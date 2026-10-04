Incendio en la Costa Verde: Miraflores no descarta que el fuego en el acantilado haya sido provocado

Una casa de reposo para adultos mayores fue evacuada de manera preventiva ante la presencia de humo. Equipos de salud trasladaron a los residentes hacia un lugar seguro por el riesgo respiratorio. (América TV)

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Un incendio forestal registrado la mañana de este domingo 4 de octubre en el acantilado de la Costa Verde, cerca del parque Domodossola y del Malecón de la Reserva, movilizó a todas las autoridades. La emergencia comenzó alrededor de las 9:00 a. m. y provocó una columna de humo visible desde distintos sectores del distrito.

El foco se ubicó en una zona de vegetación y geomallas instaladas para reducir el desprendimiento de rocas en el circuito de playas. Mario Casaretto, gerente de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), indicó que parte de esa estructura resultó afectada. Las geomallas habían sido reparadas entre febrero y marzo de este año. El siniestro ocurrió cerca de Larcomar y a unos 70 metros del teleférico de Miraflores.

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Hasta 19 unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP) acudieron al lugar, según los reportes difundidos durante la emergencia. La humareda alcanzó sectores próximos y generó preocupación entre vecinos, transeúntes y personas que acudían al Colegio Médico del Perú, ubicado a pocos metros. Personal de Serenazgo y la Policía Nacional del Perú (PNP) cerró vías en ambos sentidos para facilitar el paso de los vehículos de emergencia.

El brigadier mayor Marco López, jefe de la XXIV Comandancia Departamental Lima Sur, informó que una persona resultó herida durante el incendio en el acantilado. En declaraciones a RPP, explicó que sufrió afectación por humo y recibió el impacto de rocas que cayeron después de que el fuego dañara parte de la geomalla.

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“No solo (fue afectado) por el humo, sino que la parte que la geomalla se ha quemado por el incendio, al haber estado cayendo piedras, a esta persona también le ha caído piedras en el cuerpo”, comentó.

Cobertura periodística sobre un incendio de maleza en los acantilados de la Costa Verde, en el distrito de Miraflores. Las imágenes muestran una densa humareda entre la vegetación de la ladera y las labores del personal de bomberos, quienes trabajan en el área para controlar la emergencia. América TV

Municipalidad de Miraflores revisará cámaras para determinar cómo se inició el incendio

Karl Lizárraga, subgerente de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad de Miraflores, señaló que la causa será determinada por las investigaciones de la Policía Nacional. El funcionario sostuvo que el contexto del siniestro llevó a considerar una hipótesis de intencionalidad.

“Se está haciendo el seguimiento a las cámaras, porque es muy extraño que un día como hoy, a estas horas, haya un incendio de cerca de 800 m² afectado, tengamos ya varias horas y no podamos controlarlo”, manifestó a RPP. “No es un incendio casual; estamos viendo, manejando la hipótesis de un incendio afectado, ocasionado”, añadió.

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En un comunicado, la comuna señaló que el motivo de la emergencia permanece bajo investigación y precisó que el incendio no fue originado por una quema de maleza. “No se descarta que haya sido provocada”, indicó la municipalidad.

El texto añadió: “Por ello, estamos analizando las cámaras de seguridad para determinar responsabilidades y presentar las denuncias correspondientes”.

La revisión de las grabaciones buscará identificar a las personas que estuvieron en el área antes del incendio forestal en la Costa Verde. Las autoridades no han informado sobre personas intervenidas como sospechosas ni sobre una causa confirmada.