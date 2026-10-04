Flash electoral de Ipsos y Datum EN VIVO: Resultados a boca de urna de la Alcaldía de Lima

Hoy domingo 4 de octubre, los ciudadanos de Lima acuden a las urnas para elegir al próximo alcalde metropolitano para el periodo 2027-2030. Después del cierre de las mesas de votación comenzará una de las etapas más esperadas de la jornada: la difusión de los primeros resultados a boca de urna de las encuestadoras, que permitirán conocer una primera fotografía de cómo habría quedado la elección por la Municipalidad Metropolitana de Lima.
La jornada electoral comenzó a las 7:00 a. m. y las mesas están programadas para cerrar a las 5:00 p. m. A partir de ese momento, las encuestadoras pueden difundir sus estimaciones a boca de urna. En el caso de Lima, Datum Internacional e Ipsos han confirmado la difusión de su flash electoral para la Alcaldía de Lima después del cierre de los centros de votación.
El interés por estos resultados es especialmente alto debido a la cantidad de candidaturas que participan en la carrera por el sillón municipal y a la competencia que se registró durante las últimas semanas de campaña. Las mediciones publicables realizadas antes del inicio de las restricciones electorales mostraban a varios candidatos disputando los primeros lugares.
¿A qué hora se conocerá el flash electoral para la Alcaldía de Lima?
La hora clave será 5:00 p. m., cuando finalice oficialmente la jornada de votación. Desde ese momento pueden difundirse los resultados de las encuestas a boca de urna.
Esto significa que antes de las 5:00 p. m. no corresponde publicar resultados de boca de urna de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, debido a que la votación todavía estará en desarrollo. Las mesas que tengan electores esperando dentro del local deben culminar el proceso de sufragio antes de iniciar el escrutinio.
Para los electores interesados exclusivamente en la Alcaldía de Lima, la recomendación es seguir minuto a minuto todo el avance electoral que te traemos en Infobae Perú
¿Dónde ver el flash electoral de Datum para Lima?
Datum Internacional difundirá su flash electoral a boca de urna para la Alcaldía de Lima después del cierre de las mesas. El estudio está vinculado a la cobertura electoral de América Multimedia, que incluye las señales de América Televisión y Canal N, además de sus plataformas digitales.
América Televisión ya anunció una cobertura especial de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 a través de sus señales y plataformas digitales.
Por ello, los ciudadanos que quieran seguir el resultado de Datum para Lima deberán estar atentos a la transmisión especial de América Multimedia desde el cierre de la jornada electoral.
¿Y dónde ver el flash electoral de Ipsos?
Ipsos también ha tenido un papel central en la cobertura electoral de 2026. En las Elecciones Generales de abril y en la segunda vuelta presidencial de junio, la encuestadora trabajó con Latina, alianza que permitió difundir sus resultados a boca de urna a través de Latina Noticias y sus plataformas digitales.
Para la elección municipal de Lima de este domingo, la información debe seguirse a través de los canales y plataformas que anuncien la difusión de la medición de Ipsos durante la jornada. La referencia temporal para la publicación de los resultados de boca de urna es igualmente el cierre de las mesas, es decir, 5:00 p. m.
¿Qué candidatos aparecen en la carrera por la Alcaldía de Lima?
Para las Elecciones Regionales y Municipales 2026, 24 candidatos permanecen en carrera por la Alcaldía de Lima Metropolitana, luego de que dos organizaciones políticas mantuvieran sus listas municipales pero se quedaran sin candidato a alcalde debido a renuncias. La relación vigente incluye postulantes de organizaciones como Acción Popular, Ahora Nación, Alianza para el Progreso, Avanza País, Fuerza Popular, Somos Perú, Podemos Perú, Partido Cívico Obras, Partido Morado, entre otras.
