Adiós al retiro AFP en este Congreso: Nueve proyectos pedían liberar S/22.000, pero fueron ignorados

No hubo retiro AFP en este Congreso, y las probabilidades de que se apruebe bajan. - Crédito Andina/Jhonel Rodríguez Robles

No te dejes engañar, el tiempo para la discusión de un nuevo retiro de AFP de hasta 4 UIT (S /22.000) ha acabado en el Congreso. Este parlamento unicameral tuvo su última sesión y no hay más tiempo para meter un dictamen que busque aprobar nuevamente esta medida.

¿Qué cambió desde los últimos años con respecto a estos últimos meses en el Congreso? Desde el 2020, cada año se aprobó un retiro de fondos de la AFP para los afiliados, y los últimos iban inclusive para todos sin restricciones de estado laboral, edad, etc.

Sin embargo, el octavo retiro de AFP estuvo vigente hasta este enero de 2026, por lo que este inclusive varios afiliados pudieron recibir sus montos en los primeros meses del año, y hasta pudieron pedir un poco más con el nuevo cálculo de la UIT (paso de S/5.530 a S/5.500). Eso, junto a que hubo menos congresistas que presentaron proyectos de retiro AFP, en un Congreso ya en sus últimas semanas, con varios congresistas que no lograron la reelección, hizo que la medida no prosperará ni cogiera la fuerza como en anteriores años.

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El retiro AFP estuvo vigente hasta el 19 de enero de este año, luego de eso los afiliados siguieron recibiendo sus depósitos nada más. - Crédito Infobae/Edwin Montesinos

Adiós al retiro AFP

Este Congreso unicameral ya no tiene tiempo para revisar el nuevo retiro AFP de hasta 4 UIT (S/22.000), así que los proyectos de ley quedan para el siguiente periodo, con un parlamento bicameral.

Sin embargo, aún no se puede prever cuán difícil o fácil sería que estos proyectos tomen relevancia de nuevo en el Congreso. Asimismo, como se sabe, el partido de la presidenta entrante Keiko Fujimori, Fuerza Popular, estuvo en contra del retiro AFP inicialmente, para luego apoyarlo luego de las manifestaciones en contra de la inclusión del aporte obligatorio a independientes en la reforma del sistema de pensiones.

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Así, un nuevo retiro AFP no sería tampoco validado por el Ejecutivo (como se recuerda, Dina Boluarte en su momento pidió validar la medida prontamente, lo que dio lugar a la aprobación del octavo retiro AFP). Ya caerán en manos del Congreso bicameral, primero, decidir si toma el tema en agenda o no.

No hay presión para un nuevo retiro de AFP. Los afiliados tendrían que esperar a si en el siguiente parlamento se promueve la medida. - Crédito Congreso

Para una muestra, estos fueron los proyectos de ley que se presentaron y no se discutieron:

Así se dio la firma de la autógrafa de ley que permitió un nuevo retiro de los fondos de AFP en 2025. - Congreso TV

Los retiros anteriores

A la fecha han habido ocho retiros de AFP, varios diferentes entre sí, y solo los últimos fueron aprobados para todos los afiliados. En su momento se aprobaban cada año. Este podría ser el primero en que eso no suceda:

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Primer retiro (2020): Aprobó retirar hasta S/2.000 para afiliados que no aportaron en los últimos 6 meses

Segundo retiro (2020): Hasta el 25 % del fondo total, con un tope de 3 UIT (S/12.900)

Tercer retiro (2021): Hasta 1 UIT (S/4.400) para afiliados sin aportes recientes

Cuarto retiro (2021): Hasta 3 UIT (S/13.200) para todos los afiliados, exceptuando a los que calificaban para el régimen REJA

Quinto retiro (2022): Hasta 4 UIT (S/18.400) sin restricciones, aplicable a todos los afiliados del Sistema Privado de Pensiones

Sexto retiro (2023): Enfocado en sectores específicos (fondos inactivos por cierto periodo)

Séptimo retiro (2024): Ley N° 32002, que autorizó la liberación de hasta 4 UIT (S/ 20.600) para todos los afiliados

Octavo retiro (2025): Ley N° 32445, que permitió el retiro de hasta 4 UIT (S/ 21.400 en 2026 y S/22.000 en 2026) para todos los afiliados.