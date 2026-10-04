Flash electoral de Ipsos y Datum EN VIVO: Resultados a boca de urna de la Alcaldía de Lima

Las proyecciones de voto para la alcaldía de Lima integran datos de las encuestadoras Ipsos y Datum durante las elecciones municipales en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hoy domingo 4 de octubre, los ciudadanos de Lima acuden a las urnas para elegir al próximo alcalde metropolitano para el periodo 2027-2030. Después del cierre de las mesas de votación comenzará una de las etapas más esperadas de la jornada: la difusión de los primeros resultados a boca de urna de las encuestadoras, que permitirán conocer una primera fotografía de cómo habría quedado la elección por la Municipalidad Metropolitana de Lima.

La jornada electoral comenzó a las 7:00 a. m. y las mesas están programadas para cerrar a las 5:00 p. m. A partir de ese momento, las encuestadoras pueden difundir sus estimaciones a boca de urna. En el caso de Lima, Datum Internacional e Ipsos han confirmado la difusión de su flash electoral para la Alcaldía de Lima después del cierre de los centros de votación.

El interés por estos resultados es especialmente alto debido a la cantidad de candidaturas que participan en la carrera por el sillón municipal y a la competencia que se registró durante las últimas semanas de campaña. Las mediciones publicables realizadas antes del inicio de las restricciones electorales mostraban a varios candidatos disputando los primeros lugares.