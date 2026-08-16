Transportistas dieron ultimátum de 48 horas al Gobierno por alza de combustibles: “Ocho regiones están a punto de tomar la decisión”

Violentos enfrentamientos se registraron en Pucallpa entre manifestantes y la policía durante el quinto día del paro regional. Un sector de los huelguistas se rehúsa a aceptar el acuerdo para levantar la medida de fuerza y quemó un patrullero en la carretera Federico Basadre.| Canal N

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Los gremios de transporte que protestan en Ucayali por el precio y el desabastecimiento de combustible en su región, han lanzado un ultimatum al Ejecutivo en busca de soluciones: dirigentes del sector dieron un plazo de 48 horas al gobierno de Keiko Fujimori para recibir una respuesta concreta y advirtieron que más regiones podrían sumarse a las paralizaciones iniciadas hace más de cuatro días.

La tensión con este sector de transportistas no se limita al monto del apoyo estatal. Weider del Águila, presidente de la Unión de Transportistas de esa región, dijo en Exitosa que el problema de fondo en la Amazonía no es solo el precio del combustible, sino el incumplimiento de la Ley de la Amazonía, que según afirmó debería reflejarse en una reducción de hasta 4 soles por unidad de referencia, diferencia que Petroperú no ha explicado, indicó al medio radial.

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Por otro lado, una de las situaciones que se presenta en el transporte de esta región es la existencia de cerca de 120.000 mototaxis, pero solo entre el 20 % y el 30 % de ellas están formalizados, lo que dejaría a la mayoría fuera del beneficio si se mantiene el criterio oficial, según explicó un dirigente del sector.

Informalidad choca contra el subsidio del Gobierno en Ucayali

Del Águila señaló que los transportistas de Ucayali están “de alguna manera satisfechos, no al 100 %, pero creo que es una etapa inicial”. El principal inconveniente para este grupo no estuvo en el anuncio del beneficio hecho por la presidenta, sino en la forma en que sería aplicado.

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Mototaxis y personas bloquean una calle en Nauta, en el contexto de una protesta por el aumento del precio del combustible en Ucayali.

Durante la entrevista, el dirigente precisó que la preocupación regional nace de lo que escuchó sobre el requisito de formalidad. “Se habló que las municipalidades y las empresas que están debidamente formalizadas son directamente las que se van a beneficiar. Esa es la preocupación de nosotros ahora en la región Ucayali”, afirmó.

El cuadro que describió reduce de manera drástica el alcance del subsidio. Según explicó, si el beneficio queda restringido a conductores formales, solo accedería una fracción menor del universo de mototaxistas, pese a que ese sistema concentra buena parte del traslado diario de la población en Pucallpa.

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Por eso adelantó que buscará una salida técnica. “Estoy pensando sentarme con una mesa técnica el día lunes con los encargados del proyecto y de la PCM para ver si con la placa y el titular se podría de alguna forma acceder a este beneficio”, dijo.

Advierten posible paro nacional de transportistas

Geovani Diez, vicepresidente de la Unión de Gremios de Transporte Multimodal del Perú, indicó que “estamos pidiendo un máximo de 48 horas, porque también cuando no nos escuchan, muchas veces las normas o leyes que puedan sacar no salen bien. Es lo que nos está pasando con el subsidio”, dijo al canal.

Julio García destacó el primer subsidio para los mototaxistas y señaló que ayudará a reducir los costos operativos y el impacto del alza del combustible. (Crédito: Exitosa)

“Ya tenemos aviso de más o menos ocho regiones que ya están a punto de tomar la decisión”, afirmó y nombró a Pucallpa, Iquitos, Arequipa, Tacna, Huancayo, Apurímac y Piura entre los puntos donde el malestar sigue activo.

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El dirigente sostuvo que “en el caso de Pucallpa, ya se adelantaron, han hecho una paralización de cuatro días. En Iquitos están esperando la respuesta de estas 48 horas. En el caso de Arequipa, han salido algunas movilizaciones y también están esperando fecha final para poder ir al paro, al igual que Tacna y probablemente Huancayo, Apurímac y también Piura”, afirmó.

Los gremios que suscribieron el pronunciamiento son más de 400 y aseguran que llevan 10 días esperando una respuesta del Ejecutivo.