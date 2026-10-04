Flash electoral de Ipsos y Datum EN VIVO: Resultados a boca de urna de SJL, SMP, Ate, Comas, Miraflores y otras distritos de Lima

Una familia observa en televisión un reporte informativo que señala varios distritos de Lima, entre ellos San Juan de Lurigancho, Comas y Miraflores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este domingo 4 de octubre, los electores de Lima Metropolitana votan para elegir al alcalde provincial y a los alcaldes distritales que asumirán funciones durante el periodo 2027-2030. Tras el cierre de las mesas, se conocerán las primeras estimaciones para San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres, Ate, Comas, Miraflores y otros distritos de la capital.

El flash electoral o boca de urna es una proyección elaborada por encuestadoras a partir de entrevistas realizadas a votantes después de emitir su sufragio. Sus cifras ofrecen una primera tendencia, pero no reemplazan el conteo de votos ni determinan a las autoridades electas.

Los resultados oficiales corresponden a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), que difundirá las actas procesadas de forma progresiva luego del escrutinio en cada mesa. Las cifras iniciales tendrán carácter preliminar y pueden variar conforme avance el procesamiento distrital.