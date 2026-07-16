Adiós al retiro AFP en este Congreso: Nueve proyectos pedían liberar S/22.000, pero fueron ignorados

No te dejes engañar, el tiempo para la discusión de un nuevo retiro de AFP de hasta 4 UIT (S /22.000) ha acabado en el Congreso. Este parlamento unicameral tuvo su última sesión y no hay más tiempo para meter un dictamen que busque aprobar nuevamente esta medida.
¿Qué cambió desde los últimos años con respecto a estos últimos meses en el Congreso? Desde el 2020, cada año se aprobó un retiro de fondos de la AFP para los afiliados, y los últimos iban inclusive para todos sin restricciones de estado laboral, edad, etc.
Sin embargo, el octavo retiro de AFP estuvo vigente hasta este enero de 2026, por lo que este inclusive varios afiliados pudieron recibir sus montos en los primeros meses del año, y hasta pudieron pedir un poco más con el nuevo cálculo de la UIT (paso de S/5.530 a S/5.500). Eso, junto a que hubo menos congresistas que presentaron proyectos de retiro AFP, en un Congreso ya en sus últimas semanas, con varios congresistas que no lograron la reelección, hizo que la medida no prosperará ni cogiera la fuerza como en anteriores años.
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Adiós al retiro AFP
Este Congreso unicameral ya no tiene tiempo para revisar el nuevo retiro AFP de hasta 4 UIT (S/22.000), así que los proyectos de ley quedan para el siguiente periodo, con un parlamento bicameral.
Sin embargo, aún no se puede prever cuán difícil o fácil sería que estos proyectos tomen relevancia de nuevo en el Congreso. Asimismo, como se sabe, el partido de la presidenta entrante Keiko Fujimori, Fuerza Popular, estuvo en contra del retiro AFP inicialmente, para luego apoyarlo luego de las manifestaciones en contra de la inclusión del aporte obligatorio a independientes en la reforma del sistema de pensiones.
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Así, un nuevo retiro AFP no sería tampoco validado por el Ejecutivo (como se recuerda, Dina Boluarte en su momento pidió validar la medida prontamente, lo que dio lugar a la aprobación del octavo retiro AFP). Ya caerán en manos del Congreso bicameral, primero, decidir si toma el tema en agenda o no.
Para una muestra, estos fueron los proyectos de ley que se presentaron y no se discutieron:
- Primer proyecto: Propone el noveno retiro de AFP, con acceso de hasta 4 UIT (S/22.000) y busca la devolución total de fondos para herederos de afiliados fallecidos. Fue presentado por Américo Gonza Castillo de Perú Libre el 12 de febrero
- Segundo proyecto: Propone el noveno retiro de AFP, con hasta 4 UIT (S/22.000) de acceso. Fue presentado por Darwin Espinoza Vargas de Podemos Perú el 18 de febrero
- Tercer proyecto: Propone el noveno retiro de AFP, con hasta 4 UIT (S/22.000) de acceso. Fue presentado por Alfredo Pariona Sinche de Bancada Socialista el 23 de febrero
- Cuarto proyecto: Propone el noveno retiro de AFP, con hasta 4 UIT (S/22.000) de acceso. Fue presentado por Miguel Ángel Ciccia Vásquez de Renovación Popular, el 20 de marzo
- Quinto proyecto: Propone el noveno retiro de AFP, con hasta 4 UIT (S/22.000) de acceso. Fue presentado por Segundo Montalvo Cubas de Perú Libre, el 7 de abril
- Sexto proyecto: Propone el noveno retiro de AFP, con hasta 4 UIT (S/22.000) de acceso en tres armadas. Fue presentado por Guido Bellido Ugarte de Podemos Perú, el 30 de abril
- Séptimo proyecto: Propone acceso de hasta 4 UIT en tres armadas. Fue presentado por Paul Silvio Gutiérrez Ticona de Somos Perú, el 6 de mayo
- Octavo proyecto: Propone acceso de hasta 4 UIT en tres armadas. Fue presentado por Margot Palacios Huamán (no agrupada), el 7 de mayo
- Noveno proyecto: Propone acceso de hasta 4 UIT en dos armadas. Fue presentado por Jose Bernardo Pazo (Somos Perú), el 21 de mayo.
Los retiros anteriores
A la fecha han habido ocho retiros de AFP, varios diferentes entre sí, y solo los últimos fueron aprobados para todos los afiliados. En su momento se aprobaban cada año. Este podría ser el primero en que eso no suceda:
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- Primer retiro (2020): Aprobó retirar hasta S/2.000 para afiliados que no aportaron en los últimos 6 meses
- Segundo retiro (2020): Hasta el 25 % del fondo total, con un tope de 3 UIT (S/12.900)
- Tercer retiro (2021): Hasta 1 UIT (S/4.400) para afiliados sin aportes recientes
- Cuarto retiro (2021): Hasta 3 UIT (S/13.200) para todos los afiliados, exceptuando a los que calificaban para el régimen REJA
- Quinto retiro (2022): Hasta 4 UIT (S/18.400) sin restricciones, aplicable a todos los afiliados del Sistema Privado de Pensiones
- Sexto retiro (2023): Enfocado en sectores específicos (fondos inactivos por cierto periodo)
- Séptimo retiro (2024): Ley N° 32002, que autorizó la liberación de hasta 4 UIT (S/ 20.600) para todos los afiliados
- Octavo retiro (2025): Ley N° 32445, que permitió el retiro de hasta 4 UIT (S/ 21.400 en 2026 y S/22.000 en 2026) para todos los afiliados.
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