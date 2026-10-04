Flash electoral de Ipsos y Datum EN VIVO: Resultados a boca de urna de SJL, SMP, Ate, Comas, Miraflores y otras distritos de Lima

Este domingo 4 de octubre, los electores de Lima Metropolitana votan para elegir al alcalde provincial y a los alcaldes distritales que asumirán funciones durante el periodo 2027-2030. Tras el cierre de las mesas, se conocerán las primeras estimaciones para San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres, Ate, Comas, Miraflores y otros distritos de la capital.
El flash electoral o boca de urna es una proyección elaborada por encuestadoras a partir de entrevistas realizadas a votantes después de emitir su sufragio. Sus cifras ofrecen una primera tendencia, pero no reemplazan el conteo de votos ni determinan a las autoridades electas.
Los resultados oficiales corresponden a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), que difundirá las actas procesadas de forma progresiva luego del escrutinio en cada mesa. Las cifras iniciales tendrán carácter preliminar y pueden variar conforme avance el procesamiento distrital.
El flash electoral para las alcaldías distritales se conocerá después de las 5:00 p. m.
La votación en las Elecciones Regionales y Municipales 2026 está prevista hasta las 5:00 p. m. A partir de esa hora, las encuestadoras podrán difundir sus proyecciones a boca de urna sobre la elección municipal provincial y los distritos donde hayan realizado mediciones.
Las mesas que aún tengan electores dentro de los locales deberán permitir que culminen su voto antes del inicio del escrutinio. Los primeros datos del flash electoral deben leerse como estimaciones y no como resultados definitivos.
Datum difundirá sus proyecciones tras el cierre de las mesas
Datum Internacional prevé presentar su flash electoral luego de la conclusión de la jornada. La encuestadora forma parte de la cobertura de América Multimedia, que incluye América Televisión, Canal N y sus plataformas digitales.
La información permitirá seguir las tendencias de las contiendas municipales en la capital. La disponibilidad de datos por distrito dependerá de la cobertura de la medición y de los anuncios que realice cada medio durante la tarde.
Ipsos también presentará resultados a boca de urna
Ipsos Perú participa de la cobertura electoral con proyecciones elaboradas mediante encuestas a votantes. Sus resultados podrán difundirse después de las 5:00 p. m., una vez que finalice la votación en los locales electorales en Latina Televisión.
Los ciudadanos deberán diferenciar esas estimaciones del conteo oficial. La ONPE publicará los avances de actas procesadas por cada jurisdicción conforme reciba y contabilice la información remitida desde las mesas de sufragio.
San Juan de Lurigancho elegirá a su próximo alcalde distrital
San Juan de Lurigancho, el distrito con mayor población de Lima y del país, concentra una de las disputas municipales con mayor número de electores. El flash electoral permitirá conocer una primera tendencia sobre la elección de su alcalde y regidores.
Los resultados oficiales para el distrito estarán sujetos al procesamiento de las actas por parte de la ONPE. Una diferencia estrecha entre candidatos puede modificarse durante las siguientes horas, a medida que aumente el porcentaje de actas contabilizadas.
San Martín de Porres seguirá una elección clave en Lima Norte
En San Martín de Porres, los votantes eligen a las autoridades que dirigirán la municipalidad distrital durante los próximos cuatro años. La jornada también definirá la composición del concejo municipal mediante la elección de regidores.
Las proyecciones de Ipsos y Datum, si incluyen al distrito en sus mediciones, podrán anticipar una tendencia. La proclamación del ganador dependerá de los resultados oficiales y de la conclusión de las etapas electorales correspondientes.
Ate conocerá sus primeras tendencias luego del cierre de la votación
Ate figura entre los distritos con mayor población de la capital. Sus electores reciben una cédula con una sección para la Municipalidad Metropolitana de Lima y otra para elegir a la autoridad distrital y a los regidores.
El flash electoral ofrecerá una primera fotografía de la competencia. La ONPE pondrá a disposición los resultados oficiales con el detalle de actas procesadas y votos contabilizados en el distrito.
Comas renovará a sus autoridades municipales para el periodo 2027-2030
La contienda en Comas forma parte de las elecciones que concentran atención en Lima Norte. Los ciudadanos escogen al alcalde distrital y a los integrantes del concejo municipal que asumirán funciones desde enero de 2027.
Las cifras a boca de urna podrán difundirse tras el cierre de las mesas. Los resultados definitivos se conocerán luego del escrutinio manual, la transmisión de las actas y el procesamiento de la ONPE.
El alcalde distrital administra servicios y obras dentro de su jurisdicción
El alcalde distrital encabeza la municipalidad de su distrito y dirige la ejecución de políticas locales vinculadas con limpieza pública, mantenimiento de espacios públicos, licencias, fiscalización, seguridad ciudadana y obras de competencia municipal.
También preside el concejo distrital, integrado por regidores. La gestión se financia con recursos propios, transferencias y presupuesto público, según las atribuciones establecidas para los gobiernos locales.
La Municipalidad Metropolitana de Lima tiene funciones provinciales y un régimen especial
El alcalde de la Municipalidad Metropolitana de Lima dirige la administración provincial y ejerce competencias sobre asuntos que abarcan el conjunto de la ciudad, como planificación urbana, transporte y vías metropolitanas, entre otras funciones previstas por el régimen especial de la capital.
En Lima Metropolitana existen 42 municipalidades distritales, mientras que el Cercado de Lima es administrado de forma directa por la Municipalidad Metropolitana. Por ello, los electores del Cercado votan únicamente por la autoridad provincial, a diferencia de los ciudadanos registrados en los demás distritos.
La ONPE publicará las actas procesadas distrito por distrito
Después del escrutinio manual en las mesas, los miembros de mesa completarán las actas electorales, que pasarán al sistema de cómputo de la ONPE. La entidad publicará de manera progresiva el número de actas procesadas, los votos válidos, los votos en blanco, los votos nulos y los resultados por organización política.
Las alcaldías distritales se definen en una sola vuelta. El candidato que obtenga la mayor cantidad de votos válidos será proclamado alcalde una vez que concluya el cómputo y las autoridades electorales culminen el proceso correspondiente.