Perú

Edwin Sierra cumple su deber cívico como presidente de mesa en las Elecciones 2026: “Manden juane”

El comediante se mostró en su local de votación junto a sus compañeros de mesa esperando a los electores en esa jornada

Dos tomas de un hombre con camiseta negra en un espacio exterior con césped sintético, carpas blancas y alimentos sobre una mesa
El comediante Edwin Sierra ejerce sus funciones como presidente de mesa durante la jornada de las Elecciones 2026.
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El comediante Edwin Sierra dejó por unas horas sus labores en radio y televisión para asumir una responsabilidad distinta: fue presidente de mesa durante las Elecciones Regionales y Municipales 2026. Desde temprano, el conductor compartió parte de la experiencia con sus seguidores y apeló a las bromas mientras esperaba la llegada de los electores.

Sierra acudió a su local de votación en Surco cerca de las 6:00. Junto con los otros miembros designados, participó en la instalación de la mesa N.° 051236, que quedó lista para recibir a los ciudadanos de su sector.

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Después de emitir su voto, el artista permaneció en el aula junto a sus compañeros. Durante los primeros minutos, advirtió que los electores asignados a esa mesa todavía no se acercaban al lugar.

Ante la demora, tomó su celular y grabó un mensaje dirigido a sus vecinos. El conductor buscó que los votantes llegaran con rapidez para cumplir con el proceso y permitir que los miembros de mesa concluyeran su jornada a una hora razonable.

El comediante Edwin Sierra registra en video su participación como presidente de mesa en una jornada electoral. En las imágenes se observa el centro de votación instalado en un campo deportivo, los carteles de señalización de la mesa de sufragio y a Sierra interactuando con otros miembros de mesa mientras detalla su experiencia durante el proceso.

“Soy presidente. ¡Qué barbaridad! Ya está todo listo aquí. Vengan a votar para salir temprano. Todo está en orden. Vengan a votar, ñañitos...”, expresó Sierra desde el local electoral.

El conductor de El Show de Edwin afrontó la espera con el tono humorístico que suele utilizar en sus intervenciones públicas. Su publicación mostró una faceta distinta a la de sus actividades habituales, esta vez como parte de la organización de los comicios.

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También compartió imágenes del refrigerio que recibió durante el día. Sierra mostró los productos entregados a los integrantes de la mesa y bromeó sobre la duración de la jornada electoral.

Aquí estamos con nuestro desayuno. Hay agua, galletas y maní. Esto es desayuno, almuerzo y cena para todo el día”, comentó entre risas. Luego volvió a dirigirse a quienes debían votar en la mesa que presidía: “Ya está nuestra mesa operativa y los votantes, ¿dónde están? Cri, cri, cri”.

Primer plano de un hombre que habla mirando a la cámara, con camiseta negra de manga larga sobre fondo blanco
El comediante Edwin Sierra asume la función de presidente de mesa electoral durante la jornada de las Elecciones 2026.

Edwin Sierra cuenta su experiencia y espera todos cumplan su deber cívico

Más allá de las ocurrencias, Edwin Sierra contó que la designación como presidente de mesa le generó nerviosismo al inicio. Era la primera vez que asumía esa función en un proceso electoral.

El artista sostuvo que la instalación y el inicio de las labores se desarrollaron sin mayores contratiempos, en parte por la coordinación con los otros integrantes de la mesa N.° 051236.

Ñañitos, estoy cumpliendo mi deber. Me tocó ser presidente de mesa. Fue mi primera vez, mi primera experiencia”, relató en uno de los videos que publicó durante la jornada.

Sierra explicó que la tensión inicial disminuyó una vez que comenzaron las actividades correspondientes a su cargo. “Les cuento que al principio estuve un poquito nervioso, pero después es rápido y sencillo, porque me tocó estar con una gente muy bonita”, añadió.

Las Elecciones Municipales y Regionales 2026 se realizan este domingo 4 de octubre en todo el Perú. ONPE
Las Elecciones Municipales y Regionales 2026 se realizan este domingo 4 de octubre en todo el Perú. ONPE

La presencia del comediante no pasó inadvertida entre los votantes que llegaron al local. Algunos ciudadanos aprovecharon la oportunidad para pedirle fotografías, a las que accedió durante los momentos en que pudo levantarse de su asiento.

El presentador mantuvo el intercambio con sus seguidores y volvió a bromear sobre su condición de autoridad en la mesa. “Soy el presidente, así que respétenme”, dijo antes de precisar que se había levantado solo un momento para ir al baño.

En el cierre de su mensaje, el artista hizo una solicitud en tono jocoso para afrontar las horas restantes de la jornada. “Solo me he parado un ratito para ir al bañito. Manden fruta y juane. ¡Oye, llámame!”, señaló.

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