupado sin que todas deban quedarse en los exteriores del recinto universitario de forma permanente.

Una reportera sostiene un micrófono junto a carpas de acampar, una silueta de cartón y la fachada de un estadio al fondo
La reportera Karina Chávez informa sobre las carpas instaladas por seguidores de la banda BTS en los exteriores del Estadio San Marcos en Lima.

Familiares y otras seguidoras participan de esos turnos cuando alguna necesita ausentarse. La organización busca evitar que otras personas ocupen los lugares que el grupo consiguió con anticipación en los alrededores de San Marcos.

Durante las primeras horas de la mañana, varias jóvenes permanecían dentro de sus carpas y prefirieron no brindar declaraciones ante las cámaras. La prioridad estuvo puesta en sostener el orden del campamento y proteger su privacidad durante los días previos a los espectáculos.

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La presencia de las fanáticas responde a la expectativa por la llegada de BTS, que ofrecerá tres fechas en la capital peruana. Para parte del fandom, las presentaciones representan la primera ocasión para asistir a un concierto del grupo en el país.

El movimiento también se percibe en el interior de la universidad. Durante el reporte desde los exteriores se observó la circulación de vehículos pequeños que serían utilizados para tareas de coordinación y traslado vinculadas con el evento.

Varias carpas de campaña de distintos colores alineadas sobre el césped junto a un muro exterior
Seguidores del grupo musical BTS instalan carpas en los exteriores del Estadio San Marcos en la ciudad de Lima.

La cantidad de asistentes prevista para las tres fechas demandará medidas de orden en los ingresos. Aunque todavía faltan días para el primer recital, el entorno del estadio ya comenzó a recibir a quienes planean llegar con anticipación.

¿Cuándo son los conciertos de BTS en Lima?

BTS se presentará en Lima los días 7, 9 y 10 de octubre como parte de su gira mundial Arirang. Los tres shows se realizarán en el Estadio San Marcos y tienen previsto comenzar a las 20:00.

La primera fecha será el miércoles 7 de octubre. La banda volverá al escenario el viernes 9 y el sábado 10, en una serie de recitales que convocará a seguidores de distintas regiones del Perú y de otros países.

En redes sociales circularon versiones sobre una posible llegada de los integrantes a Lima entre el 4 y el 6 de octubre. Por el momento, los organizadores no confirmaron el día ni el horario de arribo de los artistas.

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Los horarios de acceso para el público sí fueron difundidos. Quienes adquirieron el paquete con soundcheck podrán ingresar hasta las 14:00.

Las puertas para los asistentes de campo abrirán a las 16:00. El ingreso a tribunas estará habilitado desde las 17:00, tres horas antes del inicio previsto de cada presentación.

Los asistentes deberán considerar esos horarios y revisar las comunicaciones oficiales antes de trasladarse al recinto. Mientras tanto, las carpas ubicadas en la puerta uno de la Universidad San Marcos mantienen la cuenta regresiva para los conciertos de BTS en Perú.

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