Entre los nombres que figuran en la contienda están Carlos Alberto Tejada Noriega (Acción Popular), Susel Paredes Piqué (Ahora Nación), Juan Carlos Alvarado Mestanza (Alianza Electoral Venceremos), Elio Riera (Alianza para el Progreso), Francis Allison (Avanza País), Samir Quispe (Batalla Perú), Yehude Simon (Coalición Transformadora Tierra Verde), Segundo Valdez (Frepap), Rubén Bonilla (Fuerza Ciudadana), Samuel Daza (Fuerza Popular), Oswaldo Vargas (Juntos por el Perú), Mónica Yaya (APRA), Ricardo Belmont (Partido Cívico Obras), Carlos Gallardo (Partido del Buen Gobierno), Victoria La Cruz (Partido Morado), Edgardo de Pomar (PPC), Daniel Urresti (Podemos Perú), Luis Miguel Llanos (Progresemos) y Santiago Abarca (Visión Perú), entre otros. La lista y la información de cada postulante pueden consultarse en la plataforma Voto Informado del JNE
¿El flash electoral define quién será el próximo alcalde de Lima?
No. El flash electoral no es el resultado oficial de las elecciones.
Los datos difundidos por Ipsos o Datum constituyen una estimación estadística y pueden presentar diferencias con el resultado definitivo. En una elección con varios candidatos y diferencias reducidas entre algunas posiciones, incluso pequeñas variaciones pueden modificar el orden mostrado por las encuestas.
El resultado oficial será determinado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) a partir del procesamiento de las actas electorales. Por ello, durante la noche del domingo pueden aparecer diferentes porcentajes y posiciones conforme se incorporen nuevas actas al sistema oficial.
La diferencia fundamental es que el boca de urna se construye a partir de las respuestas de electores consultados después de votar, mientras que el conteo oficial se realiza sobre los votos registrados en las actas de cada mesa.
¿Cuándo comenzarán los resultados oficiales de la ONPE?
Después de las 5:00 p. m. comenzará el escrutinio en las mesas de votación. Los miembros de mesa contarán los votos, llenarán las actas y estas serán trasladadas para su procesamiento.
La ONPE irá publicando los resultados conforme avance el procesamiento de las actas. Por ello, el primer resultado oficial no necesariamente coincidirá con el flash electoral y tampoco permitirá, por sí solo, determinar inmediatamente quién ocupará la Alcaldía de Lima.
Para seguir la elección durante la noche, es importante distinguir tres momentos: el flash electoral de las encuestadoras, los eventuales conteos rápidos y los resultados oficiales de la ONPE.
¿Qué se debe tener en cuenta al leer el flash electoral?
El primer dato de la noche debe ser interpretado como una tendencia preliminar, no como una proclamación del ganador. Las encuestadoras trabajan con muestras y márgenes de error, mientras que la ONPE procesa los resultados mesa por mesa.
Además, el orden puede cambiar durante las primeras horas del conteo oficial. Una ventaja mostrada en el boca de urna no equivale jurídicamente a una victoria electoral.
La elección del próximo alcalde de Lima se definirá finalmente con el resultado oficial del proceso electoral. Por ello, los ciudadanos deberán esperar el avance de las actas procesadas y contabilizadas por la ONPE antes de considerar cerrado el resultado.
¿Diferencia entre resultados a boca de urna y resultados ONPE?
Los resultados a boca de urna son una estimación realizada por empresas encuestadoras como Ipsos o Datum a partir de entrevistas a una muestra de electores después de que estos emitieron su voto. Estos primeros datos pueden difundirse desde el cierre de las mesas, a las 5:00 p. m., y permiten conocer una primera tendencia sobre cómo habría quedado la elección. Sin embargo, no constituyen resultados oficiales y pueden presentar diferencias respecto del resultado definitivo.
En cambio, los resultados oficiales de la ONPE se obtienen a partir del escrutinio de los votos registrados en las actas de cada mesa de sufragio. La información se publica progresivamente conforme las actas son procesadas y contabilizadas, por lo que los porcentajes y posiciones pueden variar durante las primeras horas de la noche. En el caso de la elección de la Alcaldía de Lima, solo el conteo oficial permitirá determinar el resultado definitivo.