Transportistas se reunen con la bancada de Ahora Nación en el Congreso y exigen un encuentro con Keiko Fujimori. (Foto: Canal N)

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El presidente de la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano, Héctor Vargas, reclamó desde el Congreso que el Ejecutivo conceda a los gremios de transportistas una reunión para discutir medidas de seguridad ante la criminalidad que afecta al transporte público.

Luego de una reunión con integrantes con la bancada de diputados de Ahora Nación, Vargas señaló que el sector cuenta con iniciativas elaboradas desde el año pasado para enfrentar la inseguridad ciudadana y los atentados extorsivos, aunque consideró ideal que primero se escuche cuál es el planteamiento del Ejecutivo.

“Propuestas tenemos, pero primero queremos escuchar al Gobierno”, sostuvo el representante del gremio de transportistas. Vargas agregó que “de parte nuestra, sí tenemos un planteamiento, que lo hemos hecho el año pasado”.

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Transportistas exigen respuestas por seguridad

Vargas también recordó el mensaje presidencial de Keiko Fujimori en el que se señaló que el orden sería una prioridad, y pidió conocer qué implicará esa línea en acciones concretas. “Hemos hecho caso lo que dijo la presidenta en su mensaje al país. Su prioridad es el orden, ¿correcto? ¿Cuál es esa prioridad?”, preguntó en conferencia de prensa desde el Congreso.

Composición: Infobae Perú

El representante del gremio afirmó que sus planteamientos incluyen medidas de mediano y de largo plazo entre las que se incluyen acciones “de efecto psicológico inmediato”, pero remarcó que deben discutirse al más alto nivel. “Eso lo tenemos que conversar con la presidenta”, indicó.

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Agradeció a legisladores por recibirlos durante la jornada. “Queremos agradecer que algunos miembros del Poder Legislativo, congresistas, nos hayan recibido el día de hoy para que pueda nuestra voz ser escuchada”, expresó.

Transportistas cuestionan el ‘Plan Escudo’

Héctor Vargas también criticó públicamente la efectividad del llamado ‘Plan Escudo’ para dar seguridad a los transportistas y afirmó que la anunciada intervención de la PNP y del Ejército no frenó los ataques contra el transporte en Lima desde su implementación la semana pasada.

Según el representante del sector, los atentados contra choferes del transporte urbano ocurren casi a diario y el sector reclama una estrategia distinta por parte del Gobierno antes del paro del 25 de agosto, que ya fue anunciado por los gremios del sector.

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Paro de transportistas motivó el inicio del estado de emergencia (Foto: Mininter)

En declaraciones a RPP, Vargas sostuvo que el problema no es solo la continuidad de los ataques, sino la ausencia de una estrategia distinta a la del año pasado. “Decimos ‘más de lo mismo’ porque esto ya se hizo, el resultado lo conocemos. Desde el año pasado que se implementó esto a la fecha no ha disminuido la cantidad de atentados, por el contrario, se han incrementado”, dijo.

El dirigente añadió que, a su juicio, la nueva fase del plan tampoco alteró la frecuencia de los hechos violentos. “Desde la semana pasada que se implementó este ‘Plan Escudo’, el mismo día hubo atentados: el día lunes, al día siguiente: el martes, el miércoles, nuevamente el día sábado, domingo, lunes, tenemos atentados. Hoy día están informando de otro atentado. Felizmente no ha habido muertos, pero eso es pan del día, todos los días”, señaló.

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La Policía desde el año pasado había implementado el acompañamiento en las unidades, incluso algunas bases policiales en los terminales de las empresas. El ‘Plan Escudo’ contempla eso, con la diferencia de que ahora es el Ejército o las Fuerzas Armadas que acompañan. Pero ahí no vemos labor de inteligencia”, manifestó.

Vargas cuestionó que el refuerzo visible de personal armado no haya estado acompañado por acciones orientadas a anticipar los ataques o desarticular a quienes extorsionan al sector.