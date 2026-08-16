PCM aprueba la creación del distrito fronterizo de Tuyankuwas en Amazonas: Proyecto fue presentado a la Cámara de Diputados. (Foto: PCM)

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La Presidencia del Consejo de Ministros aprobó el proyecto de ley para crear el distrito fronterizo de Tuyankuwas, en la provincia de Bagua (Amazonas), con el objetivo de beneficiar a cerca de 2.000 habitantes de comunidades indígenas awajún, de acuerdo con la Presidencia del Consejo de Ministros.

La iniciativa ya fue presentada por la presidenta de la República, Keiko Fujimori, ante la Cámara de Diputados como la Proposición n.° 020-2026-2031-CD, para su debate y aprobación.

Según la PCM, el proyecto es impulsado por la Secretaría de Demarcación y Organización Territorial y responde a un pedido de líderes indígenas y autoridades locales para acercar servicios del Estado en una zona de frontera vulnerable y de difícil acceso. El distrito incluirá comunidades awajún como Tuntus, Yanat, Kucha, Wayampiak, Sijiak y Alto Shamatak.

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El nuevo distrito tendrá como capital al centro poblado de Wayampiak y compartirá límite internacional con Ecuador. A nivel interno, colindará con la provincia de Condorcanqui y el distrito de Imaza.

PCM aprueba la creación del distrito fronterizo de Tuyankuwas en Amazonas: Proyecto fue presentado a la Cámara de Diputados. (Foto: PCM)

La creación del nuevo gobierno local apunta a mejorar el acceso a servicios públicos básicos, facilitar la ejecución de proyectos de inversión para el desarrollo territorial y reforzar la presencia de las instituciones del Estado, de acuerdo con la PCM.

Pedido de facultades legislativas está “en las últimas revisiones”

En paralelo a la aprobación de este proyecto al interior de la PCM, el pasado 12 de agosto el ministro de Desarrollo Agrario, Marco Vinelli, afirmó que el pedido de facultades legislativas que el Ejecutivo desea enviar al Congreso está pasando “las últimas revisiones” antes de que el gobierno de Keiko Fujimori la presente a la Cámara de Diputados.

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En conversación con Exitosa, al ser consultado si este documento será aprobado en el Consejo de Ministros convocado para hoy, Vinelli indicó que “no he recibido todavía la agenda, pero ya estaba en las últimas revisiones el documento final para ser enviado al Congreso de la República”.

Como se recuerda, el pasado 29 de julio se filtró un documento que contenía una serie de medidas que el gobierno de la presidenta Keiko Fujimori buscaba implementar en el marco de un pedido de facultades legislativas.

Marco Antonio Vinelli Ruiz tuvo a su mando del equipo de transferencia del gobierno de Keiko Fujimori.

Aunque este “borrador” no fue presentado al Congreso, los temas sobre los que se pretendía solicitar facultades enfrentó serios cuestionamientos: la eliminación de feriados, cambios en el Código Penal, fusión o eliminación de entidades estatales, entre otras medidas, enfrentaron críticas por parte de especialistas y los ciudadanos, motivo por el que el Ejecutivo decidió posponer su envío al Legislativo.

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Keiko Fujimori reconoce que su gestión no dará resultados contra el crimen por ahora

La presidenta Keiko Fujimori afirmó este lunes que su gobierno necesita tiempo para enfrentar la ola de criminalidad que azota el país y pidió paciencia a la ciudadanía, al sostener que no es posible obtener resultados en 15 días de gestión.

“Sabemos, sobre todo, que lo que tenemos que recuperar es el orden. Y tenemos que volver a vivir en paz y sin miedo”, declaró durante un acto oficial por el Día del Bodeguero.

En un discurso ante la Asociación de Bodegueros del Perú, Keiko Fujimori detalla su plan de tres ejes para la seguridad: levantar la moral de las fuerzas del orden, mejorar la coordinación y usar la inteligencia para combatir la delincuencia. | Canal N

Agregó que su gestión, que apenas lleva dos semanas desde que fue investida, está enfocada en fortalecer a la Policía Nacional (PNP) y las Fuerzas Armadas, además de mejorar la coordinación entre las instituciones encargadas de combatir la delincuencia.

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“Hoy lo que ustedes van a ver es un gobierno absolutamente firme, que lo primero que está haciendo es motivando y levantándole la moral a las instituciones que están en primera fila, a nuestra Policía Nacional y a nuestras Fuerzas Armadas”, afirmó.

Además, la presidenta sostuvo que “no podemos dar resultados en 15 días, por favor. Les pido paciencia, pero sobre todo les pido que confíen en este gobierno, porque este gobierno les va a devolver el orden y la tranquilidad”.