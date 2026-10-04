Murió ‘Pascualillo’ Coronado, ‘Rey de la Carretera Central’, a los 67 años tras una larga lucha contra el cáncer

El cantante peruano Pascualillo Coronado, conocido como el Rey de la Carretera Central, falleció a los 67 años tras padecer cáncer.

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La noche del sábado 3 de octubre, murió el cantante Pascual Coronado, conocido como Pascualillo, una de las voces asociadas a la música chicha y a los ritmos de la Carretera Central. Tenía 67 años y atravesaba un tratamiento contra el cáncer desde 2024.

La confirmación fue difundida en la página de Facebook del artista mediante un comunicado suscrito por la Promotora Sr. de Muruhuay E.I.R.L., Inversiones Nicolás y la familia del intérprete.

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El mensaje anunció el fallecimiento de Pascualillo con palabras de despedida para quien mantuvo una extensa carrera en los escenarios. “Promotora Sr. de Muruhuay E.I.R.L. e Inversiones Nicolás, junto a su familia y sus hijos, comunican con profundo dolor, pero con el amor y la admiración más grande que él siempre inspiró, el sensible fallecimiento de nuestro amado y entrañable Pascual Coronado, ‘Pascualillo’”, señala el texto.

Un comunicado oficial de la empresa Promotora Señor de Muruhuay confirma el fallecimiento del cantante peruano Pascual Coronado a causa del cáncer.

La noticia generó reacciones entre sus seguidores, quienes siguieron durante años su actividad artística y sus presentaciones en distintos puntos vinculados a la ruta que le dio uno de sus sobrenombres: el “Rey de la Carretera Central”.

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De acuerdo con la comunicación de sus familiares y representantes, el artista enfrentó la enfermedad desde 2024. El texto indica que logró superar una primera etapa del tratamiento, aunque el cáncer reapareció después.

La familia destacó la reserva con la que el cantante afrontó ese proceso. Según el comunicado, el músico evitó exponer públicamente los momentos más complejos de su estado de salud porque deseaba que el público conservara la imagen que construyó arriba de los escenarios.

“Él fue un artista que vivió por y para su público; fiel a su forma de ser, nunca quiso mostrarse desde la vulnerabilidad, pues quienes lo amamos sabíamos que su único deseo era que su gente lo recordara como siempre fue: lleno de vida, entregando el alma en el escenario, cantando y celebrando la alegría”, expresaron sus allegados.

El cantante peruano Pascualillo Coronado interpreta un tema musical sobre el escenario durante un espectáculo en vivo.

Pascual Coronado Capcha nació el 14 de mayo de 1959 en el distrito de La Unión, provincia de Tarma, en la región Junín. Con el nombre artístico de Pascualillo, se consolidó como cantante, compositor y arreglista.

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Su recorrido musical se extendió por más de cinco décadas. Durante ese tiempo, desarrolló una propuesta ligada a la música tropical peruana y a los sonidos que acompañaron a generaciones de oyentes de la Carretera Central.

El apodo de “Rey de la Carretera Central” quedó asociado a su vínculo con ese circuito artístico, donde construyó buena parte de su popularidad. Sus canciones y actuaciones lo llevaron a mantener una relación cercana con un público que lo acompañó en distintas etapas de su carrera.

La despedida difundida este sábado también puso el foco en esa conexión con sus seguidores. La familia sostuvo que la música del intérprete mantendrá vigente su presencia entre quienes asistieron a sus conciertos y siguieron su repertorio.

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El cantante peruano Pascualillo Coronado interpreta un tema musical durante una presentación en vivo sobre un escenario iluminado.

El último adiós a Pascualillo

Los familiares y representantes del cantante agradecieron las expresiones de afecto y las oraciones recibidas tras conocerse su muerte. A la vez, convocaron a sus seguidores para acompañar el velatorio y despedirse de Pascual Coronado.

El último adiós será este domingo 4 de octubre desde las 10.00 en el local Angaray, situado en la entrada de Horacio Zevallos, en la Carretera Central, distrito de Ate.

La invitación está dirigida a quienes quieran acercarse a rendir homenaje al artista. El comunicado no precisó, por el momento, detalles sobre las exequias posteriores ni el lugar donde serán sepultados sus restos.

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La comunicación fue firmada por Lizbeth Priscila Reyes Dávila, gerente general de Promotora Sr. de Muruhuay E.I.R.L. En el cierre, la representante expresó: “Descansa en paz, querido Pascualillo. Tu arte, tu fuerza y tu música vivirán por siempre en nuestros corazones”.